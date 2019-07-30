с чего всё началось

Президент России Владимир Путин внес на утверждение в Госдуму Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. Документ размещен в базе данных нижней палаты парламента. В августе прошлого года глава государства заявил о подписании конвенции на Пятом каспийском саммите, проходившем в Казахстане.

Путин внес на ратификацию в Госдуму конвенцию о статусе Каспия

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Политика Нидерланды отказались от новых материалов по катастрофе MH17 Частный детектив из Германии Йозеф Реш пытался передать Нидерландам новые материалы по катастрофе сбитого над Донбассом 17 июля 2014 года малайзийского "Боинга", летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур, но получил отказ: в последних заявлениях Совместной следственной группы (ССГ) в июне они учтены не были.

Политика Министр по Brexit заявил, что Великобритания покинет ЕС в срок Британский министр по вопросам Brexit Стивен Баркли заявил главному переговорщику ЕС Мишелю Барнье, что Соединенное Королевство покинет Евросоюз 31 октября вне зависимости от того, удастся ли сторонам достичь соглашения об условиях дальнейшего сотрудничества.

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