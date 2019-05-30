Путин внес в Госдуму проект о приостановке ДРСМДBFM.ru 04:21

Владимир Путин внёс в Госдуму проект ФЗ о приостановлении РФ действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В соответствии с законопроектом Президенту предоставляется право принять решение о возобновлении действия договора.

Проект о приостановлении действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности внесен президентом РФ в Госдуму. Об этом сообщил спикер ГД Вячеслав Володин, передает РИА Новости. Договор был подписан в Вашингтоне 8 декабря 1987 года.

Путин внес в Госдуму проект о приостановке ДРСМД

Общество Владельцев арендного жилья обяжут получать идентификаторы Собственников жилья, сдаваемого в краткосрочную аренду (на срок до 30 дней), могут обязать получать идентификаторы.

Транспорт Москва и Подмосковье приняли решение не выводить метро в область Минтранс РФ, РЖД, правительства Москвы и Московской области приняли решение отказаться от продления метро в Мытищи, Красногорск и Балашиху, сконцентрировавшись на развитии проекта московских центральных диаметров (МЦД) для решения транспортных проблем городов-спутников, сообщает в четверг газета "Коммерсантъ".

Происшествия Школьница скончалась на ЕГЭ по математике В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Жены Краско оставили его без жилья, сообщили СМИ Дачу 88-летнего актера Ивана Краско захватили родственники, сообщает издание "Собеседник" со ссылкой на соседа артиста.

Энергетика Прибыль «Газпрома» выросла на 44% По итогам первого квартала 2019 года прибыль «Газпрома», относящаяся к акционерам, выросла на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Происшествия Лауреат премии «Мама года» зарезала мужа за отказ пустить ее в бар Ранее Хелена Карин Атай получила от одной из газет премию "Мама года" за кампанию по сбору средств на лечение своей дочери от нейробластомы.

Происшествия Адвокат сообщил об угрозах Юрию Дмитриеву в СИЗО Сокамерники в течение четырех дней обещали "опустить" Дмитриева, если он не выполнит их требований, пояснил адвокат.

Авто Автозавод Haval откроют под Тулой 5 июня Открытие завода компании Haval в индустриальном парке «Узловая» Тульской области пройдет 5 июня.

Политика Рада отказалась отправить Гройсмана в отставку Верховная Рада Украины не поддержала отставку Владимира Гройсмана с поста премьер-министра страны.

Футбол «Динамо» сделало «Рубину» предложение по Игорю Коновалову Как стало известно «Чемпионату», московское «Динамо» сделало казанскому «Рубину» предложение о трансфере полузащитника Игоря Коновалова.

Происшествия Суд 13 июня проверит законность приговора Мамаеву и Кокорину Мосгорсуд 13 июня рассмотрит апелляционные жалобы адвокатов и представление прокурора на приговор полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву, нападающему "Зенита" Александру Кокорину, его брату Кириллу и их приятелю футболистов Александру Протасовицкому по делу о драках, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Происшествия Момент столкновения двух судов на Дунае попал на видео Камера наружного наблюдения зафиксировала момент столкновения теплохода с прогулочным катером в Будапеште, в результате которого последнее судно затонуло.

Гаджеты Внешний вид Google Pixel 4 показали до анонса Производитель мобильных аксессуаров Skinomi, опубликовал на своем сайте страницу с предзаказом защитного стекла для еще невышедшего Google Pixel 4. Если верить изображению, то будущая новинка получит отверстие в дисплее для двойном селфи-камеры (аналогичное решение используется во флагманских Samsung Galaxy S10).

Политика Шахназаров оценил поведение ведущих в скандале с Платошкиным В эфире программы «60 минут» украинский эксперт Александр Семченко оскорбил российского политолога Николая Платошкина.

Армия и оружие Украина захотела избавиться от прапорщиков ради НАТО Как сообщила первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко, документом предлагается ввести новую шкалу армейских и корабельных воинских званий.

Происшествия В Кабардино-Балкарии задержан ряд бывших и действующих сотрудников МВД «К уголовной ответственности привлекаются 13 должностных лиц МВД по Кабардино-Балкарской Республике, в том числе два начальника территориальных подразделений районного уровня, а также руководители и сотрудники подразделений Госавтоинспекции республиканского и районного уровня», — говорится в заявлении Волк.

Происшествия Фонтан в центре Калининграда забил зеленым антифризом Фонтан у монумента "Мать-Россия" в центре Калининграда, в котором раньше циркулировала обычная вода, забил ядовито-зелеными струями.

Политика В Кремле обеспокоены сообщениями о падении доходов россиян В Кремле обращают внимание на исследования, свидетельствующие о падении доходов населения, этот процесс вызывает обеспокоенность, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

Экономика Иностранные инвесторы дали РФПИ $2 млрд на искусственный интеллект РФПИ привлек эти деньги от партнеров из крупных суверенных фондов и глобальных корпораций стран Ближнего Востока и Азии, сообщил представитель РФПИ.

Армия и оружие Генпрокуратура Украины признала незаконность действий ВСУ в Донбассе Эксперты Генпрокуратуры Украины сделали вывод о незаконности применения ВСУ в Донбассе, что автоматически подводит под трибунал любого солдата, участвовавшего в гражданской войне на юго-востоке страны.

Наука Употребление энергетиков приводит к нарушениям работы сердца Употребление литра энергетических напитков за короткое время приводит к нарушениям в работе сердца.