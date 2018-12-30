Политика

Путин в новогоднем обращении попросил россиян о душевной щедрости
РБК
вчера в 12:47

Президент России Владимир Путин, обращаясь к россиянам по случаю Нового года, призвал их проявлять милосердие, душевную щедрость и быть чуткими по отношению тем, кто нуждается в помощи.
РБКвчера в 12:47
Владимир Путин
Время приближает нас к Новому, 2019 году. Позади насыщенный, полный забот декабрь, когда мы торопились завершить неотложные дела, уточняли планы на будущее и, конечно, готовились к празднику.
— Владимир ПутинSputnik Таджикистан вчера в 11:36
с чего всё началось
Россияне, проживающие на Дальнем Востоке, увидели традиционное новогоднее поздравление президента Владимира Путина, запись которого можно найти на сервисе YouTube
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ЗакC.Рувчера в 08:25

Подробнее о событии

Путин поздравил с Новым годом жителей Дальнего Востока

News.ruвчера в 07:57

Путин выступил с новогодним обращением к россиянам

Взгляд.рувчера в 12:02

В новогоднем обращении президент напомнил россиянам о милосердии

Вести.Ruвчера в 11:45

Путин в новогоднем обращении попросил россиян о душевной щедрости

РБКвчера в 12:47

Жители Дальнего Востока увидели традиционное обращение Путина, записанное у стен Кремля

БИЗНЕС Onlineвчера в 07:43

Новогоднее обращение Путина показали жителям Дальнего Востока

Snob.ruвчера в 07:38

Путин в новогоднем обращении сказал, что у России нет и не будет помощников

Кам 24вчера в 07:23
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Происшествия

В Парке Горького обрушился мост, есть пострадавшие

Обновлено вчера в 17:05
Происшествия

Под завалами в Магнитогорске найдены тела еще трех погибших

Тела еще трех погибших обнаружены под завалами жилого дома в Магнитогорске, таким образом, число жертв трагедии возросло до семи.
Обновлено вчера в 12:14
Хоккей

Сборная России победила команду Канады на МЧМ-2019

Обновлено вчера в 22:26
Происшествия

При пожаре в жилом доме в Оренбургской области погибли семь человек

Обновлено вчера в 23:56
Политика

Глава МИД Украины расстроен советскими фильмами в новогоднем эфире

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в новогоднюю ночь был расстроен тем, что в эфире украинского телевидения было слишком много советских фильмов.
Обновлено вчера в 23:57
Происшествия

В Магнитогорске от взрыва газа обрушился подъезд многоэтажки

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Челябинской области, взрыв прогремел в доме № 164/2 по улице Карла Маркса в начале девятого часа утра по местному времени.
Обновлено вчера в 05:38
Кино

Рязанский митрополит осудил «Иронию судьбы»

Митрополит уверен, что идея фильма наполняет душу человеческую ложными и несбыточными мечтами.
Обновлено вчера в 17:43
Политика

Лукашенко не стал упоминать Россию в новогоднем поздравлении

Белорусский президент Александр Лукашенко в новогоднем обращении обошел тему более тесного сотрудничества России и Белоруссии.
Обновлено вчера в 19:29
Энергетика

В России выросли акцизы на бензин

С сегодняшнего дня, 1 января, в стране вырастут акцизы на бензин и дизельное топливо, сообщает ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 16:30
Политика

В Госдепе отреагировали на задержание в Москве американца за шпионаж

Госдепартамент США получил официальное уведомление от России по поводу задержания в Москве гражданина США по обвинению в шпионаже, сообщил агентству Reuters официальный представитель внешнеполитического ведомства.
Обновлено вчера в 11:07
Происшествия

Найдено тело пропавшей клиентки сервиса BlaBlaCar

Найдено тело 29-летней клиентки BlaBlaCar. Ранее сообщалось, что москвичка выехала из Москвы в Тулу на личном автомобиле.
Обновлено вчера в 09:51
Происшествия

МЧС заявило об угрозе дальнейшего обрушения дома в Магнитогорске

Операция по разбору завалов на месте обрушения одного из подъездов в жилом доме в Магнитогорске, где могут оставаться люди, осложняется угрозой дальнейшего обрушения, заявляет региональное управление МЧС.
Обновлено вчера в 08:25
Политика

