Политика

Путин в новогоднем поздравлении пожелал Мэй здоровья
РБК
05:01

Президент России Владимир Путин направил руководству Великобритании новогодние поздравления. Письма от него, согласно сообщению на сайте Кремля, получат британская королева Елизавета II и премьер-министр страны Тереза Мэй.
РБК05:01

Подробнее о событии

Путин пожелал счастья королеве Британии и Терезе Мэй

News.ru06:11

Путин в новогоднем поздравлении пожелал Мэй здоровья

РБК05:01

Президент Путин пожелал британцам благополучия и процветания

Эхо Москвы05:00

Путин поздравил Елизавету II, Мэй и британцев с Новым годом

РИА Новости04:55

Путин в новогоднем поздравлении пожелал счастья британской королеве и премьер-министру

ТАСС04:34

Путин поздравил с Новым годом Елизавету II и Терезу Мэй, пожелав им здоровья

Life.ru04:26

Путин поздравил Елизавету II, Терезу Мэй и британцев с Новым годом

Говорит Москва05:25
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Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 10:18, Ашберн
Политика

Лукашенко объявил союз Белоруссии и России состоявшимся

Обновлено в 08:06
Политика

Лавров: Россия ответит на размещение в Европе ракет, запрещенных ДРСМД

Россия примет ответные меры в случае появления в Европе американских ракет, запрещенных Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРМСД).
Обновлено в 07:32
Политика

Медведев назначил замминистра экономического развития Оксану Тарасенко

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил заместителем министра экономического развития России Оксану Тарасенко.
Обновлено в 08:37
Политика

В МИД назвали неудачной шуткой обвинения в передаче в СМИ данных BBC

Министерство иностранных дел России считает «неудачной шуткой» обвинения в свой адрес в передаче средствам массовой информации данных о журналистах BBC в Москве.
Обновлено в 06:30
Политика

Порошенко отказался от празднования Нового года на Мальдивах

Обновлено в 09:01
Армия и оружие

Опубликовано новое видео испытаний «Авангарда»

Минобороны опубликовало новые кадры испытательного пуска ракеты комплекса с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком «Авангард».
Обновлено в 05:11
Политика

В Белграде тысячи человек вышли на митинг против президента

В Белграде несколько тысяч человек вышли на акцию протеста против президента страны Александра Вучича, сообщает Reuters.
Обновлено в 03:54
Политика

Эрдоган и Меркель обсудили ситуацию в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и канцлер Германии Ангела Меркель провели в воскресенье телефонные переговоры.
Обновлено в 08:33
Армия и оружие

В ДНР заметили украинские беспилотники

Украинские силовики осуществляют разведку на горловском направлении с помощью беспилотников, рассказал в воскресенье, 30 декабря, начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено в 09:23
Политика

Лавров ответил на вопрос о переговорах Путина и Трампа в 2019 году

Глава МИД России в очередной раз напомнил, что российская сторона всегда готова к диалогу, если готовы Соединенные Штаты, но переговоры должны вестись на основе равноправия, взаимного уважения и учета интересов.
Обновлено в 07:06
Политика

Трамп заявил о «величайшем обмане» в истории политики США

Президент США Дональд Трамп заявил, что дело о «сговоре» представителей его предвыборного штаба с Россией в преддверии выборов 2016 года является «величайшим обманом» в истории политики США.
Обновлено в 06:11
Политика

В Бангладеш при столкновениях в день выборов погибли 17 человек

Обновлено в 10:10
Политика

Миллер пообещал запуск «Северного потока — 2» в 2020 году

Обновлено в 07:47
Армия и оружие

Украина намерена закупить для ВСУ до 20 наименований нового вооружения

Глава Минобороны Украины Степан Полторак заявил, что Киев намерен закупить до 20 наименований вооружения, которого ещё нет у ВСУ.
Обновлено в 09:19
Политика

Лидер Южной Кореи поблагодарил Ким Чен Ына за письмо

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин поблагодарил лидера КНДР Ким Чен Ына за отправленное ему ранее письмо и выразил надежду на встречу со своим северокорейским коллегой в 2019 году.
Обновлено в 05:39
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Правящая королева Великобритании из Виндзорской династии, возглавляет государство с 1952 года. Она взошла на престол 6 февраля 1952 года в возрасте двадцати пяти лет, после кончины своего отца, короля Георга VI. Является самым долгоправящим монархом за всю историю Великобритании, а также наиболее долгоживущим.
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