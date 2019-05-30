Политика
Путин внес в Госдуму проект о приостановке ДРСМДBFM.ru 04:21
Проект о приостановлении действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности внесен президентом РФ в Госдуму. Об этом сообщил спикер ГД Вячеслав Володин, передает РИА Новости. Договор был подписан в Вашингтоне 8 декабря 1987 года.
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Владимир Путин внёс в Госдуму проект ФЗ о приостановлении РФ действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В соответствии с законопроектом Президенту предоставляется право принять решение о возобновлении действия договора.
— Вячеслав Володин, российский политикОбластная газета 04:44
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Государственная Дума 18 июня рассмотрит законопроект Президента о приостановлении ДРСМД
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