Зеленский подтвердил участие в выборах президента Украины

Обновлено вчера в 17:42
Происшествия

В Манчестере вооружённый ножом мужчина напал на людей

В результате нападения мужчины в городе Манчестер (Великобритания) три человека получили ножевые ранения.
Обновлено вчера в 19:15
Экономика

Ставка НДС выросла до 20 процентов

Ставка налога на добавленную стоимость (НДС) с 1 января 2019 года увеличилась с 18 до 20 процентов.
Обновлено в 00:27
Армия и оружие

Трамп продлил срок вывода войск из Сирии

Президент США Дональд Трамп согласился продлить срок вывода американских войск из Сирии до четырех месяцев.
Обновлено вчера в 20:41
Происшествия

Судьба 79 человек остается неизвестной после взрыва в Магнитогорске

Судьба 79 жильцов девятиэтажки в Магнитогорске, где сегодня в шесть утра из-за взрыва газа обрушилась часть дома, остается неизвестной.
Обновлено вчера в 01:44
Космос

Зонд OSIRIS-Rex вышел на орбиту вокруг астероида Бенну

Космический аппарат OSIRIS-REx вышел на орбиту вокруг астероида Бенну.
Обновлено вчера в 15:08
Армия и оружие

В минобороны США извинились за шутку о сбросе бомбы на Таймс-сквер

Стратегическое командование вооруженных сил США извинилось за неудачную новогоднюю шутку.
Обновлено вчера в 23:57
Единоборства

Мэйуэзер не намерен возвращаться в профессиональный бокс

Американец Флойд Мэйуэзер-младший после победы над японским бойцом Тенсином Насукавой заявил, что не планирует возобновлять карьеру в профессиональном боксе.
Обновлено вчера в 12:05
Происшествия

Первые посетители эвакуированы с неисправного аттракциона во Франции

Спасатели во французском городе Ренн смогли эвакуировать двух человек с аттракциона, который остановился на высоте около 60 м.
Обновлено вчера в 23:46
Экономика

В России стартовала пенсионная реформа

Сегодня, 1 января, вступил в силу закон об изменении параметров пенсионной системы, который предлагает проведение в РФ пенсионной реформы, сообщает ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 16:00
Политика

Пресс-секретарь Пентагона ушла в отставку

Телеканал отмечает, что пресс-секретарь объявила об отставке через несколько часов после того, как уходящий глава Пентагона Джеймс Мэттис разослал прощальное письмо сотрудникам ведомства.
Обновлено вчера в 18:18
Кино

Назван главный российский фильм 2018 года

Российская Гильдия киноведов и кинокритиков назвала главный фильм 2018 года.
Обновлено вчера в 15:54
Происшествия

В Тихом океане горит судно для перевозки автомобилей

Судно Sincerity Ace под флагом Панамы находится в Тихом океане в двух тысячах милях (более 3,5 тысячи километров) от гавайского острова Оаху.
Обновлено в 00:22
Экономика

Что подорожает с 1 января 2019 года

С 1 января тарифы вырастут на 1,7%, а с 1 июля — ещё на 2,4%. Удар по кошельку ожидается максимально болезненным, ведь повышение придётся на разгар отопительного сезона.
Обновлено 30.12.18 в 13:10
Хоккей

Валерий Брагин: «Сделали подарок России»

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин после матча группового турнира МЧМ-2019 против Канады (2:1) отметил, что команда поздравила страну с Новым годом.
Обновлено в 00:10
Экономика

В России вступает в силу конвенция о социальном обеспечении

В России с 1 января вступает в силу конвенция о минимальных нормах социального обеспечения Международной организации труда (МОТ).
Обновлено в 00:33
Политика

Ким Чен Ын заявил о готовности встретиться с Трампом в любое время

Как сообщает «РИА Новости», глава КНДР заявил о готовности в любое время провести переговоры со своим американским коллегой Дональдом Трампом.
Обновлено вчера в 19:57
Наука

В Китае назвали лучшее средство от похмелья

В Китае определились с лучшим средством от похмелья. По мнению местных ученых, это газировка.
Обновлено вчера в 21:50
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