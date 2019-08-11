Театры

Путин в Севастополе посмотрел спектакль «Грифон»Ореанда-Новости 05:49

ИА "Ореанда-Новости" 10 августа в субботу президент Российской Федерации побывал в качестве зрителя на спектакле «Грифон» в музее-заповеднике «Херсонес Таврический». После представления Владимир Путин пообщался с актёрами, задействованными в спектакле.
Читать в источнике
Комментировать13

Подробнее о событии

Севастопольский спектакль «Грифон» показали Владимиру Путину

ForPost02:09

Президент РФ посетил спектакль «Грифон» в Херсонесе

Форпост Севастополь00:16

Афиша с Анной Сорокиной 10-11 августа

Вести.Севастополь09 августа в 10:55

Путин похвалил спектакль «Грифон», который посмотрел в Крыму

ТАССвчера в 17:07

Путин пообщался с актерами «Грифона»

Российская газетавчера в 17:57

Путин посмотрел спектакль «Грифон» в Севастополе

РИА Новостивчера в 15:33

Путин в Севастополе похвалил спектакль «Грифон»

Известиявчера в 18:57
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 06:53, Ашберн
Происшествия

Момент взрыва автомобиля Tesla на МКАДе попал на видео

Обновлено в 06:35
Шоу-бизнес

Майли Сайрус и Лиам Хемсворт расстались

Пара познакомилась 10 лет назад и уже была обручена в 2012-м. Затем Майли и Лиам расстались, но в 2015 году снова сошлись.
Обновлено в 02:11
Политика

МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым

Обновлено в 03:26
Политика

Названа запретная для Зеленского тема переговоров с Путиным

Зеленскому преподали «жёсткий урок»Он отметил, что «диалог с Путиным, с Россией, с Москвой» восстанавливать необходимо.
Обновлено в 03:38
Общество

Новой «Миссис Россия» стала жительница Геленджика

Екатерина Гишанова из Геленджика победила в конкурсе «Миссис Россия 2019».
Обновлено в 01:20
Происшествия

Суд не стал арестовывать Васильева по делу о беспорядках в Москве

Басманный суд Москвы решил вернуть следствию ходатайство об аресте фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля — режиссёра телеканала «Доктор» Дмитрия Васильева.
Обновлено в 06:29
Политика

В Госдуме оценили слова немецкого политолога о вступлении Киева в ЕС

Ранее 11 августа Рар заявил, что ни при каких обстоятельствах даже и представить не может, что такая страна, как Украина, станет членом ЕС или НАТО, поскольку подобные меры станут первым шагом Запада на пути к конфликту с Россией.
Обновлено в 05:44
Армия и оружие

NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы

Угрозу войны между Россией и США, поводом к которой может послужить, например, потопление американского корабля после случайного подрыва на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой, оценил профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдстин.
Обновлено в 06:27
Общество

Митинг на проспекте Сахарова собрал рекордные 50 000 человек

Проект «Белый счетчик», который занимается подсчетом людей на акциях протеста, насчитал 49 900 участников.
Обновлено вчера в 10:28
Армия и оружие

Сирийская армия освободила стратегический город в Идлибе, сообщили СМИ

Сирийская армия освободила от боевиков стратегически важный город аль-Хубайт, что позволит ей выйти к одному из крупнейших городов провинции Идлиб Хан-Шейхуну, сообщает проправительственная газета al-Watan.
Обновлено в 02:03
Происшествия

Не менее 20 человек пострадали при столкновениях на Храмовой горе

Обновлено в 05:21
Религия

Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам

Президент РФ Владимир Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам. Он пожелал счастья, мира и благополучия.
Обновлено в 02:45
Общество

К телеграмм-каналу, который опубликовал личные данные участников протестов, может иметь отношение пиарщик Тайсаев

К телеграмм-каналу, который опубликовал личные данные участников протестов, может иметь отношение пиарщик Виталий Тайсаев, утверждает интернет-издание «Медуза».
Обновлено в 02:03
Технологии

