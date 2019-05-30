Политика

Путин внес проект о приостановке действия ДРСМДВести.Ru 05:15

В Госдуму внесен законопроект о приостановке Россией действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Законопроект направлен депутатам президентом России Владимиром Путиным.
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Вячеслав Володин
Президент РФ Владимир Путин внёс в Государственную думу федеральный законопроект о приостановлении Российской Федерацией действие Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности.
— Вячеслав Володин, российский политикПолитика Сегодня 04:37

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Совфед поддержит законопроект о приостановлении действия ДРСМД

РБК07:26

Законопроект о приостановлении ДРСМД Дума рассмотрит 18 июня

Интерфакс05:19

Путин внес в Госдуму проект о приостановлении действия ДРСМД

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Путин внес в Госдуму проект о приостановлении ДРСМД

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Фракции и профильные комитеты ГД поддерживают законопроект Президента РФ о приостановлении ДРСМД

Государственная Дума РФ09:05

Госдума рассмотрит проект о приостановке ДРСМД в приоритетном порядке

RT на русском07:11

Володин призвал ЕС сделать выводы о последствиях выхода США из ДРСМД

ТАСС07:54
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Технологии

Первый российский квантовый телефон нашли на Amazon за 14 тысяч рублей

Пользователи Сети обнаружили на торговой интернет-площадке Amazon IP-телефон, который очень похож на представленный 28 мая компанией «ИнфоТеКС» и Центром квантовых технологий МГУ первый российский коммерческий квантовый телефон с защищенной связью ViPNet QSS Phone.
Обновлено в 04:11
Армия и оружие

Россия модернизирует «самолеты Судного дня» Ил-80 и Ил-82

Опытно-конструкторская работа по модернизации воздушных командных пунктов (ВКП) на базе самолетов Ил-80 и Ил-82 завершена, сообщил замминистра обороны Алексей Криворучко в ходе посещения нижегородского НПП "Полет".
Обновлено в 06:45
Общество

МЧС предупредило москвичей о сильном дожде с грозой и градом

Обновлено в 08:59
Происшествия

Госдума одобрила ужесточение наказания для пьяных нарушителей ПДД

Госдума приняла во втором чтении поправки к УК, ужесточающие наказание для пьяных водителей, по вине которых пострадали или погибли люди, говорится на сайте Госдумы.
Обновлено вчера в 09:52
Политика

В Кремле отреагировали на отставку спецпрокурора США Мюллера

Россия уделила достаточно внимания теме доклада бывшего спецпрокурора Соединенных Штатов Роберта Мюллера, заявил 30 мая журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:33
Армия и оружие

При крушении вертолета на Украине погибли четверо военных

Обновлено в 01:27
Культура

Александр Друзь извинился за конфликт с Бером

На заседании правления международной ассоциации было принято решение, что конфликт между Друзем и Ильей Бером "не имеет отношение к деятельности ассоциации".
Обновлено в 08:53
Здоровье

ВЦИОМ: больше половины россиян следят за своим питанием

По итогам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения выяснилось, что большая часть граждан России старается следить за своим питанием.
Обновлено в 08:28
Происшествия

В Кабардино-Балкарии задержан ряд бывших и действующих сотрудников МВД

В Кабардино-Балкарии задержали сотрудников полиции, которые в 2017—2018 годах получили взятки в общем размере 42 млн рублей от водителей, перевозящих спиртосодержащую продукцию по федеральной трассе «Кавказ».
Обновлено в 06:07
Футбол

Артем Дзюба может продолжить карьеру в «Вулверхэмптоне»

Нападающий сборной России Артем Дзюба может перейти из "Зенита" в английский "Вулверхэмптон".
Обновлено в 08:11
Происшествия

Выпускница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах

Ученица 11-го класса школы № 27 умерла во время сдачи ЕГЭ по математике.
Обновлено вчера в 21:07
Политика

Пентагон запретит работать вместе с Россией при космических пусках

Министерство обороны США внёсло Россию в список стран, с которыми запрещено сотрудничество при космических пусках.
Обновлено в 09:30
Происшествия

В Крыму задержали двух крымскотатарских активисток

Сегодня, 30 мая, в Джанкое и в Бахчисарае силовиками были задержаны две крымскотатарские активистки Лутфие ЗУДИЕВА и Мумине Салиева.
Обновлено в 09:13
Политика

