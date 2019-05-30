Путин внес в Госдуму законопроект о приостановлении действия ДРСМДТАСС 04:35

Президент России Владимир Путин в четверг внес на рассмотрение Госдумы проект закона о приостановлении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщил журналистам председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Путин внес в Госдуму законопроект о приостановлении действия ДРСМД

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