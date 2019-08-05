Ожидается, что в ближайшее время президент сделает заявление по этому вопросу, добавили в пресс-службе президента.

Путин в ближайшее время сделает заявление по ДРСМД

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