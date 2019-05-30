Политика
Путин внес в Госдуму проект о приостановлении действия ДРСМДРИА Новости 04:17
Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о приостановлении Россией действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщил журналистам спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Первое чтение уже назначено на 18 июня.
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Президент РФ Владимир Путин внёс в Государственную думу федеральный законопроект о приостановлении Российской Федерацией действие Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности.
— Вячеслав Володин, российский политикПолитика Сегодня 04:37
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Вячеслав Володин: принимая решение о выходе из ДРСМД, Россия исходит из интересов национальной безопасности
Государственная Дума РФ07:59
Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 08:11, Ашберн
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