Huawei представила платформу смешанной реальности Cyberverse

Компания Huawei в рамках мероприятия Huawei Developer Conference 2019 показала не только новую операционную систему, но также платформу сервисов смешанной VR и AR (виртуальной и дополненной) реальности.
Обновлено в 05:12
Футбол

«ПСЖ» не получал ни одного конкретного предложения по Неймару

Несмотря на многочисленные слухи, "ПСЖ" до сих пор не получил ни одного конкретного предложение о покупке форварда клуба Неймара.
Обновлено в 05:19
Музыка

Певица Наргиз рассказала о конфликте с Фадеевым

Обновлено вчера в 14:21
Экономика

Подмосковный дворник задолжала почти два миллиарда рублей

Чтобы возместить всю сумму, женщине потребуется 259,7 тысячи лет, отмечает издание.
Обновлено вчера в 20:58
Происшествия

Из психбольницы под Волгоградом сбежали убийца и грабитель

Волгоградская полиция ищет двух заключенных 30 и 31 года, сбежавших из областной психиатрической больницы N1.
Обновлено в 03:50
Технологии

Как паранойя американских военных привела к изобретению интернета

Думаю, начать следует с сообщения, которое вам не понравится: Интернет и Паутина — разные вещи.
Обновлено вчера в 17:37
Политика

В Раде посоветовали Зеленскому придерживаться нейтралитета

Депутат Верховной рады Украины Александр Онищенко в интервью телеканалу «112 Украина» заявил, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому необходимо придерживаться нейтралитета между Россией и США.
Обновлено в 04:43
Происшествия

В ДТП погибла известная украинская балерина

Обновлено в 06:48
Футбол

Юный фанат разбил нос в кровь в попытке получить автограф Салаха

Юный персональный болельщик форварда "Ливерпуля" Мохамеда Салаха, пытаясь получить автограф кумира, разбил нос в кровь, однако получил заветное фото, сообщает Sky Sports.
Обновлено в 05:34
Гаджеты

Huawei показала и рассказала, как производится P30 Pro

С Huawei P30 Pro случилось именно так.
Обновлено в 05:31
Спорт

Байлз впервые в истории выполнила двойное сальто назад с двумя винтами

Обновлено в 06:18
Футбол

Игрок ЦСКА Шарлия: «„Сочи“ выглядят лучше, чем „Спартак“»

Могу сказать, что "Сочи" выглядели лучше соперника. Мы ожидаем очень непростой игры и готовы отдать все силы для победы.
Обновлено в 03:38
Происшествия

Жителей Ачинска предупредили о запланированных взрывах

«Просим жителей Ачинска и Ачинского района не волноваться и соблюдать спокойствие», — добавили в администрации.
Обновлено в 04:18
Армия и оружие

Комиссия организации по запрещению ядерных испытаний зафиксировала взрыв в Архангельской области

Подготовительная комиссия Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) в Вене сообщила о том, что во время взрыва в Архангельской области была зафиксирована сейсмическая и инфразвуковая активность.
Обновлено в 05:31
Происшествия

МВД сообщило о числе аварий с каршеринговыми машинами

Министерство внутренних дел России прорабатывает возможность запрета для злостных нарушителей правил дорожного движения и лишенных прав пользоваться каршеринговыми автомобилями.
Обновлено в 04:48
Происшествия

Неизвестный под видом священника украл у директора фирмы 3 млн рублей

Полиция в Ленинградской области ищет человека, который под видом священнослужителя похитил у директора коммерческой фирмы 3 млн рублей, сообщило в воскресенье региональное ГУ МВД.
Обновлено в 04:44
Шоу-бизнес

Ольгу Бузову в Анапе остановила группа мужчин

Ольга Бузова 10 августа посетила Анапу, чтобы дать концерт на главной городской эстраде.
Обновлено в 04:52
Как работают Яндекс.Новости?
Главное