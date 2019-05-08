Политика

Путин вновь не поздравил Порошенко с Днем ПобедыКоммерсантъ 08:08

Согласно пресс-релизу на сайте Кремля, господин Путин поздравил «народы Грузии и Украины», но не президентов этих двух стран. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что Владимир Путин никогда не поздравляет Петра Порошенко с Днем Победы.
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Президента Украины с Днем Победы Путин не поздравил

Газета.Ru12:11

В Кремле объяснили, почему Путин не поздравил Зеленского с Днём Победы

Life.ru05:59

Песков объяснил отсутствие поздравления президенту Украины с Днем Победы

Российская газета06:30

Песков объяснил отсутствие поздравлений Зеленскому на сайте Кремля

Известия06:27

Песков объяснил, почему Путин не поздравил Порошенко и Зеленского

Московский Комсомолец06:09

Путин вновь не поздравил Порошенко с Днем Победы

Коммерсантъ08:08

Песков объяснил, почему Путин не поздравил Зеленского с Днем Победы

ТАСС05:49
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 21:48, Ашберн
Происшествия

В Петербурге школьницу госпитализировали из квартиры с сотней крыс

В больнице оперативно обследовали девочку и выяснили, что проблем со здоровьем у нее нет. Тем не менее, в квартиру с крысами ее не вернут.
Обновлено в 09:15
Политика

Белый дом отказал Конгрессу США в полной версии доклада Мюллера

Американский президент Дональд Трамп решил не предоставлять Конгрессу США полную версию итогового доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера, который завершил расследование инкриминируемого России «вмешательства» в президентские выборы 2016 года.
Обновлено в 11:29
Политика

Иран частично приостанавливает выполнение условий ядерной сделки

Президент Ирана Хасан Рухани объявил о том, что страна прекратит выполнение некоторых обязательств по соглашению о ядерной программе 2015 года.
Обновлено в 03:05
Хоккей

Тренер «Каролины» не нашел слабостей у «Бостона»

Главный тренер "Каролины Харрикейнз" Род Бриндамор рассказал, чего ждет от финальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Бостон Брюинз", передает "Советский спорт".
Обновлено в 18:30
Гаджеты

Новый iPhone XR 2019 показали на видео

Автором ролика стал техноблогер, который известен надежными инсайдами. Речь идет о новом iPhone XR 2019.
Обновлено в 15:41
Происшествия

Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов

Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.
Обновлено 06 мая в 23:32
Общество

Минтруд назвал число ветеранов Великой Отечественной войны в России

Обновлено в 16:03
Шоу-бизнес

Таисия Повалий изменилась до неузнаваемости

Таисия Повалий приняла участие в смелой фотосессии для обложки будущего альбома.
Обновлено в 12:35
Общество

Аномальное голосование за дочь Алсу велось из пяти регионов

Обновлено вчера в 04:10
Общество

«Дождь»: билеты на парад Победы в Москве не достаются ветеранам

Журналисты телеканала «Дождь» выяснили, как ветеранам войны год за годом не удается попасть на парад Победы в Москве.
Обновлено в 04:32
Политика

В Госдуме оценили призыв Помпео не дать достроить «Северный поток — 2»

Ранее Помпео заявил, что США не должны позволить России продолжить реализацию «Северного потока — 2».
Обновлено в 14:03
Происшествия

Кокорин и Мамаев получили реальные сроки

Пресненский суд признал футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева виновными в умышленном нанесении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком один год и шесть месяцев и один год и пять месяцев общего режима соответственно, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:22
Кино

Четвертый эпизод «Игры престолов» назван провальным

Обновлено в 07:02
Игры

Microsoft выпустила бесплатную браузерную версию Minecraft

Обновлено в 11:48
Футбол

«Тоттенхэм» обыграл «Аякс» и впервые вышел в финал Лиги чемпионов

Английский футбольный клуб "Тоттенхэм" в гостях одержал победу над голландским "Аяксом" со счетом 3:2 в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов и вышел в финал турнира.
Обновлено в 17:01
Общество

Сахалин первым встретил День Победы

Празднования в честь Дня Победы начались на острове Сахалин на востоке России.
Обновлено в 20:40
Политика

Сына Дональда Трампа вызвали для дачи показаний в Сенат

Комитет по разведке Сената Конгресса США вызвал для дачи показаний сына президента США Дональда Трампа-младшего.
Обновлено в 18:16
Технологии

Только треть самых длинных рек в мире остаются свободными

Чуть более трети (37%) из 242 самых длинных рек мира остаются свободными, говорится в новом исследовании, опубликованном в научном журнале Nature.
Обновлено в 13:37
Происшествия

В Пензенской области застолье закончилось вызовом СОБРа

На место преступления незамедлительно прибыли сотрудники Сердобского межрайонного следственного отдела, аппарата следственного управления, УМВД России по Пензенской области и СОБРа регионального управления Росгвардии.
Обновлено в 14:45
Происшествия

Иркутск накрыло пеплом и дымом от пожаров

К 10 часам вечера город Иркутск полностью накрыло дымом. Местные жители говорят, что по улицам даже летает пепел.
Обновлено в 12:15
Экономика

Bloomberg предсказал Китаю крупнейший в истории дефолт

Китайский рынок облигаций в 2019 году может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено в 20:48
Кино

Растолстевший и обросший Тор из «Мстителей» превратился в мем

Растолстевший бог грома стал объектом многочисленных шуток в соцсети Twitter.
Обновлено в 13:55
Технологии

В WhatsApp появится платежный сервис

Facebook решил открыть в Лондоне центр развития сервиса мобильных платежей WhatsApp, пишет Financial Times.
Обновлено в 13:00
Армия и оружие

В МУС намерены наказать ответственных за военные преступления в Ливии

Прокурор Международного уголовного суда Фату Бенсуда заявила, что организация намерена наказать всех, кто совершит военные преступления в Ливии в ходе продолжающегося в стране конфликта.
Обновлено в 18:58
Культура

Скончался композитор Евгений Крылатов

В возрасте 85 лет скончался знаменитый композитор Евгений Крылатов.
Обновлено в 05:42
Музыка

Малахов вырезал Волочкову из посвященного «Евровидению» эфира

Шоумен Андрей Малахов вырезал кадры с Анастасией Волочковой из передачи "Прямой эфир", посвященной проводам Сергея Лазарева на конкурс "Евровидение" в Израиль.
Обновлено в 06:55
Наука

Португалия может стать местом раскола земной коры надвое

Обновлено вчера в 15:55
Происшествия

В Нью-Йорке четыре ребёнка погибли в результате пожара

Шесть человек, включая четверых детей, погибли в результате возгорания в Нью-Йорке.
Обновлено в 19:15
Общество

Минтруд представил график праздничных дней на 2020 год

Министерство труда составило график праздничных выходных на 2020 год.
Обновлено вчера в 12:24
Происшествия

Уткин: «О приговоре Кокорину и Мамаеву можно говорить что угодно, не стоит только шутить»

Журналист Василий Уткин прокомментировал решение суда о назначении реального срока футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
Обновлено в 10:00
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Украинский политик
Украинский государственный и политический деятель. Новоизбранный президент Украины. Ранее получил широкую известность в качестве комедийного актёра, режиссёра, продюсера, сценариста.
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