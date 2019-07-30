с чего всё началось

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, сообщает РИА "Новости" Документ закрепляет режим судоходства и порядок коллективного использования акватории а также, механизмы установления границ территориальных вод.

Путин внес в Госдуму Конвенцию о правовом статусе Каспия

Экономика Медведев утвердил правила расчета прожиточного минимума пенсионеров Правительство утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионера.

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Шоу-бизнес Леди Гагу заметили на свидании со звукорежиссером Певица Леди Гаги, которая, по некоторым данным, состоит в отношениях с голливудским актером Брэдли Купером, была замечена со звукорежиссером Дэном Хортоном.

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Общество Сбежавшая от эмира Дубая жена подала на него иск в суд Лондона Сбежавшая в Великобританию шестая жена эмира Дубая Мохаммеда бин Рашида аль-Мактума принцесса Хайя подала в суд Лондона иск на своего супруга по вопросу опеки над их совместными детьми.

Здоровье В каких платных клиниках Тулы нашел нарушения Роспотребнадзор Тульский Роспотребнадзор рассказал, какие нарушения обнаружены в ходе контрольно-надзорных мероприятий в отношении коммерческих медицинских организаций с апреля по июнь текущего года.

Общество Глава Минтранса прокомментировал идею платных курилок в аэропортах В Риме есть бесплатные курилки в зоне вылета. В Стамбуле курительная комната расположена на открытой террасе аэропорта на 3 этаже.

Происшествия В Самаре локализовали крупный пожар в частных домах По словам начальника ГУ МЧС по Самарской области Олега Бойко, сложность возгорания заключается в том, что при строительстве частных домов применялись горючие материалы, что послужило причиной активного распространения огня.

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Политика Генпрокуратура начнет массовые проверки пенсионных фондов Генпрокуратура в августе по поручению президента России Владимира Путина начинает массовые проверки работы пенсионных фондов, заявил на коллегии замгенпрокурора Александр Буксман.

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Политика Кандидатов в депутаты Рады закидали яйцами Кандидатов в депутаты Верховной рады - самовыдвиженца Андрея Аксенова и члена "Европейской солидарности" Сергея Кошукова - забросали яйцами.