Политика
Путин в ближайшее время сделает заявление по ДРСМДТАСС 09:00
Ожидается, что в ближайшее время президент сделает заявление по этому вопросу, добавили в пресс-службе президента.
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Игры
Вышел ремейк Duke Nukem 3D на основе Serious Sam 3
Обновлено в 12:46
Культура
Подлинность картины Рубенса из Ирбитского музея проверят в Эрмитаже
Эрмитаж проверит картину Рубенса «Положение во гроб» из коллекции Ирбитского музея в Свердловской области.
Обновлено в 12:12
Гаджеты
HP выпустила обновленную рабочую станцию серии Z6 – HP Z6 G4
HP сообщила о выходе обновленной модели серии рабочих станций Z6 – HP Z6 G4 на базе процессора Intel Xeon W нового поколения, насчитывающего до 16 вычислительных ядер.
Обновлено в 08:24
Финансы
США признали Китай валютным манипулятором
Минфин США ссылается на закон 1988 года, в котором нет строгих критериев, позволяющих определить, что та или иная страна является валютным манипулятором.
Обновлено в 18:03
Политика
В Японии почтили память жертв атомной бомбардировки Хиросимы
Церемония памяти жертв атомной бомбардировки прошла во вторник в японском городе Хиросима: ровно 74 года назад американский бомбардировщик В-29 Enola Gay сбросил на город атомную бомбу "Малыш".
Обновлено в 20:51
Происшествия
МЧС винит в лесных пожарах в Сибири человека
Обновлено в 06:11
Политика
Трамп дал указание ввести смертную казнь за массовые убийства
Президент США Дональд Трамп дал указание минюсту страны разработать меры по введению смертной казни за массовые убийства.
Обновлено в 10:36
Общество
Медведев потребовал от министерств объяснить срывы сроков нацпроектов
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минздраву, Минтруду и Минпросвещения объяснить причины срыва сроков национальных проектов и принять меры по ускорению их реализации, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 15:03
Кино
Названы лучшие сериалы этого года
Сериал «Чернобыль» получил приз на лучший мини-сериал.
Обновлено в 10:36
Наука
Гусеницы сменили окрас даже с замазанными краской глазами
Обновлено в 17:52
Политика
Русакова заявила о согласии на санкционированную акцию 10 августа
Незарегистрированный кандидат на выборы в Мосгордуму Елена Русакова заявила РБК, что согласна на проведение 10 августа согласованной с властями акции на проспекте Академика Сахарова в Москве.
Обновлено в 15:55
Шоу-бизнес
Актриса Анна Банщикова разводится после 12 лет брака
Ходят слухи, что Анна Банщикова и Всеволод Шаханов расстаются. Говорят, поводом стали вскрывшиеся крупные долги мужа популярной актрисы.
Обновлено в 09:25
Технологии
Мобильное приложение «Такском-Файлер» поможет справиться с маркировкой
Вам поможет мобильное приложение «Такском-Файлер».
Обновлено в 06:57
Экономика
Испанская прокуратура вызвала Фридмана в суд по делу Zed WorldWide
Испанский прокурор по борьбе с коррупцией Хосе Гринда направил запрос о вызове миллиардера Михаила Фридмана в качестве подозреваемого в Центральный следственный суд №6 для дачи показаний, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на соответствующий документ.
Обновлено в 16:25
Происшествия
В Абхазии погиб турист из Москвы после купания в шторм
Обновлено в 13:23
Общество
Илон Маск сравнил британскую королеву Елизавету II с телепузиками
Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск сравнил королеву Великобритании Елизавету II с героями детского шоу «Телепузики».
Обновлено в 20:31
Экономика
Россия столкнулась с дефицитом рабочей силы
В начале 2019 года в России ускорились темпы снижения численности рабочей силы, следует из мониторинга Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС), имеющемся в распоряжении «Ленты.ру».
Обновлено в 19:00
Гаджеты
Xiaomi запатентовала смартфон с встроенной солнечной батареей
Обновлено в 11:50
Шоу-бизнес
Батрутдинов перепел Бузову и получил восторженные отзывы в Сети
Среди фанатов творчества Ольги оказался Батрутдинов, он исполнил хит Бузовой и сорвал овации в Сети.
Обновлено в 12:24
Политика
На Порошенко завели дело за выезд на Мальдивы по поддельным документам
Государственное бюро расследований Украины возбудило очередное уголовное дело против экс-президента Петра Порошенко.
Обновлено в 14:47
Кино
Режиссером нового «Венома» станет Энди Серкис
Отмечается, что в новой части фильма одну из главных ролей снова сыграет Том Харди.
Обновлено в 20:17
Происшествия
Осужденный за убийство зампреда ЦБ даст показания на Магомедовых
Финансист Алексей Френкель, осужденный в 2008 г. как заказчик убийства первого зампредседателя ЦБ Андрея Козлова, хочет дать показания о причастности братьев Магомедовых к заказному убийству и отмыванию денег.
Обновлено в 05:25
Общество
Гигантский смерч в Сочи попал на видео
Очевидцы сняли на видео смерчи, бушующие в районе Сочи.
Обновлено в 11:17
Авто
Ателье Startech представило пакет для Range Rover Evoque
Сообщается, что в скором времени Startech выпустит полный аэродинамический пакет для Range Rover Evoque.
Обновлено в 09:42
Политика
Лидер партии Зеленского рассказал о способах возвращения Донбасса
Лидер партии "Слуга народа", основной кандидат на должность спикера Верховной рады Дмитрий Разумков назвал способы возвращения Донбасса Украине.
Обновлено в 00:59
Политика
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
Обновлено в 11:46
Недвижимость
Сбербанк снижает ставки по ипотеке
Сбербанк с 6 августа снижает ставки по ипотеке, говорится в сообщении крупнейшего банка страны.
Обновлено в 07:17
Политика
Зеленский поменял командующего операцией в Донбассе
Обновлено в 13:56