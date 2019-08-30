Политика
РБКПутин вновь приедет в пострадавший от наводнения иркутский Тулун
Президент России Владимир в понедельник, 2 сентября, приедет в Иркутскую область, где ознакомится с ходом восстановительных работ после разрушительных паводков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.
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Здоровье
Европейцы и украинцы едут в Крым делать пластические операции
Жители Европы и Украины приезжают в Крым, чтобы на полуострове сделать себе пластические операции.
Krym.News 10:39
Культура
«Спокойной ночи, малыши» отмечает юбилей
За 55 лет ведущими программы становилось множество знаменитостей: Владимир Ухин, Валентина Леонтьева, Ангелина Вовк, Татьяна Веденеева, Юрий Николаев, Амаяк Акопян, Юрий Куклачев, Анна Михалкова, Дмитрий Маликов, Оксана Федорова и др.
ГЛАС.RU 14:44
Политика
Правила призыва в армию изменились в России
С 1 сентября россияне, у которых есть право на отсрочку или освобождение от военной службы по призыву, могут добровольно от него отказаться.
РИА Новости 03:06
Происшествия
В Самаре из-за падения мраморной плиты погиб ребенок
Мраморная плита с Дворца культуры упала на десятилетнего мальчика в Самаре. Об этом сообщает СК региона, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:08
Футбол
Олег Кононов: Принимаю это поражение на себя
Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов после поражения от "Зенита" (0:1) рассказал на пресс-конференции о вирусе, поразившем его футболистов, и взял на себя вину за неудачу.
Российская газета 15:37
Наука
Вода может самостоятельно становиться перекисью водорода
Совершенно случайно американские ученые узнали, что вода (Н2О) может сама без каких-либо дополнительных воздействий становиться перекисью водорода (Н2О2).
Faktom 12:32
Единоборства
Поветкин хочет провести бой с братом Фьюри
39-летний российский боксер-тяжеловес Александр Поветкин победил британца Хьюи Фьюри в бою за титул WBA International в Лондоне, а после заявил о желании нокаутировать его двоюродного брата Тайсона.
РЕН ТВ вчера в 23:34
Политика
Трамп пошёл на гольф вместо поездки в Польшу
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп поехал играть в гольф после отмены своей поездки в Польшу на мероприятия, посвящённые годовщине начала Второй мировой войны.
News.ru 14:40
Общество
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru вчера в 11:38
Политика
Президент Эстонии заявила об окончании Второй мировой 25 лет назад
«Для Эстонии Вторая мировая война на самом деле закончилась всего 25 лет назад, когда нашу территорию покинули последние вагоны с техникой оккупационных войск», — цитирует Кальюлайд канцелярия президента.
Известия 13:55
Игры
Энтузиаст показал скриншоты сцены из Half-Life 2 на Unity Engine
Игромания.ру 08:04
Игры
Процессор PlayStation 5 позволит снять многие ограничения в играх
Ранее стало известно, что в PlayStation 5 (да и в Xbox Scarlett) будут использоваться процессоры AMD с архитектурой ядер Zen 2. По мнению Эша, это отличный выбор.
Ferra 09:34
Происшествия
В Саратове отец убил больную двухмесячную дочь
В Саратове 38-летний мужчина убил свою двухмесячную дочь с врожденным заболеванием.
Российская газета 01:09
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» высказалась о разводе с бывшим королем Малайзии
Победительница конкурса «Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина впервые высказалась о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V. Об этом она написала в своем Instagram.
Lenta.ru 15:47
Футбол
Томас Цорн: «Думаю, что Промеса вернуть реально»
Генерального директор «Спартака» Томас Цорн высказался относительно возможного возвращения в команду полузащитника Квинси Промеса.
Sports.ru 15:43
Происшествия
В Беслане началась трехдневная вахта памяти по жертвам теракта в школе
Около 3 тыс. человек пришли почтить память жертв теракта, который 15 лет назад произошел в школе №1 Беслана, в первые часы трехдневной вахты.
РБК 07:13
Общество
Президентское кадетское училище открыли в Кемерово
Церемония открытия нового президентского кадетского училища прошла в Кемерово. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье, 1 сентября.
Известия 03:58
Музыка
Питер отличился рекордным исполнением гимна
Вести.Ru 14:00
Общество
Эрнст высказался о возвращении Друзя на Первый канал
Генеральный директор Первого канала назвал единственное необходимое условие, чтобы Друзь вернулся к своей прежней деятельности.
Дни.ру 11:41
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Воронежской области
В результате погибли четыре человека, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД России по региону Наталью Куликову.
РБК 14:54
Шоу-бизнес
Пугачева запечатлела на видео танец Галкина с Лаймой Вайкуле
Алла Пугачева и Максим Галкин побывали на вечеринке по случаю дня рождения возлюбленного 65-летней Лаймы Вайкуле - Андрея Латковского.
Телепрограмма 05:41
Политика
Польша отметила скорбный юбилей
Сам Туск был обескуражен и возмущен, что получил приглашение с рядовым обращением чуть ли не за день до мероприятия, и с нескрываемой обидой заявил: "Я не собираюсь на церемонию 80-й годовщины начала Второй мировой войны, потому что организаторы мероприятия дают понять, что мою особу видеть неприятно, а я свое присутствие никогда не навязываю".
Независимая газета 11:35
Экономика
Власти Аргентины вводят контроль за покупкой долларов
Президент Аргентины Маурисио Макри подписал указ, предусматривающий введение ограничений на покупку долларов из-за падающего курса национальной валюты.
ТАСС 14:50
Армия и оружие
Индийские военные испытали истребитель МиГ-35
Военные лётчики из Индии в ходе авиакосмического салона МАКС-2019 в Жуковском испытали истребитель МиГ-35.
News.ru 05:57
Шоу-бизнес
Валерия и Пригожин отреагировали на извинения Наргиз
Супруг Валерии Иосиф Пригожин в беседе с «360» сказал, что считает, что Наргиз проявила мужество, извинившись за свою оговорку.
ФАН 11:19
Хоккей
«Авангард» победил ЦСКА и выиграл Кубок Открытия КХЛ
Поскольку в предыдущем сезоне оба трофея выиграл ЦСКА, в матче открытия он сыграет с финалистом Кубка Гагарина.
Интерфакс-Спорт 11:15
Общество
Москвичам повысили минимальную пенсию
Известия 07:34