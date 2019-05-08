Политика

Путин вновь не поздравил Порошенко с Днем ПобедыКоммерсантъ 08:08

Согласно пресс-релизу на сайте Кремля, господин Путин поздравил «народы Грузии и Украины», но не президентов этих двух стран. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что Владимир Путин никогда не поздравляет Петра Порошенко с Днем Победы.
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Почему Путин не поздравил Зеленского с Днем Победы, рассказал Песков

Газета.Ru06:10

Песков объяснил отсутствие поздравления президенту Украины с Днем Победы

Российская газета06:30

Песков объяснил отсутствие поздравлений Зеленскому на сайте Кремля

Известия06:27

Путин вновь не поздравил Порошенко с Днем Победы

Коммерсантъ08:08

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В Кремле объяснили, почему Путин не поздравил Зеленского с Днём Победы

Life.ru05:59

Песков объяснил, почему Путин не поздравил Зеленского с Днем Победы

ТАСС05:49
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 11:12, Ашберн
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На своей странице Харламов удивил подписчиков новостью, что юная Анастасия решила завести собственный аккаунт.
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Путин сменил главкома ВМФ и командующих флотами

Владимир Путин назначил адмирала Николая Евменова главнокомандующим Военно-морским флотом, соответствующий указ зачитал министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании.
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Происшествия

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Происшествия

В Петербурге школьницу госпитализировали из квартиры с сотней крыс

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Происшествия

Собаку вызвали в испанский суд в качестве свидетеля

Испанский суд вызвал на заседание собаку, пострадавшую от жестокого обращения, пишет Eldia.es.
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Экономика

В России снизилась младенческая смертность

Младенческая смертность в России снизилась до исторического минимума. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС.
Обновлено в 10:50
Происшествия

Уткин: «О приговоре Кокорину и Мамаеву можно говорить что угодно, не стоит только шутить»

Журналист Василий Уткин прокомментировал решение суда о назначении реального срока футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
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Футбол

«Мордовия» и «Балтика» получили иски из-за долгов по аренде стадионов

Компания ФГУП "Спорт-Инжиниринг" подала иски к футбольным клубам "Балтика" и "Мордовия" за неуплату аренды домашних стадионов.
Обновлено в 08:50
Происшествия

Из поселка под Курганом из-за пожара эвакуируют жителей

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Умер композитор Евгений Крылатов

Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
Обновлено в 05:35
Наука

Португалия может стать местом раскола земной коры надвое

Обновлено вчера в 15:55
Политика

Получившие паспорта РФ жители Донбасса лишатся украинских пенсий

"Инициирована обработка предложения о внесении граждан, получивших паспорта РФ, способом, нарушающим международное право и угрожающим суверенитету нашего государства, в базу данных с последующим лишением их статуса бенефициара на получение социальных выплат или пенсий со стороны Украины", - сообщила он.
Обновлено в 06:52
Футбол

«Ливерпуль» разгромил «Барселону» на «Энфилде» и вышел в финал ЛЧ

«Ливерпуль» разгромил «Барселону» в ответном полуфинальном поединке Лиги чемпионов и вышла в финал турнира.
Обновлено вчера в 18:39
Футбол

Колосков: «Было бы более гуманно и справедливо, если бы перед 9 мая Кокорина и Мамаева освободили»

Было бы более гуманно и справедливо, если бы накануне Дня Победы их освободили из-под стражи, но, к сожалению, этого не произошло.
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Происшествия

Фигурант уголовного дела об экстремизме рассказал об избиении

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Обновлено в 10:48
Политика

Порошенко согласился прийти на допрос

Президент Украины Петр Порошенко согласился явиться в Генеральную прокуратуру (ГПУ), чтобы дать показания по делу о гибели людей на майдане Незалежности в Киеве в 2014 году.
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Режиссер Яковлев объяснил уход Самбурской из Театра на Малой Бронной

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Происшествия

В аэропорту Мьянмы потерпел крушение пассажирский самолет

В Мьянме потерпел крушение пассажирский самолет бангладешской авиакомпании Biman, сообщает издание The Myanmar Times.
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Москва считает Нидерланды виновными в попытке сокрыть сведения, касающиеся крушения MH17, чтобы вывести из-под удара власти Киева и возложить вину на Россию.
Обновлено в 09:27
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Любители ленты нашли ляп съемочной группы в финальном сезоне. Стакан с кофе был в кадре на 16–19 минуте.
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Иран отказался выполнять часть обязательств по ядерной сделке

Иран частично прекращает выполнение своих обязательств по ядерному соглашению. Об этом заявил президент страны Хасан Роухани.
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Политика

Акимов оценил долю обеспеченных широкополосным интернетом россиян

Более 73% населения России обеспечены доступом к широкополосному интернету, заявил вице-премьер Максим Акимов в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Обновлено в 10:18
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Александр Логинов женится в мае

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Жителей взорвавшегося в Магнитогорске дома оштрафовали за неоплату услуг ЖКХ

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Товарооборот России и Китая с января по апрель вырос на 5,8%

Товарооборот между Россией и Китаем с января по апрель включительно увеличился в годовом исчислении на 5,8%, до $33,17 млрд.
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Анджелина Джоли отказалась играть в байопике Селин Дион

Селин предложила ей сыграть главную роль в байопике о своей жизни под рабочим названием «Сила любви» – фильме-мюзикле с бюджетом 23 миллиона долларов, который расскажет о творчестве и семейной жизни Селин Дион.
Обновлено вчера в 10:55
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Украинский государственный и политический деятель. Новоизбранный президент Украины. Ранее получил широкую известность в качестве комедийного актёра, режиссёра, продюсера, сценариста.
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