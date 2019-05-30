Политика
Путин внес в Госдуму законопроект о приостановлении действия ДРСМДТАСС 04:35
Президент России Владимир Путин в четверг внес на рассмотрение Госдумы проект закона о приостановлении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщил журналистам председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
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Происшествия
Airbus А320 экстренно сел в «Шереметьево»
Обновлено в 04:51
Транспорт
РЖД отрицает повышение цен на билеты в плацкарт
Обновлено в 04:31
Происшествия
Преподавателя обвинили во взрыве в петербургской военной академии
235-й гарнизонный военный суд отправил под домашний арест преподавателя Военно-космической академии имени Можайского в Санкт-Петербурге полковника Рифата Закирова, обвиняемого в причастности к подрыву бомбы в учебном заведении.
Обновлено в 03:59
Общество
Бизнесмен купил дороги под Омском и требует деньги за проезд
По словам горожан, бизнесмен требует с них деньги за пользование дорогами.
Обновлено в 02:43
Происшествия
Суд 13 июня проверит законность приговора Мамаеву и Кокорину
Мосгорсуд 13 июня рассмотрит апелляционные жалобы адвокатов и представление прокурора на приговор полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву, нападающему "Зенита" Александру Кокорину, его брату Кириллу и их приятелю футболистов Александру Протасовицкому по делу о драках, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.
Обновлено в 04:36
Футбол
Челси — Арсенал 4:1
Обновлено вчера в 16:50
Общество
Tele2 устранил сбои в работе голосовой связи и мобильного интернета
Незначительное количество абонентов Tele2 в Москве могли наблюдать сбои в работе голосовой связи или мобильного интернета, менее чем за 20 минут проблемы были устранены, сообщили РИА Новости в пресс-службе оператора.
Обновлено в 04:52
Наука
Употребление энергетиков приводит к нарушениям работы сердца
Употребление литра энергетических напитков за короткое время приводит к нарушениям в работе сердца.
Обновлено в 00:40
Экономика
«Ромир» предложил оценивать уровень жизни россиян по расходам на еду
Расходы населения точнее, чем доходы, отражают его благосостояние, считают исследователи холдинга.
Обновлено вчера в 17:29
Авто
Серийный аналог Hyundai Creta от KIA получил имя Seltos
Компактный кроссовер KIA, в основу которого легла модернизированная платформа Hyundai Creta, руководство марки решило назвать «Seltos».
Обновлено в 01:01
Хоккей
Лещенко принял квалификационное предложение «Спартака»
Нападающий Вячеслав Лещенко принял квалификационное предложение хоккейного клуба "Спартак" и продолжит играть за "красно-белых", сообщается на сайте московской команды.
Обновлено в 03:43
Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено вчера в 08:29
Происшествия
Соучастника убийства зампреда ЦБ Козлова арестовали за хищения
В 2008 году в Мосгорсуде на процессе по делу об убийстве первого зампреда ЦБ Андрея Козлова Богдан Погоржевский отказался давать показания, отвечая на вопросы сторон, и предложил заслушать протоколы его допросов на стадии следствия.
Обновлено в 01:00
Происшествия
В Тульской области пропала девятилетняя девочка: возбуждено дело
Девятилетняя девочка пропала в Тульской области вечером 29 мая.
Обновлено в 03:58
Здоровье
Самого маленького в истории новорожденного выходили в США
Обновлено в 03:16
Армия и оружие
В Турции заявили о планах разместить F-35 вне зоны покрытия С-400
Обновлено вчера в 22:15
Происшествия
Умолчавшего о знакомых-террористах петербуржца оштрафовали на 20 тысяч
Суд вынес приговор петербуржцу, обвиняемому в несообщении о преступлении - мужчину, умолчавшего о знакомых-террористах оштрафовали на 20 тысяч рублей.
Обновлено в 04:29
Футбол
«Динамо» сделало «Рубину» предложение по Игорю Коновалову
Как стало известно «Чемпионату», московское «Динамо» сделало казанскому «Рубину» предложение о трансфере полузащитника Игоря Коновалова.
Обновлено в 03:57
Авто
Ferrari представила новый 1000-сильный суперкар SF90 Stradale
Итальянский автопроизводитель представил новейшее купе Ferrari SF90 Stradale.
Обновлено в 00:16
Шоу-бизнес
Лишенный жилья 88-летний Иван Краско собрался в дом престарелых
Маленькую баню 88-летний актер планировал перестроить в дом, в котором хотел провести остаток дней.
Обновлено в 04:42
Происшествия
Лауреат премии «Мама года» зарезала мужа за отказ отпустить ее в бар
В Великобритании лауреат премии "Мама года" обвиняется в убийстве собственного мужа двумя ударами ножа в сердце.
Обновлено в 01:23
Экономика
Минфин предложил уравнять ставку НДФЛ для россиян и иностранцев
В правительство внесен вопрос об уравнивании ставки НДФЛ для россиян и иностранцев.
Обновлено в 02:10
Происшествия
В Башкирии объявлена в розыск кассир, укравшая из банка 23 млн рублей
По версии правоохранителей, 35-летняя кассир из Салавата Луиза Хайруллина украла из кассы "Россельхозбанка" 23 млн рублей.
Обновлено в 03:56
Общество
«Саратовские авиалинии» сообщили о массовом сокращении сотрудников
В министерстве пояснили, что работодатель обязан уведомлять службу занятости о планируемом сокращении штата за три месяца, а работников — не менее чем за два.
Обновлено в 02:04