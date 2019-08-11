Театры
Путин в Севастополе посмотрел спектакль «Грифон»Ореанда-Новости 05:49
ИА "Ореанда-Новости" 10 августа в субботу президент Российской Федерации побывал в качестве зрителя на спектакле «Грифон» в музее-заповеднике «Херсонес Таврический». После представления Владимир Путин пообщался с актёрами, задействованными в спектакле.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 06:53, Ашберн
Происшествия
Момент взрыва автомобиля Tesla на МКАДе попал на видео
Обновлено в 06:35
Шоу-бизнес
Майли Сайрус и Лиам Хемсворт расстались
Пара познакомилась 10 лет назад и уже была обручена в 2012-м. Затем Майли и Лиам расстались, но в 2015 году снова сошлись.
Обновлено в 02:11
Политика
МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым
Обновлено в 03:26
Политика
Названа запретная для Зеленского тема переговоров с Путиным
Зеленскому преподали «жёсткий урок»Он отметил, что «диалог с Путиным, с Россией, с Москвой» восстанавливать необходимо.
Обновлено в 03:38
Общество
Новой «Миссис Россия» стала жительница Геленджика
Екатерина Гишанова из Геленджика победила в конкурсе «Миссис Россия 2019».
Обновлено в 01:20
Происшествия
Суд не стал арестовывать Васильева по делу о беспорядках в Москве
Басманный суд Москвы решил вернуть следствию ходатайство об аресте фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля — режиссёра телеканала «Доктор» Дмитрия Васильева.
Обновлено в 06:29
Политика
В Госдуме оценили слова немецкого политолога о вступлении Киева в ЕС
Ранее 11 августа Рар заявил, что ни при каких обстоятельствах даже и представить не может, что такая страна, как Украина, станет членом ЕС или НАТО, поскольку подобные меры станут первым шагом Запада на пути к конфликту с Россией.
Обновлено в 05:44
Армия и оружие
NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы
Угрозу войны между Россией и США, поводом к которой может послужить, например, потопление американского корабля после случайного подрыва на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой, оценил профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдстин.
Обновлено в 06:27
Общество
Митинг на проспекте Сахарова собрал рекордные 50 000 человек
Проект «Белый счетчик», который занимается подсчетом людей на акциях протеста, насчитал 49 900 участников.
Обновлено вчера в 10:28
Армия и оружие
Сирийская армия освободила стратегический город в Идлибе, сообщили СМИ
Сирийская армия освободила от боевиков стратегически важный город аль-Хубайт, что позволит ей выйти к одному из крупнейших городов провинции Идлиб Хан-Шейхуну, сообщает проправительственная газета al-Watan.
Обновлено в 02:03
Религия
Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам
Президент РФ Владимир Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам. Он пожелал счастья, мира и благополучия.
Обновлено в 02:45
Общество
К телеграмм-каналу, который опубликовал личные данные участников протестов, может иметь отношение пиарщик Тайсаев
К телеграмм-каналу, который опубликовал личные данные участников протестов, может иметь отношение пиарщик Виталий Тайсаев, утверждает интернет-издание «Медуза».
Обновлено в 02:03
Технологии
Huawei представила платформу смешанной реальности Cyberverse
Компания Huawei в рамках мероприятия Huawei Developer Conference 2019 показала не только новую операционную систему, но также платформу сервисов смешанной VR и AR (виртуальной и дополненной) реальности.
Обновлено в 05:12
Футбол
«ПСЖ» не получал ни одного конкретного предложения по Неймару
Несмотря на многочисленные слухи, "ПСЖ" до сих пор не получил ни одного конкретного предложение о покупке форварда клуба Неймара.
Обновлено в 05:19
Музыка
Певица Наргиз рассказала о конфликте с Фадеевым
Обновлено вчера в 14:21
Экономика
Подмосковный дворник задолжала почти два миллиарда рублей
Чтобы возместить всю сумму, женщине потребуется 259,7 тысячи лет, отмечает издание.
Обновлено вчера в 20:58
Происшествия
Из психбольницы под Волгоградом сбежали убийца и грабитель
Волгоградская полиция ищет двух заключенных 30 и 31 года, сбежавших из областной психиатрической больницы N1.
Обновлено в 03:50
Технологии
Как паранойя американских военных привела к изобретению интернета
Думаю, начать следует с сообщения, которое вам не понравится: Интернет и Паутина — разные вещи.
Обновлено вчера в 17:37
Политика
В Раде посоветовали Зеленскому придерживаться нейтралитета
Депутат Верховной рады Украины Александр Онищенко в интервью телеканалу «112 Украина» заявил, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому необходимо придерживаться нейтралитета между Россией и США.
Обновлено в 04:43
Происшествия
В ДТП погибла известная украинская балерина
Обновлено в 06:48
Футбол
Юный фанат разбил нос в кровь в попытке получить автограф Салаха
Юный персональный болельщик форварда "Ливерпуля" Мохамеда Салаха, пытаясь получить автограф кумира, разбил нос в кровь, однако получил заветное фото, сообщает Sky Sports.
Обновлено в 05:34
Гаджеты
Huawei показала и рассказала, как производится P30 Pro
С Huawei P30 Pro случилось именно так.
Обновлено в 05:31
Футбол
Игрок ЦСКА Шарлия: «„Сочи“ выглядят лучше, чем „Спартак“»
Могу сказать, что "Сочи" выглядели лучше соперника. Мы ожидаем очень непростой игры и готовы отдать все силы для победы.
Обновлено в 03:38
Происшествия
Жителей Ачинска предупредили о запланированных взрывах
«Просим жителей Ачинска и Ачинского района не волноваться и соблюдать спокойствие», — добавили в администрации.
Обновлено в 04:18
Армия и оружие
Комиссия организации по запрещению ядерных испытаний зафиксировала взрыв в Архангельской области
Подготовительная комиссия Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) в Вене сообщила о том, что во время взрыва в Архангельской области была зафиксирована сейсмическая и инфразвуковая активность.
Обновлено в 05:31
Происшествия
МВД сообщило о числе аварий с каршеринговыми машинами
Министерство внутренних дел России прорабатывает возможность запрета для злостных нарушителей правил дорожного движения и лишенных прав пользоваться каршеринговыми автомобилями.
Обновлено в 04:48
Происшествия
Неизвестный под видом священника украл у директора фирмы 3 млн рублей
Полиция в Ленинградской области ищет человека, который под видом священнослужителя похитил у директора коммерческой фирмы 3 млн рублей, сообщило в воскресенье региональное ГУ МВД.
Обновлено в 04:44
Шоу-бизнес
Ольгу Бузову в Анапе остановила группа мужчин
Ольга Бузова 10 августа посетила Анапу, чтобы дать концерт на главной городской эстраде.
Обновлено в 04:52