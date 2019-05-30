Путин внес проект о приостановке действия ДРСМДВести.Ru 05:15

Президент РФ Владимир Путин внёс в Государственную думу федеральный законопроект о приостановлении Российской Федерацией действие Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности.

В Госдуму внесен законопроект о приостановке Россией действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Законопроект направлен депутатам президентом России Владимиром Путиным.

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