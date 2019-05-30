Политика

Путин внес в Госдуму проект о приостановлении действия ДРСМДРИА Новости 04:17

Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о приостановлении Россией действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщил журналистам спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Первое чтение уже назначено на 18 июня.
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Вячеслав Володин
Президент РФ Владимир Путин внёс в Государственную думу федеральный законопроект о приостановлении Российской Федерацией действие Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности.
— Вячеслав Володин, российский политикПолитика Сегодня 04:37
с чего всё началось
Российский президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект
 о приостановлении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Коммерсантъ04:35

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Коммерсантъ04:35
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Увеличенное изображение излучающего катода, изготовленного из углеволокна (b). / ©Пресс-служба МФТИ, фото предоставлено авторами исследования Второе достижение ученых физтеха — им удалось сконструировать компактный источник питания для автокатодной катодолюминесцентной лампочки, обеспечивающий необходимые для эффективной эмиссии электронов киловольты.
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Стоит отметить, что на сегодняшний день это самый маленький ребенок, которого врачам удалось выходить.
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