Политика
Путин в поздравлении Асаду предрек победу над «силами террора» в СирииРБК 04:07
Телеграмма опубликована на сайте Кремля. В поздравлении Путин подтверждает готовность России помогать Сирии в защите территориальной целостности и суверенитета государства и называет страны союзниками. Он также выразил уверенность в «окончательном поражении сил террора» в Сирии.
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