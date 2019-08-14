Из публичного - он примет главу ВТБ Андрея Костина. Один из системообразующих банков. Традиционно Путин сверяет часы, тем более, по основным, так сказать, направлениям работы банка. Тем более, банк так или иначе участвует во всех жизненно важных экономических процессах.

Путин в среду проведет встречу с главой ВТБ Костиным. По словам представителя Кремля, у Путина пройдет рабочая встреча, внутреннее совещание с руководством администрации. Кроме того, глава государства встретится с президентом-председателем правления ВТБ Андреем Костиным.

Путин в среду проведет встречу с главой ВТБ Костиным

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