Политика
Путин вновь не поздравил Порошенко с Днем ПобедыКоммерсантъ 08:08
Согласно пресс-релизу на сайте Кремля, господин Путин поздравил «народы Грузии и Украины», но не президентов этих двух стран. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что Владимир Путин никогда не поздравляет Петра Порошенко с Днем Победы.
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В Петербурге школьницу госпитализировали из квартиры с сотней крыс
В больнице оперативно обследовали девочку и выяснили, что проблем со здоровьем у нее нет. Тем не менее, в квартиру с крысами ее не вернут.
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Белый дом отказал Конгрессу США в полной версии доклада Мюллера
Американский президент Дональд Трамп решил не предоставлять Конгрессу США полную версию итогового доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера, который завершил расследование инкриминируемого России «вмешательства» в президентские выборы 2016 года.
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Иран частично приостанавливает выполнение условий ядерной сделки
Президент Ирана Хасан Рухани объявил о том, что страна прекратит выполнение некоторых обязательств по соглашению о ядерной программе 2015 года.
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Хоккей
Тренер «Каролины» не нашел слабостей у «Бостона»
Главный тренер "Каролины Харрикейнз" Род Бриндамор рассказал, чего ждет от финальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Бостон Брюинз", передает "Советский спорт".
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Новый iPhone XR 2019 показали на видео
Автором ролика стал техноблогер, который известен надежными инсайдами. Речь идет о новом iPhone XR 2019.
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Происшествия
Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов
Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.
Обновлено 06 мая в 23:32
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Таисия Повалий изменилась до неузнаваемости
Таисия Повалий приняла участие в смелой фотосессии для обложки будущего альбома.
Обновлено в 12:35
Общество
Аномальное голосование за дочь Алсу велось из пяти регионов
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Общество
«Дождь»: билеты на парад Победы в Москве не достаются ветеранам
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Обновлено в 04:32
Политика
В Госдуме оценили призыв Помпео не дать достроить «Северный поток — 2»
Ранее Помпео заявил, что США не должны позволить России продолжить реализацию «Северного потока — 2».
Обновлено в 14:03
Происшествия
Кокорин и Мамаев получили реальные сроки
Пресненский суд признал футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева виновными в умышленном нанесении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком один год и шесть месяцев и один год и пять месяцев общего режима соответственно, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:22
Кино
Четвертый эпизод «Игры престолов» назван провальным
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Microsoft выпустила бесплатную браузерную версию Minecraft
Обновлено в 11:48
Футбол
«Тоттенхэм» обыграл «Аякс» и впервые вышел в финал Лиги чемпионов
Английский футбольный клуб "Тоттенхэм" в гостях одержал победу над голландским "Аяксом" со счетом 3:2 в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов и вышел в финал турнира.
Обновлено в 17:01
Общество
Сахалин первым встретил День Победы
Празднования в честь Дня Победы начались на острове Сахалин на востоке России.
Обновлено в 20:40
Политика
Сына Дональда Трампа вызвали для дачи показаний в Сенат
Комитет по разведке Сената Конгресса США вызвал для дачи показаний сына президента США Дональда Трампа-младшего.
Обновлено в 18:16
Технологии
Только треть самых длинных рек в мире остаются свободными
Чуть более трети (37%) из 242 самых длинных рек мира остаются свободными, говорится в новом исследовании, опубликованном в научном журнале Nature.
Обновлено в 13:37
Происшествия
В Пензенской области застолье закончилось вызовом СОБРа
На место преступления незамедлительно прибыли сотрудники Сердобского межрайонного следственного отдела, аппарата следственного управления, УМВД России по Пензенской области и СОБРа регионального управления Росгвардии.
Обновлено в 14:45
Происшествия
Иркутск накрыло пеплом и дымом от пожаров
К 10 часам вечера город Иркутск полностью накрыло дымом. Местные жители говорят, что по улицам даже летает пепел.
Обновлено в 12:15
Экономика
Bloomberg предсказал Китаю крупнейший в истории дефолт
Китайский рынок облигаций в 2019 году может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
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Растолстевший и обросший Тор из «Мстителей» превратился в мем
Растолстевший бог грома стал объектом многочисленных шуток в соцсети Twitter.
Обновлено в 13:55
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В WhatsApp появится платежный сервис
Facebook решил открыть в Лондоне центр развития сервиса мобильных платежей WhatsApp, пишет Financial Times.
Обновлено в 13:00
Армия и оружие
В МУС намерены наказать ответственных за военные преступления в Ливии
Прокурор Международного уголовного суда Фату Бенсуда заявила, что организация намерена наказать всех, кто совершит военные преступления в Ливии в ходе продолжающегося в стране конфликта.
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Скончался композитор Евгений Крылатов
В возрасте 85 лет скончался знаменитый композитор Евгений Крылатов.
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Малахов вырезал Волочкову из посвященного «Евровидению» эфира
Шоумен Андрей Малахов вырезал кадры с Анастасией Волочковой из передачи "Прямой эфир", посвященной проводам Сергея Лазарева на конкурс "Евровидение" в Израиль.
Обновлено в 06:55
Наука
Португалия может стать местом раскола земной коры надвое
Обновлено вчера в 15:55
Происшествия
В Нью-Йорке четыре ребёнка погибли в результате пожара
Шесть человек, включая четверых детей, погибли в результате возгорания в Нью-Йорке.
Обновлено в 19:15
Общество
Минтруд представил график праздничных дней на 2020 год
Министерство труда составило график праздничных выходных на 2020 год.
Обновлено вчера в 12:24
Происшествия
Уткин: «О приговоре Кокорину и Мамаеву можно говорить что угодно, не стоит только шутить»
Журналист Василий Уткин прокомментировал решение суда о назначении реального срока футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
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