Песков счел «оскорбительной» надпись о Путине на мосту в Татарстане

Журналисты спросили его о решении Верховного суда Татарстана, который 30 мая прекратил административное дело против жителя Набережных Челнов за вывешенный на мосту баннер с негативной надписью про Путина (по мнению юристов РБК, цитирование этой надписи подпадает под действие закона об оскорблении власти и может привести к блокировке сайта).
Обновлено в 07:41
Политика

Мадуро рассказал о тайных переговорах с венесуэльской оппозицией

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил в среду о завершении второго дня диалога с оппозицией в Норвегии и сообщил, что переговоры тайно велись в течение трех предшествующих месяцев.
Обновлено вчера в 19:48
Экономика

«Лукойл» выполнил программу buy back более чем на 90%

"Лукойл" более чем на 90% выполнил программу buy back, общий объем которой составляет 3 миллиарда долларов, сообщил в ходе телефонной конференции первый вице-президент по экономике и финансам компании Александр Матыцын.
Обновлено в 09:28
Общество

WikiLeaks: Ассанжа перевели в тюремную больницу

«WikiLeaks серьезно обеспокоена состоянием здоровья нашего основателя, Джулиана Ассанжа, который был переведён в медицинское отделение тюрьмы Белмарш», - говорится в сообщении.
Обновлено в 01:06
Футбол

Рафаэль Бенитес: «Только Почеттино может принять решение насчет участия Кейна в финале ЛЧ»

Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес рассказал, какие факторы повлияют на участие нападающего Гарри Кейна в финале Лиги чемпионов.
Обновлено в 09:37
Здоровье

Врачи рассказали об опасности утреннего кофе

Привычка каждый день пить утром кофе может пагубно отразиться на здоровье.
Обновлено в 02:01
Культура

Роулинг выпустит новые книги о вселенной Гарри Поттера

Джоан Роулинг готовит к релизу четыре новые книги о волшебном мире Гарри Поттера. Они выйдут в формате ebook 27 июня.
Обновлено в 08:54
Политика

Рада отказалась согласовать отставку премьера Гройсмана

Если бы Рада проголосовала за отставку Гройсмана, то до момента формирования коалиции после выборов в парламент правительство работало бы как исполняющее обязанности.
Обновлено в 06:28
Политика

Кремль попросил социологов разъяснить падение рейтинга доверия Путину

В Кремле обратили внимание на исследование ВЦИОМа, которое показало падение рейтинга доверия россиян президенту Владимиру Путину, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:08
Кино

Вышел первый трейлер фильма «Щегол» с Николь Кидман

Компания Warner Bros выложила в Сеть трейлер фильма "Щегол", снятого на основе бестселлера Донны Тартт.
Обновлено вчера в 13:49
Происшествия

Полицейские в Москве преследуют подозреваемых в похищении двух человек

Сотрудники полиции на Щелковском шоссе организовали преследование двух автомобилей Hyundai Solaris, в которых находятся предполагаемые похитители двух человек в Балашихе.
Обновлено в 09:15
Здоровье

Онищенко прокомментировал свои слова о жизни «чуть-чуть впроголодь»

Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко прокомментировал свои слова о том, что для избавления от лишнего веса пожилым людям надо жить «чуть-чуть впроголодь» и заниматься физической нагрузкой.
Обновлено в 01:01
Политика

Рада обратилась к ООН из-за «дискриминации» народов РФ

По данным агентства, украинский парламент призвал ООН обратить внимание на "дискриминацию" коренных народов в России.
Обновлено в 08:23
Авто

Новый кроссовер Kia для России сфотографировали без камуфляжа

Новый компактный кроссовер KIA, который приедет в Россию в 2020 году в качестве прямого конкурента Hyundai Creta, назвали KIA Seltos.
Обновлено в 00:22
Авто

Законопроект о покупке автомобиля на маткапитал внесен в Госдуму

Законопроект, разрешающий тратить средства материнского капитала на покупку автомобиля, внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым и Михаилом Емельяновым, передает корреспондент ИА REGNUM 30 мая.
Обновлено в 07:13
Армия и оружие

Генпрокуратура Украины признала незаконность действий ВСУ в Донбассе

Эксперты Генпрокуратуры Украины сделали вывод о незаконности применения ВСУ в Донбассе, что автоматически подводит под трибунал любого солдата, участвовавшего в гражданской войне на юго-востоке страны.
Обновлено вчера в 03:34
Происшествия

Актер Эштон Кутчер выступил в суде по делу о серийном убийце

Обновлено в 00:19
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