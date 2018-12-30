с чего всё началось

Время приближает нас к Новому, 2019 году. Позади насыщенный, полный забот декабрь, когда мы торопились завершить неотложные дела, уточняли планы на будущее и, конечно, готовились к празднику.

Президент России Владимир Путин, обращаясь к россиянам по случаю Нового года, призвал их проявлять милосердие, душевную щедрость и быть чуткими по отношению тем, кто нуждается в помощи.

Путин в новогоднем обращении попросил россиян о душевной щедрости

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