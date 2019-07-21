Политика

Путин в поздравлении Асаду предрек победу над «силами террора» в СирииРБК 04:07

Телеграмма опубликована на сайте Кремля. В поздравлении Путин подтверждает готовность России помогать Сирии в защите территориальной целостности и суверенитета государства и называет страны союзниками. Он также выразил уверенность в «окончательном поражении сил террора» в Сирии.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 08:26, Вашингтон
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