Политика
Путин внес проект о приостановке действия ДРСМДВести.Ru 05:15
В Госдуму внесен законопроект о приостановке Россией действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Законопроект направлен депутатам президентом России Владимиром Путиным.
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Президент РФ Владимир Путин внёс в Государственную думу федеральный законопроект о приостановлении Российской Федерацией действие Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности.
— Вячеслав Володин, российский политикПолитика Сегодня 04:37
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Фракции и профильные комитеты ГД поддерживают законопроект Президента РФ о приостановлении ДРСМД
Государственная Дума РФ09:05
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Сегодня, 30 мая, в Джанкое и в Бахчисарае силовиками были задержаны две крымскотатарские активистки Лутфие ЗУДИЕВА и Мумине Салиева.
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Песков счел «оскорбительной» надпись о Путине на мосту в Татарстане
Журналисты спросили его о решении Верховного суда Татарстана, который 30 мая прекратил административное дело против жителя Набережных Челнов за вывешенный на мосту баннер с негативной надписью про Путина (по мнению юристов РБК, цитирование этой надписи подпадает под действие закона об оскорблении власти и может привести к блокировке сайта).
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Рафаэль Бенитес: «Только Почеттино может принять решение насчет участия Кейна в финале ЛЧ»
Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес рассказал, какие факторы повлияют на участие нападающего Гарри Кейна в финале Лиги чемпионов.
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Здоровье
Врачи рассказали об опасности утреннего кофе
Привычка каждый день пить утром кофе может пагубно отразиться на здоровье.
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Роулинг выпустит новые книги о вселенной Гарри Поттера
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Рада отказалась согласовать отставку премьера Гройсмана
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Вышел первый трейлер фильма «Щегол» с Николь Кидман
Компания Warner Bros выложила в Сеть трейлер фильма "Щегол", снятого на основе бестселлера Донны Тартт.
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Полицейские в Москве преследуют подозреваемых в похищении двух человек
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Онищенко прокомментировал свои слова о жизни «чуть-чуть впроголодь»
Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко прокомментировал свои слова о том, что для избавления от лишнего веса пожилым людям надо жить «чуть-чуть впроголодь» и заниматься физической нагрузкой.
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Законопроект о покупке автомобиля на маткапитал внесен в Госдуму
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