Политика

Путин внес в Госдуму проект о приостановлении действия ДРСМДРИА Новости 04:17

Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о приостановлении Россией действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщил журналистам спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Первое чтение уже назначено на 18 июня.
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Вячеслав Володин
Президент РФ Владимир Путин внёс в Государственную думу федеральный законопроект о приостановлении Российской Федерацией действие Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности.
— Вячеслав Володин, российский политикПолитика Сегодня 04:37

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