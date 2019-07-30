Политика

Путин внес на ратификацию в Госдуму конвенцию о статусе КаспияРБК 12:33

Президент России Владимир Путин внес на утверждение в Госдуму Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. Документ размещен в базе данных нижней палаты парламента. В августе прошлого года глава государства заявил о подписании конвенции на Пятом каспийском саммите, проходившем в Казахстане.
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Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, следует из базы
 данных нижней палаты парламента.
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Путин внёс на ратификацию Конвенцию о статусе Каспийского моря

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Газета.Ru11:16

Путин внес на ратификацию в Госдуму Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря

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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 21:26, Ашберн
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