Политика

Путин внес в Госдуму Конвенцию о правовом статусе КаспияГазета.Ru 11:16

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, сообщает РИА "Новости" Документ закрепляет режим судоходства и порядок коллективного использования акватории а также, механизмы установления границ территориальных вод.
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Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, следует из базы
 данных нижней палаты парламента.
Коммерсантъ11:31

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Путин внес на ратификацию в Госдуму конвенцию о статусе Каспия

РБК12:33

Путин внес на ратификацию в Госдуму конвенцию о Каспийском море

Коммерсантъ11:31

Путин внес на ратификацию в Госдуму конвенцию о статусе Каспийского моря

Известия11:26

Путин внес на ратификацию в Госдуму конвенцию о статусе Каспийского моря

РИА Новости11:27

Путин внёс в Госдуму проект о ратификации Конвенции о статусе Каспийского моря

Life.ru11:22

Путин внес в Госдуму Конвенцию о правовом статусе Каспия

Газета.Ru11:16

Путин внес на ратификацию в Госдуму Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря

ТАСС11:05
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