с чего всё началось

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, сообщает РИА "Новости" Документ закрепляет режим судоходства и порядок коллективного использования акватории а также, механизмы установления границ территориальных вод.

Путин внес в Госдуму Конвенцию о правовом статусе Каспия

Политика Кандидатов в депутаты Верховной рады закидали яйцами Кандидатов в депутаты Верховной рады Украины Андрея Аксенова и Сергея Кошукова закидали яйцами во время пресс-конференции в Киеве о возможных фальсификациях на выборах в парламент.

Культура Путин поручил создать комитет по подготовке к фестивалю «Таврида-Арт» Президент России Владимир Путин поручил образовать комитет по подготовке и проведению фестиваля "Таврида-Арт", соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Космос Лучшее за день. 29 июля Как СМИ маскируют «наживки» для читателя, что нашел TESS и каким будет население Земли в будущем, расскажет дайджест лучших материалов дня от Indicator.Ru.

Происшествия МВД: участники акции 27 июля имели колюще-режущие предметы Замначальника полиции по оперативной работе ГУ МВД России по Москве Александр Половинка в эфире "России-24" заявил, что некоторые участники несогласованной акции 27 июля в Москве имели при себе колюще-режущие предметы.

Политика Суд на Украине арестовал российский танкер Украинский суд постановил наложить арест на российский танкер Nika Spirit, задержанный в порту украинского Измаила, а также на изъятые при обыске документы.

Шоу-бизнес Светлана Лобода была замечена на концерте группы «Rammstein» 29 июля группа дала концерт в Лужниках, и певица была здесь замечена.

Шоу-бизнес Леди Гагу засняли с мужчиной после слухов о романе с Брэдли Купером Ранее СМИ сообщали, что после расторжения помолвки со своим менеджером Кристианом Карино Леди Гага переехала в дом голливудского актера Брэдли Купера, который до этого встречался с российской моделью Ириной Шейк.

Футбол «Реал» Мадрид — «Тоттенхэм»: старт Audi Cup В Мюнхене стартует флэш-турнир под названием Audi Cup, а наши эксперты подготовили прогноз на первый матч, в котором 30 июля «Реал» сыграет против «Тоттенхэма».

Политика Генпрокуратура начнет массовые проверки пенсионных фондов Генпрокуратура в августе по поручению президента России Владимира Путина начинает массовые проверки работы пенсионных фондов, заявил на коллегии замгенпрокурора Александр Буксман.

Общество У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве Королева Великобритании Елизавета II владеет элитной недвижимостью в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Культура Освистанный в Германии Гергиев ответил на критику Немецкие критики назвали выступление Гергиева разочарованием, невнятным бормотанием, его самого отстраненным, игру музыкантов размытой и неточной, и даже заявили о свисте публики в ходе концерта.

Происшествия Собянин заявил об адекватном применении силы полицией на акции 27 июля Мэр Москвы Сергей Собянин считает оправданным применение силы со стороны правоохранительных органов по отношению к участникам несанкционированной акции в столице 27 июля.

Футбол В Англии ввели правило 10-минутного удаления футболистов В Англии с сезона-2019/20 вступит в силу правило временного удаления футболистов.

Армия и оружие Украинские самолеты Ил-76 были уничтожены ракетным ударом в Ливии Как сообщает РИА Новости со ссылкой на авиационный портал avia.pro, ракетным ударом также были уничтожены два транспортных самолета Украины Ил-76.

Политика Нидерланды отказались от новых доказательств по MH17 Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе сбитого над территорией Донбасса «Боинга» в 2014 году.

Общество В России вступает в силу упрощённый порядок сделок с недвижимостью В России с 31 июля вступает в силу упрощённый порядок покупки и продажи недвижимости, пишет «Российская газета».

Политика Медведев поручил взять под контроль пожары в Сибири В связи с масштабными лесными пожарами в Сибири премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился усилить группировку МЧС и поручил руководству регионов взять ситуацию под личный контроль, сообщает ТАСС.

Экономика НЛМК попросил РЖД обеспечить проезд к российским портам и дать скидку Крупнейший производитель стали в России Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) Владимира Лисина обещал перевести экспортные грузы из портов Прибалтики в российские (Туапсе, Новороссийск и Санкт-Петербург), если РЖД помогут обеспечить проезд к ним.