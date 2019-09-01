Политика
РБКПутин вновь приедет в пострадавший от наводнения иркутский Тулун
Президент России Владимир в понедельник, 2 сентября, приедет в Иркутскую область, где ознакомится с ходом восстановительных работ после разрушительных паводков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.
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Шоу-бизнес
Муж Поклонской сообщил о расставании с ней
Экс-руководитель аппарата федерального омбудсмена Иван Соловьев заявил о расставании со своей супругой депутатом Госдумы Натальей Поклонской.
Газета.Ru 05:51
Общество
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru 31 августа в 11:38
Наука
На Землю обрушилась магнитная буря
Магнитная буря, обусловленная приближением к Земле потока быстрого солнечного ветра, началась еще 31 августа и продлится до утра вторника.
РИА Новости 07:39
Здоровье
86-летний пациент изобрел лечебное кресло и подарил его госпиталю
Как сообщил главный врач Областного госпиталя для ветеранов войн Андрей Иванов, на сегодня уже 26 медицинский организаций области получили лицензию на оказание гериатрической помощи, еще 4 в настоящий момент оформляют необходимые документы.
КузПресс 07:01
Политика
Зампред Мосгордумы подал иск к Навальному из-за публикаций ФБК
Секретарь московского отделения партии "Единая Россия" Андрей Метельский сообщил РИА Новости, что подал иск в суд против Алексея Навального о защите чести и достоинства из-за публикаций "Фонда борьбы с коррупцией", отвергает все обвинения в свой адрес.
РИА Новости 07:31
Происшествия
NYT: техасского стрелка уволили за несколько часов до преступления
Американец Сет Этор, застреливший нескольких человек в районе американского города Одесса на западе штата Техас, был уволен с работы в день трагедии.
ТАСС вчера в 20:26
Авто
В Госдуме предлагают отменить транспортный налог
Речь идет о транспортном налоге: Сергей Катасонов, главный зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, считает целесообразной его отмену.
Deita.ru 07:31
Политика
Зеленский пообещал рассказать «громкую историю» о партии Медведчука
iReactor вчера в 01:33
Общество
Приставы отозвали иск о запрете Заворотнюк выезда за границу
РИА Новости 04:31
Политика
Премьер Грузии подал в отставку
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил об уходе в отставку.
РИА Новости 04:28
Экономика
AliExpress сделает пакетное предложение
В AliExpress рассчитывают, что нововведение позволит сократить сроки доставки в два раза, особенно в средние и малые города, где они достигают 30 дней и более, а также существенно нарастить средний чек заказа, который сейчас составляет примерно $9 (около 601 руб.).
Коммерсантъ вчера в 19:12
Общество
Какие изменения в российских законах вступят в силу с 1 сентября
С 1 сентября текущего года вступят в силу некоторые изменения в российском законодательстве. Основные из них приведены ниже.
REGNUM 31 августа в 05:14
Экономика
В ЦБ предложили передать правительству функции в сфере техосмотра
Банк России предлагает передать правительству функции Российского союза автостраховщиков (РСА) по контролю техосмотра.
Газета.Ru 07:25
Кино
Хоакин Феникс начал сходить с ума из-за «Джокера»
Актер Хоакин Феникс в интервью Independent рассказал о своем экстремальном похудении ради съемок в фильме "Джокер".
Газета.Ru 08:30
Происшествия
Подросток покончил с собой во время школьной линейки в Зеленограде
Подросток совершил самоубийство во время праздничной линейки рядом со школой в Зеленограде, сообщает "Интерфакс".
Российская газета 07:09
Наука
В Китае создали гель, который восстанавливает зубы без пломб
МедиаПоток вчера в 09:57
Здоровье
Роспотребнадзор назвал вакцинацию лучшим способом профилактики гриппа
Роспотребнадзор рассказал о профилактике гриппа, группах риска и возможных осложнениях, назвав вакцинацию самым эффективным способом избежать заболевания, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 01:31
Политика
Польские власти намерены добиться репараций за Вторую мировую войну
Польша продолжит требовать от Германии репараций за нанесенный во время Второй мировой войны ущерб после парламентских выборов, которые пройдут 13 октября.
Газета.Ru 02:45
Футбол
Сегодня Марио Фернандес может перейти в «Валенсию»
Советский спорт 08:08
Политика
Германия попросила у Польши прощения за Вторую мировую войну
Discover24 вчера в 05:49
Политика
Премьер Украины пообещал добиться роста экономики на 40%
Новый премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что поручил своему правительству обеспечить рост экономики за 5 лет на 40%.
Известия 07:15
Армия и оружие
Высадка десанта и захват рубежа: на полигоне «Кадамовский» состоялись военные учения
На тренировке бойцы и командиры 150-й мотострелковой дивизии отработали взаимодействие между разными подразделениями, в том числе высадку с вертолетов воздушного десанта и захват рубежа.
Дон-ТР 05:12
Общество
В челябинском поселке школьников поздравили песней «Рюмка водки»
Свободная Пресса 07:52
Политика
Лавров: США подорвали репутацию доллара санкциями против Ирана
Вашингтон своим запретом на торговлю с Тегераном и санкциями против других стран подорвал репутацию доллара как мировой платёжной валюты, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Парламентская газета 04:38
Экономика
Правительство отменит Красноярский экономический форум
В правительстве решили отказаться от одного из крупнейших экономических форумов — в Красноярске, который проводился более 15 лет подряд, пишет РБК со ссылкой пресс-секретаря премьера Дмитрия Медведева Олега Осипова.
Ведомости 08:31
Гаджеты
Рассекречены характеристики смартфонов Vivo NEX 3 и Vivo NEX 3 5G
Представители компании Vivo подтвердили, что в конце сентября в Китае будет представлен производительный смартфон Vivo NEX 3, а также версия с поддержкой работы в сетях связи пятого поколения (5G).
3DNews 03:34