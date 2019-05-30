Политика
Путин внес проект о приостановке действия ДРСМДВести.Ru 05:15
В Госдуму внесен законопроект о приостановке Россией действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Законопроект направлен депутатам президентом России Владимиром Путиным.
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Россия сможет заниматься разработкой тех вооружений, которые будут соответствовать национальной безопасности России и интересам ее национальной безопасности с тем, чтобы не отстать, если наши партнеры будут двигаться как-то по-другому в этом направлении.
— Валентина Матвиенко, российский политикТелеканал 360° 07:39
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Фракции и профильные комитеты ГД поддерживают законопроект Президента РФ о приостановлении ДРСМД
Государственная Дума РФ09:05
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Kia Seltos: первые фото серийного кроссовера для России
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Напомним, пассажирский Airbus А320, выполнявший рейс SU1498 по маршруту Москва-Грозный был вынужден вернуться в Шереметьево после того, как сработал датчик пожаротушения, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
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