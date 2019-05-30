Политика

Путин внес в Госдуму законопроект о приостановлении действия ДРСМДТАСС 04:35

Президент России Владимир Путин в четверг внес на рассмотрение Госдумы проект закона о приостановлении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщил журналистам председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
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Путин внёс в Госдуму законопроект о приостановке действия ДРСМД

RT на русском04:20

Путин назначил Рябкова представителем президента по ДРСМД

Взгляд.рувчера в 18:31

Путин внес в Госдуму проект о приостановлении Россией выполнения ДРСМД

ТК Звезда04:28

Путин внес в Думу законопроект о приостановлении действия ДРСМД

Интерфакс04:25

Путин внес в Госдуму проект о приостановлении ДРСМД

ФАН04:21

Госдума 18 июня обсудит законопроект о приостановлении действия ДРСМД

ТАСС04:55

Путин внес в Госдуму проект о приостановлении действия ДРСМД

РБК04:56
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 05:05, Ашберн
Происшествия

Airbus А320 экстренно сел в «Шереметьево»

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РЖД отрицает повышение цен на билеты в плацкарт

Обновлено в 04:31
Происшествия

Преподавателя обвинили во взрыве в петербургской военной академии

235-й гарнизонный военный суд отправил под домашний арест преподавателя Военно-космической академии имени Можайского в Санкт-Петербурге полковника Рифата Закирова, обвиняемого в причастности к подрыву бомбы в учебном заведении.
Обновлено в 03:59
Общество

Бизнесмен купил дороги под Омском и требует деньги за проезд

По словам горожан, бизнесмен требует с них деньги за пользование дорогами.
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Происшествия

В Улан-Удэ четверо пострадавших на батуте детей находятся в реанимации

Обновлено в 04:38
Происшествия

Суд 13 июня проверит законность приговора Мамаеву и Кокорину

Мосгорсуд 13 июня рассмотрит апелляционные жалобы адвокатов и представление прокурора на приговор полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву, нападающему "Зенита" Александру Кокорину, его брату Кириллу и их приятелю футболистов Александру Протасовицкому по делу о драках, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.
Обновлено в 04:36
Футбол

Челси — Арсенал 4:1

Обновлено вчера в 16:50
Происшествия

Опубликовано видео столкновения прогулочных катеров на Дунае

Обновлено в 04:07
Общество

Tele2 устранил сбои в работе голосовой связи и мобильного интернета

Незначительное количество абонентов Tele2 в Москве могли наблюдать сбои в работе голосовой связи или мобильного интернета, менее чем за 20 минут проблемы были устранены, сообщили РИА Новости в пресс-службе оператора.
Обновлено в 04:52
Армия и оружие

В ВСУ уточнили количество и имена погибших при крушении вертолета

Обновлено в 04:50
Наука

Употребление энергетиков приводит к нарушениям работы сердца

Употребление литра энергетических напитков за короткое время приводит к нарушениям в работе сердца.
Обновлено в 00:40
Экономика

«Ромир» предложил оценивать уровень жизни россиян по расходам на еду

Расходы населения точнее, чем доходы, отражают его благосостояние, считают исследователи холдинга.
Обновлено вчера в 17:29
Авто

Серийный аналог Hyundai Creta от KIA получил имя Seltos

Компактный кроссовер KIA, в основу которого легла модернизированная платформа Hyundai Creta, руководство марки решило назвать «Seltos».
Обновлено в 01:01
Хоккей

Лещенко принял квалификационное предложение «Спартака»

Нападающий Вячеслав Лещенко принял квалификационное предложение хоккейного клуба "Спартак" и продолжит играть за "красно-белых", сообщается на сайте московской команды.
Обновлено в 03:43
Происшествия

Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах

Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено вчера в 08:29
Происшествия

Соучастника убийства зампреда ЦБ Козлова арестовали за хищения

В 2008 году в Мосгорсуде на процессе по делу об убийстве первого зампреда ЦБ Андрея Козлова Богдан Погоржевский отказался давать показания, отвечая на вопросы сторон, и предложил заслушать протоколы его допросов на стадии следствия.
Обновлено в 01:00
Происшествия

В Тульской области пропала девятилетняя девочка: возбуждено дело

Девятилетняя девочка пропала в Тульской области вечером 29 мая.
Обновлено в 03:58
Здоровье

Самого маленького в истории новорожденного выходили в США

Обновлено в 03:16
Происшествия

В Кабуле прогремел взрыв рядом с университетом национальной обороны

Обновлено в 03:56
Армия и оружие

В Турции заявили о планах разместить F-35 вне зоны покрытия С-400

Обновлено вчера в 22:15
Происшествия

Умолчавшего о знакомых-террористах петербуржца оштрафовали на 20 тысяч

Суд вынес приговор петербуржцу, обвиняемому в несообщении о преступлении - мужчину, умолчавшего о знакомых-террористах оштрафовали на 20 тысяч рублей.
Обновлено в 04:29
Футбол

«Динамо» сделало «Рубину» предложение по Игорю Коновалову

Как стало известно «Чемпионату», московское «Динамо» сделало казанскому «Рубину» предложение о трансфере полузащитника Игоря Коновалова.
Обновлено в 03:57
Происшествия

Экс-депутат красноярского горсовета получил семь лет колонии за взятки

Обновлено в 03:57
Авто

Ferrari представила новый 1000-сильный суперкар SF90 Stradale

Итальянский автопроизводитель представил новейшее купе Ferrari SF90 Stradale.
Обновлено в 00:16
Шоу-бизнес

Лишенный жилья 88-летний Иван Краско собрался в дом престарелых

Маленькую баню 88-летний актер планировал перестроить в дом, в котором хотел провести остаток дней.
Обновлено в 04:42
Происшествия

В Кемерове опрашивают потерпевших по делу о пожаре в «Зимней вишне»

Обновлено в 01:33
Происшествия

Лауреат премии «Мама года» зарезала мужа за отказ отпустить ее в бар

В Великобритании лауреат премии "Мама года" обвиняется в убийстве собственного мужа двумя ударами ножа в сердце.
Обновлено в 01:23
Экономика

Минфин предложил уравнять ставку НДФЛ для россиян и иностранцев

В правительство внесен вопрос об уравнивании ставки НДФЛ для россиян и иностранцев.
Обновлено в 02:10
Происшествия

В Башкирии объявлена в розыск кассир, укравшая из банка 23 млн рублей

По версии правоохранителей, 35-летняя кассир из Салавата Луиза Хайруллина украла из кассы "Россельхозбанка" 23 млн рублей.
Обновлено в 03:56
Общество

«Саратовские авиалинии» сообщили о массовом сокращении сотрудников

В министерстве пояснили, что работодатель обязан уведомлять службу занятости о планируемом сокращении штата за три месяца, а работников — не менее чем за два.
Обновлено в 02:04
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