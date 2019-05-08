Политика
Путин вновь не поздравил Порошенко с Днем ПобедыКоммерсантъ 08:08
Согласно пресс-релизу на сайте Кремля, господин Путин поздравил «народы Грузии и Украины», но не президентов этих двух стран. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что Владимир Путин никогда не поздравляет Петра Порошенко с Днем Победы.
Читать в источнике
Оценить45
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 20:19, Ашберн
Политика
В Госдуме оценили призыв Помпео не дать достроить «Северный поток — 2»
Ранее Помпео заявил, что США не должны позволить России продолжить реализацию «Северного потока — 2».
Обновлено в 14:03
Политика
Тегеран намерен поэтапно выходить из ядерной сделки
Тегеран поэтапно будет выходить из ядерной сделки, заявил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи.
Обновлено в 15:35
Общество
Известная писательница назвала Сталина виновником блокады Ленинграда
Обновлено вчера в 04:33
Космос
Спутники системы ГЛОНАСС получат высокоточные водородные часы
В Стратегии развития системы ГЛОНАСС до 2030 года сообщается, что первый космический аппарат «Глонасс-К2» получит пассивный водородный стандарт частоты с точностью в 10 раз большей, чем рубидиевые и цезиевые «часы», установленные на спутниках системы ГЛОНАСС сейчас.
Обновлено в 19:20
Политика
Порошенко прокомментировал акцию «Бессмертный полк»
Действующий президент Украины Пётр Порошенко негативно высказался об акции «Бессмертный полк», а принимающих в ней участие по всему миру людей назвал «ряжеными».
Обновлено в 19:45
Футбол
Аякс — Тоттенхэм 2:3
Обновлено в 16:59
Политика
В апреле почти 110 тысяч мигрантов незаконно пересекли границу США
Представители пограничной и таможенной служб США задержали в апреле почти 110 тысяч человек, незаконно пересекших американо-мексиканскую границу.
Обновлено в 19:59
Недвижимость
Где живут миллиардеры: 5 самых богатых городов планеты
Рассказываем о мегаполисах из рейтинга Forbes, в которых сконцентрировано наибольшее число богатейших людей планеты.
Обновлено в 15:17
Политика
Путину очень не понравилась практика переноса сроков по нацпроектам
Перенос сроков по нацпроектам нужно упорядочить, сделать редким исключением из правила, потребовал Путин.
Обновлено в 14:07
Музыка
Малахов вырезал Волочкову из посвященного «Евровидению» эфира
Шоумен Андрей Малахов вырезал кадры с Анастасией Волочковой из передачи "Прямой эфир", посвященной проводам Сергея Лазарева на конкурс "Евровидение" в Израиль.
Обновлено в 06:55
Космос
Россия начала разработку станции для доставки лунного грунта
НПО имени Лавочкина (входит в «Роскосмос») приступило к разработке автоматической межпланетной станции «Луна-28», которой предстоит доставить на Землю лунный грунт в замороженном виде, сообщил «РИА Новости» источник в ракетно-космической отрасли.
Обновлено в 19:20
Футбол
«Зенит» и «Спартак» интересуются 21-летним капитаном «АЗ Алкмар»
По информации De Telegraaf, вариант трансфера 21-летнего хавбека рассматривают «Зенит» и «Спартак».
Обновлено в 14:23
Авто
Китай начнет экспорт подержанных автомобилей
Китай начнет экспортировать подержанные автомобили. Соответствующее разрешение для ряда городов приняло министерство торговли КНР.
Обновлено вчера в 09:45
Происшествия
Кокорина и Мамаева признали виновными и отправили в колонию
Александра Кокорина приговорили к 1 году и 6 месяцам, Павла Мамаева – к году и 5 месяцам.
Обновлено в 09:33
Происшествия
В Шереметьево произошло новое ЧП с Superjet 100
Вылет рейса SU 2118 из Москвы в Ригу был задержан в аэропорту "Шереметьево" вечером во вторник, 7 мая.
Обновлено в 02:23
Происшествия
Выжившие при сходе лавины на Алтае рассказали о трагедии
Девушки, которые смогли выжить после схода лавины, рассказали об инциденте, унесшем жизни семи человек.
Обновлено в 03:19
Происшествия
Четыре ребенка погибли в результате пожара в Нью-Йорке
18 апреля полиция в Нью-Йорке задержала мужчину, который пытался войти в собор Святого Патрика с двумя канистрами бензина и жидкостью для розжига.
Обновлено в 20:09
Армия и оружие
Мадуро уволил 55 военных за причастность к попытке госпереворота
Бывший глава Боливарианской службы национальной разведки генерал Мануэль Фигера и еще 54 военнослужащих были уволены из рядов Вооруженных сил Венесуэлы за причастность к мятежу 30 апреля.
Обновлено в 18:19
Футбол
«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» сыграют в финале Лиги чемпионов
В сезоне-1971/72 в финале сыграли «Тоттенхэм» и «Вулверхэмптон», а в сезоне-2007/08 судьбу Лиги чемпионов в финале решали «Манчестер Юнайтед» и «Челси».
Обновлено в 17:08
Музыка
Появилась запись первой репетиции Сергея Лазарева для «Евровидения»
Обновлено вчера в 11:25
Здоровье
Медики рассказали о пользе ежедневного употребления сала
Обновлено вчера в 09:55
Музыка
Участники «Московской весны A Cappella» из разных стран споют «Катюшу»
Русскую песню споют десятки участников конкурса, в том числе иностранцы, которые специально в честь праздника выучили слова на русском языке.
Обновлено в 06:54
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри впервые показали ребенка
Герцогиня Сассекская Меган Маркл и принц Гарри впервые показали новорожденного сына. Сообщение об этом появилось в издании Daily Mail.
Обновлено в 07:47
Политика
В Крыму рассказали об оставшихся на полуострове украинских МиГ-29
«Вся украинская боевая техника, оставшаяся на полуострове, не обслуживалась и не ремонтировалась с 2014 года», — заявил Белик.
Обновлено в 03:12
Политика
Россия высылает двух шведских дипломатов
Как сообщила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, высылка двух шведских дипломатов из России является ответной мерой.
Обновлено в 09:58
Здоровье
В Ленобласти от клещей пострадали 563 человека
Уточняется, что 155 человек из всех пострадавших – это несовершеннолетние. Известно также, что клещи замечены во всех районах региона.
Обновлено в 15:29
Политика
Захарова поймала МИД Украины на незнании даты окончания Второй мировой
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова опубликовала в своем фейсбуке скриншот с поздравлением МИД Украины по случаю окончания Второй мировой войны, он датирован 8 мая.
Обновлено в 12:09
Происшествия
Уткин: «О приговоре Кокорину и Мамаеву можно говорить что угодно, не стоит только шутить»
Журналист Василий Уткин прокомментировал решение суда о назначении реального срока футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
Обновлено в 10:00