Политика

Политическая ЭкспертизаПолитическая ЭкспертизаПутин встретится с врио губернатора Забайкальского края Осиповым

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин проведет встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Забайкальского края Александром Осиповым.
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