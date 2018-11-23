Президент России Владимир Путин начал в Ялте заседание Государственного совета по реализации майского указа, передает корреспондент РИА Новости Крым. Заседание проходит в формате семи круглых столов. Раннее сообщалось, что глава государства уже прибыл в Крым.

Политика Политика Лавров считает, что Россия должна научиться жить в условиях санкций Российская экономика должна научиться жить в режиме санкций и не зависеть от партнеров, которые доказали свою ненадежность.

Политика Политика Путин заявил, что зарплаты должны выражаться в реальных деньгах Президент России Владимир Путин заявил о том, что показатели зарплат и пенсий должны выражаться в реальных деньгах, а не в процентах и усредненных данных, передает корреспондент "Газеты.Ru".

Политика Политика В ФСО рассказали об учениях с вертолетами в Кремле Ранее в пятницу факт проведения учений подтвердили в ФСО, а также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметивший, что это "вполне нормальная практика", поскольку Кремль - режимный объект.

Политика Политика Россия не получала уведомления от США о выходе из ДРСМД — МИД РФ Россия пока не получала официального уведомления от Соединенных Штатов о выходе Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил 23 ноября журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Политика Политика В Риме проходит встреча Лаврова с президентом Ирака

Политика Политика Ежегодная пресс-конференция Путина состоится 20 декабря Традиционная пресс-конференция президента России Владимира Путина пройдет в этом году в четверг 20 декабря и начнется в полдень, сообщает пресс-служба Кремля.

Армия и оружие Армия и оружие Украинские военные провели учения на побережье Азовского моря

Политика Политика Президент Сербии объявил экстренное совещание по задержаниям в Косово В Белграде под председательством президента страны Александра Вучича проходит экстренное заседание Совета национальной безопасности в связи с задержанием четверых сербов в городе Косовска-Митровица, передает 23 ноября национальное телевидение Сербии.

Политика Политика Путин поблагодарил Грефа за попавший под санкции крымский курорт Президент Владимир Путин в ходе заседания президиума Госсовета в Ялте выразил благодарность главе Сбербанка Герману Грефу за то, что он предоставил хорошую площадку для проведения мероприятия — гостиничный комплекс «Мрия», на реконструкцию которого кредитная организация выделяла средства.

Политика Политика Захарова назвала записи из Солсбери попыткой Лондона отвлечь от Brexit Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что новые видеозаписи, на которых изображены подозреваемые в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, являются попыткой Лондона отвлечь общественность от Brexit.

Политика Политика Начальника ГРУ Коробова похоронили на Троекуровском кладбище Начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Игорь Коробов в пятницу похоронен на Троекуровском кладбище Москвы, сообщает корреспондент ТАСС с места события.

Армия и оружие Армия и оружие СК РФ опубликовал видео с места гибели российских военных в Сирии

Политика Политика Мадрид угрожает наложить вето на соглашение о выходе Британии из ЕС Мадрид может наложить вето на соглашение о выходе Британии из ЕС, поскольку в проекте документа не прописано право Испании вести переговоры по вопросу Гибралтара.