Путин вновь не поздравил Порошенко с Днем ПобедыКоммерсантъ 08:08

Согласно пресс-релизу на сайте Кремля, господин Путин поздравил «народы Грузии и Украины», но не президентов этих двух стран. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что Владимир Путин никогда не поздравляет Петра Порошенко с Днем Победы.

Путин вновь не поздравил Порошенко с Днем Победы

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