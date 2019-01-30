Политика
Путин в шутку назвал Орешкина туристомРоссийская газета 06:25
На совещании с членами правительства Владимир Путин попросил Орешкина рассказать об итогах его участия в форуме в Давосе.
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У нас сегодня вопрос туризма на повестке дня совещания. Но прежде, чем это начнем, спросим еще одного туриста. Расскажите, как работа прошла с коллегами, какие были встречи, что там было интересного и полезного, если что-то было.
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Авто
Lada Vesta Sport будет стоить около миллиона рублей
Обновлено в 09:02
Происшествия
СК анонсировал задержания глав газовых компаний по делу Арашуковых
Следственный комитет (СК) планирует задержать ряд руководителей предприятий газовой отрасли Северного Кавказа по делу отца и сына Рауля и Рауфа Арашуковых (последний является членом Совета Федерации от Карачаево-Черкесии).
Обновлено в 10:50
Космос
В небе над Заполярьем пролетел огненный шар, в Сети появилось видео
В Сети опубликовано видео, снятое жителями Хибин, что в Мурманской области. На нем видно, что в небе пролетает огненный шар.
Обновлено в 11:58
Наука
Названа неожиданная опасность домашних кошек
Датские ученые Копенгагенской университетской больницы выяснили, что у кошек содержится паразит Toxoplasma gondi, который может стать причиной шизофрении и других заболеваний.
Обновлено в 09:56
Происшествия
Клиенты Сбербанка столкнулись с очередным видом мошенничества
Ранее «Коммерсантъ» писал, что злоумышленники звонят клиентам Сбербанка с официальных номеров организации, представляясь якобы его сотрудниками.
Обновлено в 10:12
Авто
Skoda показала внешность нового компактного кроссовера Skoda Kamiq
Изображения нового компактного кроссовера Skoda Kamiq были опубликованы в рамках начавшейся рекламной кампании.
Обновлено в 07:16
Интернет
Facebook привлекает пользователей деньгами за установку VPN-сервиса
Facebook платит пользователям в случае установки VPN-сервиса, который дает компании возможность следить за их активностью, сообщает ТАСС со ссылкой на американский онлайн-портал TechCrunch.
Обновлено в 02:20
Общество
На Ямале тестируют президентские лимузины Aurus
В паблике «|НТН| НЕтипичный Ноябрьск» соцсети «Вконтакте» появилось видео, на котором видно, как по городу едут президентские лимузины премиум-класса.
Обновлено в 08:15
Происшествия
Пираты освободили похищенных в Гвинейском заливе российских моряков
Всех российских моряков, похищенных в Гвинейском заливе, освободили, заявили РИА Новости в российском посольстве в Нигерии.
Обновлено в 08:27
Общество
Мосгорсуд отклонил жалобу на штраф журналу The New Times
Мосгорсуд отклонил кассационную жалобу журнала The New Times на решение о штрафе в 22 миллиона рублей за несвоевременное сообщение о получении денег от иностранных агентов, сказано в решении судьи, опубликованном на официальном портале столичных судов.
Обновлено в 11:01
Происшествия
На Украине завели дело об убийстве после пропажи капитана «Норда»
Адвокат Александр Руденко, представляющий интересы пропавшего на Украине капитана российского судна "Норд" Владимира Горбенко, проинформировал об открытии уголовного дела, передает ТАСС.
Обновлено в 06:35
Политика
У мэра Риги Нила Ушакова прошли обыски
Сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии (KNAB) провели обыски в кабинете и доме мэра Риги Нила Ушакова, сообщило местное агентство LETA.
Обновлено в 07:05
Авто
Volkswagen удержал статус крупнейшего автопроизводителя в мире
Германская автомобилестроительная группа Volkswagen AG сумела сохранить за собой статус крупнейшего в мире производителя автомобилей.
Обновлено в 04:40
Авто
Toyota отзовет в России кроссоверы Toyota Highlander
Об отзывной кампании говорится в сообщении Росстандарта, где указано, что Toyota отзывает в России более 100 автомобилей Highlander.
Обновлено в 04:59
Происшествия
Найдены возможные обломки от пропавшего самолета с Салой
Французские власти нашли возможные обломки от пропавшего самолета, на борту которого находился аргентинский футболист Эмилиано Сала, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 09:39
Политика
Apple признала факт локализации персональных данных россиян
Представительство компании Apple в РФ впервые официально признало, что базы данных россиян находятся на территории России.
Обновлено в 07:39
Авто
Трехдверный Range Rover не появится в продаже
Напомним, в прошлом марте в Женеве компания презентовала трехдверную версию Range Rover и объявила, что она будет выпущена ограниченным тиражом в 999 экземпляров.
Обновлено в 09:21
Происшествия
Американская модель подала иск на $8 млн к боксеру Ковалеву
Американская актриса и модель Джейми Фронтс подала исковое заявление на $8 млн против российского боксера Сергея Ковалева, сообщает ТАСС.
Обновлено в 10:03
Общество
В Москве запретили продажу вейпов несовершеннолетним
Депутаты Мосгордумы в среду приняли закон, запрещающий продажу детям до 18 лет электронных сигарет и вейпов, а также устанавливающий штрафы до 5 тыс. рублей за привлечение несовершеннолетних к их курению, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 04:08
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу на Корсике
Обновлено в 12:20
Транспорт
В Госдуме предложили запретить курение за рулем
Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев предложил запретить курение за рулем.
Обновлено в 08:55
Авто
В России сертифицировали хот-хэтч Hyundai i30 N
Обновлено в 06:28
Футбол
Дзюба, Жирков и Тарасов поддержали Александра Кокорина
Футболисты санкт-петербургского "Зенита" Артем Дзюба и Юрий Жирков поддержали своего одноклубника Александра Кокорина, находящегося в СИЗО.
Обновлено в 09:22
Происшествия
Матвиенко рассказала, как проходило задержание Арашукова
Обновлено в 05:40
Происшествия
Задержаны мэр астраханского Камызяка и глава района
Обновлено в 09:53
Интернет
Google обновила дизайн мобильного приложения Gmail
Сегодня Google запустил редизайн приложения Gmail для Android и iOS в духе Material Theme.
Обновлено вчера в 22:31
Гаджеты
Samsung анонсировала смартфон с рекордным объемом памяти
Поклонники продукции Samsung могут надеяться, что ожидаемый флагманский Galaxy S10 снабдят флеш-накопителем eUFS с рекордным объемом памяти, который поставит гаджет в один ряд с ноутбуками премиум-класса.
Обновлено в 08:49