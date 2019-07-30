с чего всё началось

Президент России Владимир Путин внес на утверждение в Госдуму Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. Документ размещен в базе данных нижней палаты парламента. В августе прошлого года глава государства заявил о подписании конвенции на Пятом каспийском саммите, проходившем в Казахстане.

Путин внес на ратификацию в Госдуму конвенцию о статусе Каспия

Политика На Украине призвали убивать всех, кто взял оружие в Донбассе Первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша призвал к жестким методам решения конфликта в Донбассе, передает РИА "Новости".

Общество Уровень воды в реке в Тулуне начал снижаться Уровень воды в реке Ия в иркутском городе Тулуне пошел на спад.

Армия и оружие Пентагон намерен исследовать северные регионы России для нужд армии Предполагается, что компании должны будут исследовать такие регионы, как остров Колгуев, ЯНАО, Мурманская область, архипелаг Северная Земля, Республика Саха (Якутия) и Новосибирские острова.

Политика На Украине арестовали танкер РФ На российский танкер Nika Spirit вместе с изъятыми из него при обыске документами суд Украины наложил арест.

Политика Трамп планирует заключить сделку с РФ по контролю над вооружениями Вашингтон и Москва должны заключить сделку в сфере контроля над вооружениями, заявил американский лидер Дональд Трамп в интервью каналу C-Span.

Экономика В Минфине сообщили о сложностях отказа от доллара в торговле Постепенный переход на национальные валюты в торговых расчетах идет, но процесс тормозится из-за глобальной исторической роли доллара США как самой ликвидной валюты с высокоразвитой системой корреспондентских счетов, рассказал РБК директор департамента Минфина по контролю за внешними ограничениями Дмитрий Тимофеев.

Политика Климкин рассказал о «ссоре» с Лавровым Глава украинского МИД Павел Климкин прокомментировал сообщения о том, что он «поссорился» с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Париже.

Происшествия Полиция пришла с обысками к двум участникам акции 27 июля в Москве Московская полиция проводит обыски по делу об организации массовых беспорядков (ч. 1 ст. 212 УК) на несанкционированной акции 27 июля.

Армия и оружие Небензя обвинил ООН в замалчивании числа жертв террористов в Сирии Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности обвинил организацию в замалчивании данных о числе жертв террористов в Сирии.

Экономика Закон об ипотечных каникулах вступил в силу В России в среду, 31 июля, вступил в силу закон об ипотечных каникулах, сообщает РИА "Новости".

Общество В Чечне более ста тысяч человек остались без электричества Около 110,4 тысячи человек в Чечне остались без электроснабжения из-за неблагоприятных погодных условий, говорится в справке-докладе о происшествии ситуационно-аналитического центра (САЦ) Минэнерго РФ.

Общество У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве Королева Великобритании Елизавета II владеет элитной недвижимостью в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Экономика Россияне скупают коммерческую недвижимость в Испании Эксперт Prian.ru Филипп Березин считает, что такой неожиданный интерес связан как с большим количеством россиян, которые уже купили в Испании жилую недвижимость, так и с благоприятным экономическим климатом в стране, пишет «Коммерсант».

Политика Трамп назвал свои сообщения в Twitter формой защиты от нападок СМИ Президент США Дональд Трамп назвал свои сообщения в Twitter единственной формой защиты от нападок со стороны американских СМИ.

Политика Американский суд закрыл дело по иску демократов к России Суд южного округа Нью-Йорка закрыл дело по иску Национального комитета Демократической партии, обвинившего предвыборный штаб президента Дональда Трампа, WikiLeaks и Россию в сговоре с целью повлиять на выборы 2016 года.

Политика Трамп пообещал разобраться с возможным отравлением Навального Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что изучит ситуацию с возможным отравлением политика Алексея Навального, передает ABC News.

Экономика Бюджет потратит на обский проект НОВАТЭКа более ста миллиардов рублей Бюджет потратит на обский проект НОВАТЭКа более ста миллиардов рублей Правительство официально решило потратить 103,6 млрд руб. в 2019–2022 годах на строительство федеральной части терминала «Утренний» в Обской губе.

Финансы Украинская гривна укрепилась до трехлетнего максимума Украинская гривна во вторник подорожала к американскому доллару до максимальных за три года отметок.

Экономика Sony может поднять цены на PlayStation Игровые приставки Sony PlayStation могут серьезно подорожать на территории Соединенных Штатов из-за торговых войн между США и Китаем.

Общество В России упрощается регистрация сделок с недвижимостью В России с 31 июля упрощается регистрация сделок по отчуждению долей в праве общей собственности на недвижимость, говорится в сообщении управления Росреестра по Москве.

Политика Ходорковский мог быть причастен к убийству журналистов в ЦАР – эксперт Председатель коллегии АНО «Евразийский институт молодежных инициатив», публицист и политолог Юрий Самонкинубежден, что благодаря содействию ЦАР в следствии по делу об убийстве российских граждан у РФ появился главный подозреваемый – Михаил Ходорковский.

Происшествия Два человека погибли при взрыве газа в Тюменской области Мужчина и ребенок погибли в результате взрыва газа в частном жилом доме в поселке Боровский Тюменской области.

Космос Радиотелескоп в Крыму планируют использовать в проекте «Миллиметрон» Ученые планируют задействовать радиотелескоп, установленный в Крыму в курортном городе Евпатория, в новом проекте «Миллиметрон».

Политика Украинский шоумен предупредил Зеленского об угрозе жизни Нового президента Украины Владимира Зеленского предупредили об опасности.