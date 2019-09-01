Политика
Газета.RuПутин посетит пострадавшую от наводнения Иркутскую область
Президент России Владимир Путин в понедельник, 2 сентября, совершит рабочую поездку в Иркутскую область, где ознакомится с ходом восстановительных работ после паводка. Об этом сообщил его помощник Юрий Ушаков, передает ТАСС.
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Поветкин победил Фьюри единогласным решением судей
Sports.ru вчера в 17:14
Политика
Трамп рассказал о возможных последствиях урагана «Дориан»
Президент США Дональд Трамп предупредил в субботу, что штаты Джорджия, Северная Каролина и Южная Каролина могут пострадать от урагана "Дориан" больше, чем ожидалось.
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Политика
Продавщица мороженого объяснила вторую встречу с Путиным на МАКСе
Чуть позже репортеры вспомнили, что два года назад на МАКСе Владимиру Путину продала десерт та же девушка.
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Постройневшая Ирина Дубцова показала фигуру в леопардовом купальнике
Знаменитость предстала в слитном купальнике с леопардовым принтом и в шёлковой тунике коричневого цвета, дополняют нежный образ певицы очки в форме сердечка.
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В Израиле заявили об отсутствии потерь при обстреле из Ливана
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В матче «Спартак» - «Зенит» судья впервые отменил гол в РПЛ после просмотра видеоповтора
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Захарова ответила на отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Польши не приглашать Россию на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, назвав положение Варшавы глупым.
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Фанаты московского ЦСКА устроили шествие по Туле перед матчем чемпионата России с местным «Арсеналом».
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Происшествия
В Брянске умер избитый полицейским подросток
В Брянске скончался 17-летний подросток, которого в августе избил майор полиции Денис Терехов.
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Эксперты назвали 3 аксессуара, необходимые для нового авто
Эксперты сайта car.ru назвали 3 аксессуара, которые необходимы новому авто.
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Шкртел расторг контракт с «Аталантой» спустя три недели после перехода
Защитник «Аталанты» Мартин Шкртел покинет клуб из Бергамо. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
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Гонщик команды Arden француз Антуан Юбер скончался в результате аварии на первой гонке Гран-при Бельгии «Формулы-2».
RT на русском вчера в 13:08
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В Москве автомобиль врезался в группу людей на пешеходном переходе
Источник ТАСС в правоохранительных органах добавил, что в момент аварии на переходе было много людей, часть из них получила травмы.
ТАСС 10:52
Общество
Соловьёв раскритиковал оппозиционеров, обещающих «наказать» за Беслан
Российский журналист и телеведущий Владимир Соловьёв на своём Telegram-канале резко высказался в адрес оппозиционеров, которые в годовщину трагедии пообещали наказать «виновных» в теракте.
Аргументы недели 11:31
Политика
СМИ узнали о домашнем аресте родственника Асада из-за денег для России
Сирийский президент поместил своего двоюродного брата, бизнесмена Рами Маклуфа, под домашний арест, после того как Россия потребовала у Дамаска «миллиарды долларов», пишет Al Quds Al Arabi.
РБК 09:03
Происшествия
В Петербурге эвакуируют людей из ТЦ из-за задымления
RT на русском 12:32
Кино
Кэмерон намерен сделать нового «Терминатора» трилогией
Кэмерон сообщил журналистам, что идея создать новую трилогию во вселенной «Терминатора» появилась после привлечения к проекту Линды Хэмилтон – исполнительницы роли Сары Коннор в оригинальных фильмах франшизы.
Экономика сегодня 05:23
Политика
Правила призыва в армию изменились в России
С 1 сентября россияне, у которых есть право на отсрочку или освобождение от военной службы по призыву, могут добровольно от него отказаться.
РИА Новости 03:06
Общество
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru вчера в 11:38
Происшествия
Обвиняемую в убийстве годовалого ребенка мать арестовали в Башкирии
Дюртюлинский районный суд Башкирии заключил под стражу женщину, обвиняемую в убийстве годовалого сына.
Известия 07:48
Общество
Папа Римский застрял в лифте и опоздал на аудиенцию
РИА Новости 08:45
Гаджеты
LG Display начала массовое производство OLED-панелей в Китае
В пятницу руководство компании LG Display торжественно ввело в строй завод по выпуску панелей OLED в Китае в городе Гуанчжоу.
3DNews 07:21
Культура
Сергей Светлаков временно вернется в «Уральские пельмени»
Известный юморист Сергей Светлаков на время вернется в состав шоу «Уральские пельмени» и сыграет в составе команды уже 3 сентября на «Вечере встреч выпускников».
Вечерняя Москва 08:33
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В США хотят взыскать с Китая императорские долги
В США хотят взыскать с Китая императорские долги.
Петербургский дневник 29 августа в 19:05
Политика
Телеканал РЕН ТВ обвинил сенатора Мархаева в нападении на журналистку
Сотрудники телеканала РЕН ТВ обратились в Следственный комитет с заявлением о нападении на съемочную группу члена Совета Федерации от Иркутской области и лидера регионального отделения КПРФ в Бурятии Вячеслава Мархаева, который выдвинулся кандидатом на пост мэра Улан-Удэ.
ТАСС вчера в 16:14
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Член жюри «Новой волны» объяснил мат Киркорова и слезы Лолиты
Член жюри, вокалист группы Therr Maitz Антон Беляев объяснил причины таких происшествий.
Телеканал 360° 08:49
Политика
На острове Ольхон на Байкале установили бюст Владимира Путина
Жители Ольхона с весны протестуют против расширения границ Байкальского национального парка за счет включения в него населенных пунктов.
Эхо Москвы 10:30