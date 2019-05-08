Политика
Путин вновь не поздравил Порошенко с Днем ПобедыКоммерсантъ 08:08
Согласно пресс-релизу на сайте Кремля, господин Путин поздравил «народы Грузии и Украины», но не президентов этих двух стран. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что Владимир Путин никогда не поздравляет Петра Порошенко с Днем Победы.
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Происшествия
Мамаев и Кокорин получили реальные сроки
Обновлено в 09:37
Шоу-бизнес
5-летняя дочь Асмус и Харламова завела собственный Instagram
На своей странице Харламов удивил подписчиков новостью, что юная Анастасия решила завести собственный аккаунт.
Обновлено в 07:00
Армия и оружие
Путин сменил главкома ВМФ и командующих флотами
Владимир Путин назначил адмирала Николая Евменова главнокомандующим Военно-морским флотом, соответствующий указ зачитал министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании.
Обновлено в 05:21
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл показали новорожденного сына
Первенец принца Гарри и Меган Маркл появился на свет рано утром 6 мая.
Обновлено в 08:00
Происшествия
Певец Макс Барских попал в серьезное ДТП в США
Украинский певец Макс Барских попал в аварию в Лос-Анджелесе. Об этом он сообщил в инстаграме.
Обновлено в 07:40
Происшествия
В Петербурге школьницу госпитализировали из квартиры с сотней крыс
В больнице оперативно обследовали девочку и выяснили, что проблем со здоровьем у нее нет. Тем не менее, в квартиру с крысами ее не вернут.
Обновлено в 09:15
Происшествия
Собаку вызвали в испанский суд в качестве свидетеля
Испанский суд вызвал на заседание собаку, пострадавшую от жестокого обращения, пишет Eldia.es.
Обновлено в 10:40
Экономика
В России снизилась младенческая смертность
Младенческая смертность в России снизилась до исторического минимума. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС.
Обновлено в 10:50
Происшествия
Уткин: «О приговоре Кокорину и Мамаеву можно говорить что угодно, не стоит только шутить»
Журналист Василий Уткин прокомментировал решение суда о назначении реального срока футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
Обновлено в 10:00
Футбол
«Мордовия» и «Балтика» получили иски из-за долгов по аренде стадионов
Компания ФГУП "Спорт-Инжиниринг" подала иски к футбольным клубам "Балтика" и "Мордовия" за неуплату аренды домашних стадионов.
Обновлено в 08:50
Происшествия
Из поселка под Курганом из-за пожара эвакуируют жителей
Обновлено в 08:28
Культура
Умер композитор Евгений Крылатов
Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
Обновлено в 05:35
Наука
Португалия может стать местом раскола земной коры надвое
Обновлено вчера в 15:55
Политика
Получившие паспорта РФ жители Донбасса лишатся украинских пенсий
"Инициирована обработка предложения о внесении граждан, получивших паспорта РФ, способом, нарушающим международное право и угрожающим суверенитету нашего государства, в базу данных с последующим лишением их статуса бенефициара на получение социальных выплат или пенсий со стороны Украины", - сообщила он.
Обновлено в 06:52
Футбол
«Ливерпуль» разгромил «Барселону» на «Энфилде» и вышел в финал ЛЧ
«Ливерпуль» разгромил «Барселону» в ответном полуфинальном поединке Лиги чемпионов и вышла в финал турнира.
Обновлено вчера в 18:39
Футбол
Колосков: «Было бы более гуманно и справедливо, если бы перед 9 мая Кокорина и Мамаева освободили»
Было бы более гуманно и справедливо, если бы накануне Дня Победы их освободили из-под стражи, но, к сожалению, этого не произошло.
Обновлено в 09:42
Происшествия
Фигурант уголовного дела об экстремизме рассказал об избиении
Говорится о том, что мать активиста, являющегося фигурантом уголовного дела о создании экстремистского сообщества (по ч.1 ст. 282.1 УК), вызывала ему на допрос скорую помощь из-за того, что ему повредили глазную сетчатку.
Обновлено в 10:48
Политика
Порошенко согласился прийти на допрос
Президент Украины Петр Порошенко согласился явиться в Генеральную прокуратуру (ГПУ), чтобы дать показания по делу о гибели людей на майдане Незалежности в Киеве в 2014 году.
Обновлено в 09:24
Культура
Малышева начала ставить диагнозы по текстам песен
Обновлено в 01:24
Кино
Россияне назвали свои самые любимые фильмы о войне
Обновлено в 09:31
Происшествия
В аэропорту Мьянмы потерпел крушение пассажирский самолет
В Мьянме потерпел крушение пассажирский самолет бангладешской авиакомпании Biman, сообщает издание The Myanmar Times.
Обновлено в 10:38
Политика
Россия обвинила Нидерланды в попытке сокрыть сведения по крушению MH17
Москва считает Нидерланды виновными в попытке сокрыть сведения, касающиеся крушения MH17, чтобы вывести из-под удара власти Киева и возложить вину на Россию.
Обновлено в 09:27
Кино
Команда «Игры престолов» забыла в кадре стакан с кофе
Любители ленты нашли ляп съемочной группы в финальном сезоне. Стакан с кофе был в кадре на 16–19 минуте.
Обновлено 06 мая в 14:01
Политика
Иран отказался выполнять часть обязательств по ядерной сделке
Иран частично прекращает выполнение своих обязательств по ядерному соглашению. Об этом заявил президент страны Хасан Роухани.
Обновлено в 02:19
Политика
Акимов оценил долю обеспеченных широкополосным интернетом россиян
Более 73% населения России обеспечены доступом к широкополосному интернету, заявил вице-премьер Максим Акимов в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Обновлено в 10:18
Спорт
Александр Логинов женится в мае
Обновлено в 09:37
ЖКХ
Жителей взорвавшегося в Магнитогорске дома оштрафовали за неоплату услуг ЖКХ
Граждане, проживающие в магнитогорской многоэтажке, где в конце 2018 года произошел взрыв газа, получили квитанции за жилищно-коммунальные услуги с штрафными начислениями за неоплату ЖКУ в предыдущие месяцы 2019 года.
Обновлено вчера в 14:55
Экономика
Товарооборот России и Китая с января по апрель вырос на 5,8%
Товарооборот между Россией и Китаем с января по апрель включительно увеличился в годовом исчислении на 5,8%, до $33,17 млрд.
Обновлено вчера в 23:30
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли отказалась играть в байопике Селин Дион
Селин предложила ей сыграть главную роль в байопике о своей жизни под рабочим названием «Сила любви» – фильме-мюзикле с бюджетом 23 миллиона долларов, который расскажет о творчестве и семейной жизни Селин Дион.
Обновлено вчера в 10:55