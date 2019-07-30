Политика
Путин внес на ратификацию в Госдуму конвенцию о статусе КаспияРБК вчера в 12:33
Президент России Владимир Путин внес на утверждение в Госдуму Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. Документ размещен в базе данных нижней палаты парламента. В августе прошлого года глава государства заявил о подписании конвенции на Пятом каспийском саммите, проходившем в Казахстане.
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Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, следует из базы данных нижней палаты парламента.Коммерсантъвчера в 11:31
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Политика
На Украине призвали убивать всех, кто взял оружие в Донбассе
Первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша призвал к жестким методам решения конфликта в Донбассе, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:25
Общество
Уровень воды в реке в Тулуне начал снижаться
Уровень воды в реке Ия в иркутском городе Тулуне пошел на спад.
Обновлено вчера в 21:22
Армия и оружие
Пентагон намерен исследовать северные регионы России для нужд армии
Предполагается, что компании должны будут исследовать такие регионы, как остров Колгуев, ЯНАО, Мурманская область, архипелаг Северная Земля, Республика Саха (Якутия) и Новосибирские острова.
Обновлено вчера в 19:08
Политика
Путин упростил получение автомобильных номеров
Обновлено вчера в 22:08
Политика
На Украине арестовали танкер РФ
На российский танкер Nika Spirit вместе с изъятыми из него при обыске документами суд Украины наложил арест.
Обновлено вчера в 10:56
Политика
Трамп планирует заключить сделку с РФ по контролю над вооружениями
Вашингтон и Москва должны заключить сделку в сфере контроля над вооружениями, заявил американский лидер Дональд Трамп в интервью каналу C-Span.
Обновлено в 00:51
Экономика
В Минфине сообщили о сложностях отказа от доллара в торговле
Постепенный переход на национальные валюты в торговых расчетах идет, но процесс тормозится из-за глобальной исторической роли доллара США как самой ликвидной валюты с высокоразвитой системой корреспондентских счетов, рассказал РБК директор департамента Минфина по контролю за внешними ограничениями Дмитрий Тимофеев.
Обновлено вчера в 23:30
Политика
Климкин рассказал о «ссоре» с Лавровым
Глава украинского МИД Павел Климкин прокомментировал сообщения о том, что он «поссорился» с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Париже.
Обновлено вчера в 09:57
Происшествия
Полиция пришла с обысками к двум участникам акции 27 июля в Москве
Московская полиция проводит обыски по делу об организации массовых беспорядков (ч. 1 ст. 212 УК) на несанкционированной акции 27 июля.
Обновлено в 01:39
Политика
Организаторы отозвали заявку на митинг 3 августа в центре Москвы
Обновлено вчера в 07:18
Армия и оружие
Небензя обвинил ООН в замалчивании числа жертв террористов в Сирии
Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности обвинил организацию в замалчивании данных о числе жертв террористов в Сирии.
Обновлено вчера в 14:45
Футбол
«Рубин» презентовал Сутормина картонной фигурой
Обновлено вчера в 13:16
Экономика
Закон об ипотечных каникулах вступил в силу
В России в среду, 31 июля, вступил в силу закон об ипотечных каникулах, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:15
Общество
В Чечне более ста тысяч человек остались без электричества
Около 110,4 тысячи человек в Чечне остались без электроснабжения из-за неблагоприятных погодных условий, говорится в справке-докладе о происшествии ситуационно-аналитического центра (САЦ) Минэнерго РФ.
Обновлено в 01:13
Общество
У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве
Королева Великобритании Елизавета II владеет элитной недвижимостью в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено вчера в 07:40
Экономика
Россияне скупают коммерческую недвижимость в Испании
Эксперт Prian.ru Филипп Березин считает, что такой неожиданный интерес связан как с большим количеством россиян, которые уже купили в Испании жилую недвижимость, так и с благоприятным экономическим климатом в стране, пишет «Коммерсант».
Обновлено вчера в 23:34
Политика
Трамп назвал свои сообщения в Twitter формой защиты от нападок СМИ
Президент США Дональд Трамп назвал свои сообщения в Twitter единственной формой защиты от нападок со стороны американских СМИ.
Обновлено в 00:48
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве найденной в чемодане блогерши
Обновлено вчера в 13:43
Политика
Американский суд закрыл дело по иску демократов к России
Суд южного округа Нью-Йорка закрыл дело по иску Национального комитета Демократической партии, обвинившего предвыборный штаб президента Дональда Трампа, WikiLeaks и Россию в сговоре с целью повлиять на выборы 2016 года.
Обновлено вчера в 18:40
Политика
Трамп пообещал разобраться с возможным отравлением Навального
Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что изучит ситуацию с возможным отравлением политика Алексея Навального, передает ABC News.
Обновлено вчера в 14:56
Происшествия
Московским полицейским приказали изменить данные в соцсетях
Обновлено вчера в 14:45
Экономика
Бюджет потратит на обский проект НОВАТЭКа более ста миллиардов рублей
Бюджет потратит на обский проект НОВАТЭКа более ста миллиардов рублей Правительство официально решило потратить 103,6 млрд руб. в 2019–2022 годах на строительство федеральной части терминала «Утренний» в Обской губе.
Обновлено вчера в 18:01
Финансы
Украинская гривна укрепилась до трехлетнего максимума
Украинская гривна во вторник подорожала к американскому доллару до максимальных за три года отметок.
Обновлено вчера в 20:52
Экономика
Sony может поднять цены на PlayStation
Игровые приставки Sony PlayStation могут серьезно подорожать на территории Соединенных Штатов из-за торговых войн между США и Китаем.
Обновлено в 01:17
Общество
В России упрощается регистрация сделок с недвижимостью
В России с 31 июля упрощается регистрация сделок по отчуждению долей в праве общей собственности на недвижимость, говорится в сообщении управления Росреестра по Москве.
Обновлено вчера в 03:17
Политика
Ходорковский мог быть причастен к убийству журналистов в ЦАР – эксперт
Председатель коллегии АНО «Евразийский институт молодежных инициатив», публицист и политолог Юрий Самонкинубежден, что благодаря содействию ЦАР в следствии по делу об убийстве российских граждан у РФ появился главный подозреваемый – Михаил Ходорковский.
Обновлено вчера в 10:12
Происшествия
Два человека погибли при взрыве газа в Тюменской области
Мужчина и ребенок погибли в результате взрыва газа в частном жилом доме в поселке Боровский Тюменской области.
Обновлено вчера в 23:02
Космос
Радиотелескоп в Крыму планируют использовать в проекте «Миллиметрон»
Ученые планируют задействовать радиотелескоп, установленный в Крыму в курортном городе Евпатория, в новом проекте «Миллиметрон».
Обновлено 28 июля в 01:15
Политика
Украинский шоумен предупредил Зеленского об угрозе жизни
Нового президента Украины Владимира Зеленского предупредили об опасности.
Обновлено в 00:14
Хоккей
Лундквист оценил игру Василевского и Бобровского
Лундквист отметил, что Бобровский и Василевский топовые вратари, они являются лидерами в своих клубах и не первый год демонстрируют классную игру в НХЛ.
Обновлено в 01:28