Экономика
Путин в среду проведет встречу с главой ВТБ КостинымФАН 06:30
Путин в среду проведет встречу с главой ВТБ Костиным. По словам представителя Кремля, у Путина пройдет рабочая встреча, внутреннее совещание с руководством администрации. Кроме того, глава государства встретится с президентом-председателем правления ВТБ Андреем Костиным.
Читать в источнике
Оценить
Из публичного - он примет главу ВТБ Андрея Костина. Один из системообразующих банков. Традиционно Путин сверяет часы, тем более, по основным, так сказать, направлениям работы банка. Тем более, банк так или иначе участвует во всех жизненно важных экономических процессах.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРИА Новости 06:34
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7288 источников, обновлено в 10:26, Ашберн
Кино
Леонардо Ди Каприо назвал роль, за которую ему стыдно
Обновлено в 08:37
Футбол
Директор «Порту» обвинил «Матч ТВ» во лжи
Директор по коммуникациям «Порту» Франсишку Мораес заявил, что клуб не менял условия показа трансляции матча квалификации Лиги чемпионом с «Краснодаром» для российского телеканала «Матч ТВ».
Обновлено в 09:15
Игры
ЕА показала дебютный трейлер новой Need for Speed — Heat
Какие-то детали Need for Speed: Heat мы узнали из недавних утечек, но теперь гонку наконец-то представили официально вместе с полноценным двухминутным трейлером.
Обновлено в 09:20
Шоу-бизнес
Армен Джигарханян попал в больницу
Обновлено в 07:52
Армия и оружие
Харьковское конструкторское бюро может прекратить свою работу
Уточняется, что конструкторское бюро переводит «почти тысячный коллектив предприятия на двухдневную рабочую неделю».
Обновлено в 10:12
Авто
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин. Минпромторг и Минтранс рассматривают инициативу депутатов.
Обновлено в 04:44
Происшествия
Активиста Котова арестовали за многократные нарушения на митингах
Котову были предъявлены обвинения в совершении преступления по ст. 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга).
Обновлено в 10:08
Футбол
Губерниев: у «Порту» позиция «растопыренных пальцев», сначала надо сделать дело
Российский комментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение по поводу срыва трансляции на телеканале "Матч ТВ" ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов "Порту" — "Краснодар" (2:3).
Обновлено в 09:22
Общество
В Минтруд направили предложение о четырехдневной рабочей неделе
Предложение о переходе на четырехдневную рабочую неделю направила в Минтруд Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР).
Обновлено вчера в 23:35
Политика
Меркель обвинила Россию в распаде ДРСМД
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Россия "дала повод" для окончания договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 09:21
Политика
Представитель Зеленского обосновал позицию по водной блокаде Крыма
Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.
Обновлено вчера в 05:24
Политика
Трамп снова пригрозил выходом США из ВТО
Президент Дональд Трамп заявил, что США могут выйти из Всемирной торговой организации (ВТО), если не улучшатся условия.
Обновлено вчера в 15:57
Армия и оружие
Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США
Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.
Обновлено в 08:38
Армия и оружие
Минобороны сообщило о приближении истребителя НАТО к самолету Шойгу
Истребитель НАТО F-18С пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, говорится в сообщении Минобороны России.
Обновлено вчера в 09:46
Интернет
В WhatsApp на Android появилась новая функция
Разработчики WhatsApp начали тестирование новой функции для Android, которая позволяет проходить авторизацию по отпечатку пальца.
Обновлено в 08:20
Экономика
США отложили введение пошлин на китайские товары до декабря
США отложили введение пошлин на некоторые товары из КНР, говорится в сообщении американского торгпредства.
Обновлено вчера в 11:46
Экономика
Сбербанк призвал не бояться «пузыря» потребительского кредитования
Для опасений относительно «пузыря» на рынке розничного кредитования нет оснований, заявил Сбербанк: быстрый рост кредитов населения в последние два года (22,4% – за 2018 г. и еще 8,1% за январь – май 2019 г.) носил объективный характер и пока не исчерпан.
Обновлено в 09:42
Армия и оружие
На Украине узнали об изъятии российских паспортов у военных ДНР и ЛНР
Командование вооруженных сил самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) отбирает российские паспорта у сержантов и солдат.
Обновлено в 09:35
Транспорт
Дрозденко утвердил проект 6-го этапа Восточного скоростного радиуса
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко утвердил проекты планировки территории и межевания участка широтной скоростной магистрали от улицы Коммуны до Колтушского шоссе, который станет шестым этапом строительства Восточного скоростного радиуса (ВСР), сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
Обновлено в 09:50
Экономика
«Газпром» попросил у России триллион рублей
Совокупная стоимость проектов оценивается в 2,3 триллиона рублей, пишет The Bell.
Обновлено в 08:40
Политика
В Минобрнауки уточнили приказ о контактах ученых России с иностранцами
В Минобрнауки России заявили, что приказ, устанавливающий, что на встрече с иностранными коллегами должны присутствовать как минимум двое российских ученых, носит рекомендательный характер.
Обновлено в 07:58
Шоу-бизнес
«Все знают, какой я патриот»: Бузова оправдалась за «блокадницу»
Скандал с участием Ольги Бузовой разгорелся после того, как певица и телеведущая опубликовала в своем Instagram видео, на котором облизывает тарелку, объяснив это тем, что «вкусно же», а также в шутку назвав себя «блокадницей».
Обновлено в 09:01
Футбол
Олег Кононов: «Спартак» ждет очень важный, определяющий матч с «Туном»
В первой игре красно-белые победили со счетом 3:2. — Нас ждет очень важный, определяющий матч, — сказал Кононов.
Обновлено в 10:02
Происшествия
В Урюпинске начали проверку после купания медведя на местном пляже
В Волгоградской области начали проверку после публикации в интернете видео с медведем, который купается на пляже Урюпинска.
Обновлено в 09:27
Футбол
«Ливерпуль» сыграет с «Челси» в матче за Суперкубок УЕФА
14 августа сезон большого английского футбола продолжится на европейской арене – "Ливерпуль" и "Челси" сыграют матч за Суперкубок УЕФА.
Обновлено в 09:55
Армия и оружие
Германия разработала новый миномёт для пехоты и спецназа
Обновлено вчера в 09:18
Общество
Молодожены из Вичуги эффектно прибыли на свадьбу на грузовиках
Видеозапись со свадьбы дальнобойщика из Вичуги набирает десятки тысяч просмотров в интернете.
Обновлено в 04:04
Культура
В Новой Третьяковке открылись залы с обновленной экспозицией
В Новой Третьяковке открылись залы с обновленной экспозицией.
Обновлено в 08:56
Политика
«Левада-центр»: рейтинг «Единой России» опустился до 28%
Рейтинг «Единой России» снизился после пенсионной реформы, однако рейтинги других партий не повышаются, свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра».
Обновлено в 03:38