Политика
Президент России Владимир Путин направил поздравительные телеграммы в связи с Новым годом и Рождеством мировым лидерам, главам иностранных правительств и ряду руководителей международных организаций. Полный список приведён на сайте Кремля.
RT на русском04:23
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 05:48, Ашберн
Происшествия
Полиция задержала попутчика пропавшей женщины-водителя BlaBlaCar
Обновлено в 04:55
Происшествия
Четыре человека погибли при крушении вертолета в Улан-Удэ
Частный вертолет потерпел крушение в Улан-Удэ, после столкновения с землей воздушное судно загорелось.
Обновлено в 00:25
Транспорт
В Крыму открылось движение на втором участке трассы «Таврида»
На втором, 85-километровом участке федеральной трассы "Таврида" в Крыму открылось движение.
Обновлено в 03:26
Политика
Путин поздравил мировых лидеров с Новым годом и Рождеством
Президент России Владимир Путин направил поздравительные телеграммы в связи с Новым годом и Рождеством мировым лидерам, главам иностранных правительств и ряду руководителей международных организаций.
Обновлено в 04:23
Политика
Ким Чен Ын написал письмо лидеру Южной Кореи
Северокорейский лидер Ким Чен Ын написал письмо своему южнокорейскому коллеге Мун Чжэ Ину.
Обновлено в 03:23
Политика
МИД РФ: BBC не жаловалась на публикацию данных своих журналистов
В российском МИДе прокомментировали заявление BBC о том, что телекомпания подала жалобу на публикацию личных данных сотрудников своей московской редакции.
Обновлено в 03:27
Политика
Лукашенко подарил Путину картошку на Новый год
Президент Беларуси Александр Лукашенко подарил главе РФ Владимиру Путину четыре мешка "самого лучшего" картофеля с президентского огорода и сало - "самое вкусное, конечно, подобранное белорусское сало".
Обновлено вчера в 18:33
Политика
Тысячи сербов приняли участие в протестном шествии в Белграде
В митинге, состоявшемся 29 декабря, участвовали несколько тысяч человек.
Обновлено в 03:15
Транспорт
МВД привяжет автономер к месту регистрации владельца
МВД подготовило поправки в правила регистрации автомобилей, согласно которым владельцы транспортных средств при постановке машины на учет смогут получить только тот код региона, где они сами зарегистрированы.
Обновлено вчера в 18:07
Общество
Названы самые востребованные профессии в России
Эксперты рекрутинговой компании HeadHunter назвали самые востребованные профессии по итогам года, сообщает "Российская газета".
Обновлено в 01:39
Происшествия
На Урале изъяли наркотики на 3,4 миллиарда рублей
Как рассказал пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых, всего было изъято около 85 килограммов "синтетики" на сумму около 3 миллиардов 400 миллионов рублей.
Обновлено в 03:49
Космос
Китайский «Чанъэ-4» готовится к посадке на обратную сторону Луны
Обновлено вчера в 23:07
Армия и оружие
Опубликовано новое видео испытаний «Авангарда»
Минобороны опубликовало новые кадры испытательного пуска ракеты комплекса с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком «Авангард».
Обновлено в 05:11
Общество
В Москве ограничили продажу алкоголя
В столичных магазинах, расположенных рядом с местами проведения новогодних мероприятий, с 30 декабря по 8 января ограничат продажу алкогольных напитков.
Обновлено в 03:03
Экономика
Туроператор «Атурис-тур» под Новый год объявил о прекращении работы
Обновлено вчера в 18:28
Энергетика
«Нафтогаз» подсчитал сумму финансовых претензий к «Газпрому»
«Нафтогаз Украины» требует пересмотреть тарифы «Газпрома» на транзит газа в 2018-2019 годах и намерен взыскать с российской компании $11,6 млрд в качестве компенсации за «недоимки», написал председатель правления «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев в статье для «Экономической правды».
Обновлено в 04:41
Политика
Трамп рассказал о «величайшем обмане» в истории американской политики
"Фальсификация российского сговора — величайший обман в истории американской политики", — написал Трамп в Twitter.
Обновлено в 02:13
Политика
Путин и Лукашенко поздравили друг друга с наступающим Новым годом
Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече в Кремле поздравили друг друга с наступающими праздниками.
Обновлено вчера в 06:30
Политика
Путин поздравил Трампа с наступающим Новым годом
Президент России Владимир Путин поздравил американского коллегу Дональда Трампа с Рождеством и наступающим Новым годом, сообщила пресс-служба Кремля.
Обновлено в 05:41
Армия и оружие
Российские военные получат новейший зенитный комплекс «Витязь»
В новом году Воздушно-космические силы России получат зенитный ракетный комплекс С-350 "Витязь" и около десяти комплектов зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С" и С-400.
Обновлено вчера в 19:32
Происшествия
В Башкирии женщина убила двоих детей и пыталась сжечь дом
Следователи в Башкирии устанавливают обстоятельства убийства двух детей матерью, которая затем попыталась сжечь дом, оставшись внутри, но ее успел спасти муж, сообщили в следственном управлении СК РФ по республике.
Обновлено в 03:21
Экономика
Топилин оценил решение проблемы с бедностью в 750-800 млрд рублей
Россиянам нужно порядка 750–800 млрд руб. доходов, чтобы свести уровень бедности в России к нулю, заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.
Обновлено вчера в 08:30
Происшествия
В Москве полицией изъято около тонны контрафактной икры
Сотрудниками полиции было изъято около 395 килограмм икры, а с реализации в магазинах снято 507 килограмм продукции.
Обновлено в 02:56
Единоборства
Новый чемпион UFC в полутяжёлом весе Джонс бросил вызов Кормье
Новый чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжёлом весе американец Джон Джонс бросил вызов Даниэлю Кормье.
Обновлено в 03:50
Происшествия
В Новой Москве люди в масках отобрали у водителя более миллиона рублей
Потерпевший заявил, что в сумке находилось 1,24 миллиона рублей.
Обновлено в 03:06
Политика
Найдена связь между бывшим офицером ГРУ и советником кампании Трампа
Бывший офицер ГРУ Виктор Бояркин, попавший под санкции США в декабре 2018 года, мог быть связным между руководителем предвыборной кампании нынешнего президента США Дональда Трампа Полом Манафортом и российским бизнесменом Олегом Дерипаской.
Обновлено в 05:01
Шоу-бизнес
Актриса из «Уральских пельменей» рассказала о распаде коллектива
Актриса шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова рассказала о проблемах в коллективе.
Обновлено в 04:30
Политика
Путин не поздравил Порошенко с Новым годом
Вниманием были обделены президент Украины Петр Порошенко и глава Грузии Саломе Зурабишвили.
Обновлено в 04:23
Экономика
Новые тарифы ОСАГО начнут действовать 9 января
Минюст зарегистрировал указание ЦБ о расширении тарифного коридора в ОСАГО на 20% вверх и вниз - диапазон ставок базового тарифа составит 2746-4942 рублей вместо нынешних 3432-4118 рублей.
Обновлено вчера в 10:30
Хоккей
Сборная Швеции одержала победу над командой США в матче МЧМ-2019
Обновлено в 01:40