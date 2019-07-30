Политика
Путин внес в Госдуму Конвенцию о правовом статусе КаспияГазета.Ru 11:16
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, сообщает РИА "Новости" Документ закрепляет режим судоходства и порядок коллективного использования акватории а также, механизмы установления границ территориальных вод.
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Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, следует из базы данных нижней палаты парламента.Коммерсантъ11:31
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Экономика
Медведев утвердил правила расчета прожиточного минимума пенсионеров
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Обновлено в 08:19
Футбол
Александр Самедов завершил карьеру футболиста
Экс-хавбек сборной России Александр Самедов завершил игровую карьеру, сообщает "СЭ". Информация об этом появилась в инстаграме футболиста.
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Общество
В России вступает в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью
Нотариальное удостоверение при заключении сделки с недвижимостью в общей долевой собственности станет в РФ необязательным.
Обновлено в 01:13
Шоу-бизнес
Леди Гагу заметили на свидании со звукорежиссером
Певица Леди Гаги, которая, по некоторым данным, состоит в отношениях с голливудским актером Брэдли Купером, была замечена со звукорежиссером Дэном Хортоном.
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Армия и оружие
Небензя обвинил ООН в замалчивании данных о жертвах боевиков в Сирии
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обвинил заместителя Генсека ООН по гуманитарным вопросам Марка Лоукока в том, что тот не назвал число жертв среди гражданских лиц в Сирии, погибших от рук террористов.
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Общество
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Сбежавшая в Великобританию шестая жена эмира Дубая Мохаммеда бин Рашида аль-Мактума принцесса Хайя подала в суд Лондона иск на своего супруга по вопросу опеки над их совместными детьми.
Обновлено в 14:08
Здоровье
Жительнице Новокузнецка удалили опухоль весом 4 кг
В Новокузнецке хирурги удалили местной жительнице 4-килограммовую опухоль.
Обновлено в 06:45
Здоровье
В каких платных клиниках Тулы нашел нарушения Роспотребнадзор
Тульский Роспотребнадзор рассказал, какие нарушения обнаружены в ходе контрольно-надзорных мероприятий в отношении коммерческих медицинских организаций с апреля по июнь текущего года.
Обновлено в 10:15
Общество
Глава Минтранса прокомментировал идею платных курилок в аэропортах
В Риме есть бесплатные курилки в зоне вылета. В Стамбуле курительная комната расположена на открытой террасе аэропорта на 3 этаже.
Обновлено в 12:47
Футбол
Чернов перешел из ЦСКА в «Крылья Советов»
Обновлено в 11:27
Происшествия
В Самаре локализовали крупный пожар в частных домах
По словам начальника ГУ МЧС по Самарской области Олега Бойко, сложность возгорания заключается в том, что при строительстве частных домов применялись горючие материалы, что послужило причиной активного распространения огня.
Обновлено в 14:03
Политика
Кличко назвал команду Зеленского «лгунами и непрофессионалами»
Ранее появилась информация, что офис президента Украины направил в кабмин письмо с просьбой освободить мэра Киева от должности Мэр Киева Виталий Кличко назвал команду президента Украины Владимира Зеленского "лгунами и непрофессионалами".
Обновлено в 14:01
Шоу-бизнес
МакSим показала поклонникам помолвочное кольцо
МакSим продемонстрировала поклонникам помолвочное кольцо.
Обновлено в 11:55
Наука
Протез руки, названный в честь героя «Звездных войн», наделили чувствительностью
Обновлено вчера в 03:38
Футбол
Луис Адриано перешел в «Палмейрас» бесплатно
Обновлено в 13:58
Политика
Генконсульство РФ направило ноту в МИД Украины из-за ареста танкера
Генеральное консульство России в Одессе во вторник, 30 июля, направило в МИД Украины ноту с просьбой прояснить ситуацию вокруг задержанного российского танкера.
Обновлено в 11:45
Авто
В интернете показали уникальный гибрид ВАЗ-2106 и 2107
В 1979 году Волжский автозавод выпустил первый и единственный экземпляр ВАЗ-2106 с необычным передком в стиле «семерки».
Обновлено вчера в 21:30
Политика
Экс-начальник ПВО ДНР рассказал о своем похищении сотрудниками СБУ
Киевский Апелляционный суд принял решение продлить арест бывшему начальнику ПВО Снежного Владимиру Цемаху, которого украинские спецслужбы выкрали в ДНР и тайно вывезли на подконтрольную Киеву территорию.
Обновлено в 12:57
Политика
Генпрокуратура начнет массовые проверки пенсионных фондов
Генпрокуратура в августе по поручению президента России Владимира Путина начинает массовые проверки работы пенсионных фондов, заявил на коллегии замгенпрокурора Александр Буксман.
Обновлено в 07:16
Политика
Россиянам упростили получение автомобильных номеров
Президент России Владимир Путин подписал закон, который предоставляет россиянам возможность самостоятельного получения регистрационных номеров на автомобиль напрямую у их производителей.
Обновлено в 14:14
Общество
В отелях Holiday Inn откажутся от мини-шампуней в борьбе с пластиком
InterContinental Hotels Group (IHG), владелец сетей отелей Holiday Inn и InterContinental Hotels, прекратит ставить в номерах миниатюры шампуней, гелей для душа и других средств в рамках борьбы с пластиковыми отходами.
Обновлено в 13:06
Политика
54% россиян хотели бы видеть Путина президентом и после 2024 года
54% россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался президентом после 2024 года, показали опросы "Левада-центра".
Обновлено в 01:24
Политика
Мосгоризбирком пересмотрит отказ регистрировать Митрохина кандидатом
Мосгоризбирком удовлетворил жалобу Сергея Митрохина на отказ зарегистрировать его кандидатом в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 11:43
Футбол
Моуринью может возглавить «Валенсию»
Новым главным тренером «Валенсии» может стать Жозе Моуринью, сообщает Sport.es.
Обновлено в 11:24
Политика
Порошенко вместе с семьей покинул Украину
Бывший украинский лидер Петр Порошенко отказался от государственной охраны, а затем выехал с Украины в Турцию вместе со своей семьей.
Обновлено вчера в 11:46
Политика
Кандидатов в депутаты Рады закидали яйцами
Кандидатов в депутаты Верховной рады - самовыдвиженца Андрея Аксенова и члена "Европейской солидарности" Сергея Кошукова - забросали яйцами.
Обновлено в 12:57
Общество
У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве
Королева Великобритании Елизавета II владеет элитной недвижимостью в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 07:40