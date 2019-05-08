Политика

Путин вновь не поздравил Порошенко с Днем ПобедыКоммерсантъ 08:08

Согласно пресс-релизу на сайте Кремля, господин Путин поздравил «народы Грузии и Украины», но не президентов этих двух стран. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что Владимир Путин никогда не поздравляет Петра Порошенко с Днем Победы.
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Путин вновь не поздравил Порошенко с Днем Победы

Коммерсантъ08:08

В Кремле объяснили, почему Путин не поздравил Зеленского с Днём Победы

Life.ru05:59

Песков объяснил отсутствие поздравлений Зеленскому на сайте Кремля

Известия06:27

Почему Путин не поздравил Зеленского с Днем Победы, рассказал Песков

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Песков объяснил, почему Путин не поздравил Порошенко и Зеленского

Московский Комсомолец06:09

Песков объяснил отсутствие поздравления президенту Украины с Днем Победы

Российская газета06:30

Песков объяснил, почему Путин не поздравил Зеленского с Днем Победы

ТАСС05:49
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Происшествия

Кокорин и Мамаев получили реальные сроки

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Происшествия

Аренда каршеринговой машины обернулась пожаром на КАД

По словам очевидцев, каршеринговая машина начала полыхать на КАД около съезда на Витебский проспект.
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Принц Гарри и Меган Маркл показали новорожденного сына

Первенец принца Гарри и Меган Маркл появился на свет рано утром 6 мая.
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Националист Демушкин с 13 мая возглавит администрацию Барвихи

Обновлено в 10:50
Происшествия

В аэропорту Мьянмы потерпел крушение пассажирский самолет

В Мьянме потерпел крушение пассажирский самолет бангладешской авиакомпании Biman, сообщает издание The Myanmar Times.
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Происшествия

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Музыка

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Каково же было удивление зрителей, когда Волочкову в праздничной программе они так и не увидели. Балерину из праздничного эфира вырезали.
Обновлено вчера в 17:08
Авто

Очень редкая Subaru Impreza появилась в продаже

Дилер эксклюзивных автомобилей из Гонконга Contempo Concept выставил на продажу один из трех прототипов Subaru Impreza 22B STi.
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Хоккей

Сборная России по хоккею прилетела в Братиславу для участия в ЧМ

В пресс-службе Федерации хоккея России сообщили, что защитник Александр Елесин не полетел с командой в Братиславу, он будет тренироваться по индивидуальному плану и оставаться на связи со штабом сборной, чтобы при необходимости прилететь в Словакию для участия в чемпионате мира.
Обновлено в 12:51
Политика

Китай и Франция призвали сохранить ядерную сделку с Ираном

Китай и Франция выступили за полное выполнение положений ядерной сделки с Ираном всеми участниками соглашения.
Обновлено в 04:03
Политика

Россия обвинила Нидерланды в попытке сокрыть сведения по крушению MH17

Москва считает Нидерланды виновными в попытке сокрыть сведения, касающиеся крушения MH17, чтобы вывести из-под удара власти Киева и возложить вину на Россию.
Обновлено в 09:27
Наука

В Тихом океане нашли бактерии, дышащие мышьяком

Американские ученые обнаружили вид, который способен дышать мышьяком. Ранее считалось, что это смертельный яд для всех обитателей Земли.
Обновлено вчера в 03:20
Происшествия

В Шереметьево произошло новое ЧП с SSJ-100

Обновлено в 04:15
Происшествия

В Петербурге школьницу госпитализировали из квартиры с сотней крыс

В больнице оперативно обследовали девочку и выяснили, что проблем со здоровьем у нее нет. Тем не менее, в квартиру с крысами ее не вернут.
Обновлено в 09:15
Космос

Валуны на астероидах Рюгу и Бенну указывают на сходы пылевых лавин

Обновлено в 01:02
Музыка

Музыкальный критик исключил победу Лазарева на «Евровидении-2019»

Российский певец Сергей Лазарев займет на предстоящем песенном конкурсе «Евровидение» только пятое или шестое место.
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Общество

Министр здравоохранения Норвегии разрешила гражданам пить и курить

Новый министр здравоохранения Норвегии Сильви Листхёуг заявила, что людям должно быть разрешено купить, пить алкоголь и есть мясо.
Обновлено в 14:14
Авто

Поклонники Lada сделают «идеальный» Lada Largus

Российские энтузиасты, вдохновившись универсалом LADA Largus, решили разработать собственную «идеальную» модификацию.
Обновлено в 13:00
Политика

На планы Украины не признавать паспорта РФ отреагировали в Кремле

Российский пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал, что Россия будет делать, если Украина не признает выданные в Донбассе российские паспорта.
Обновлено в 06:24
Культура

Умер композитор Евгений Крылатов

Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
Обновлено в 05:35
Армия и оружие

Погибший в ДНР силовик приложил руку к трагедии в Одессе

Народная милиция ДНР выпустила заявление, в котором говорится, что силовик, убитый при попытке незаконно проникнуть на территорию республики имеет отношение к поджогу Дома профсоюзов в Одессе, произошедшем в 2014 году, где погибло 116 человек.
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Медики рассказали, чем полезно ежедневное употребление сала

Обновлено в 01:47
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Уткин: «О приговоре Кокорину и Мамаеву можно говорить что угодно, не стоит только шутить»

Журналист Василий Уткин прокомментировал решение суда о назначении реального срока футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
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Происшествия

В Вашингтоне показали ледоруб, которым убили Троцкого

Ледоруб, которым 20 августа 1940 года, предположительно, был смертельно ранен бывший народный комиссар по военным и морским делам СССР и экс-председатель Реввоенсовета Лев Троцкий, впервые за долгие годы будет выставлен в экспозиции Международного музея шпионажа в Вашингтоне, сообщил ТАСС.
Обновлено в 13:15
Наука

У берегов Португалии земная кора может расслаиваться

В 1969 году гигантское землетрясение у побережья Португалии вызвало цунами, в результате которого погибло более десятка человек.
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Новая расшифровка переговоров пилотов SSJ 100 появилась в Сети

Опубликован новый фрагмент переговоров диспетчеров с экипажем самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего 5 мая в Шереметьево.
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Наука

Ученые нашли еще одного динозавра с крыльями летучей мыши

Китайские палеонтологи нашли в провинции Ляонин окаменелости нового рода и вида небольших динозавров из семейства скансориоптеригидов с перепончатыми крыльями как у летучих мышей.
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Зеленский помирил ветеранов СССР и националистов УПА

Обновлено в 12:28
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Украинский государственный и политический деятель. Новоизбранный президент Украины. Ранее получил широкую известность в качестве комедийного актёра, режиссёра, продюсера, сценариста.
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