Театры

Путин посмотрел спектакль «Грифон» в КрымуТК Звезда вчера в 19:29

Постановку показали на новой сцене Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический». Владимир Путин посмотрел спектакль «Грифон», который показали на новой сцене Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический» в Крыму. Постановкой глава государства остался доволен.
Читать в источнике
Комментировать6

Подробнее о событии

Президент РФ посетил спектакль «Грифон» в Херсонесе

Форпост Севастополь00:16

Путин в Севастополе похвалил спектакль «Грифон»

Известиявчера в 18:57

Путин пообщался с актерами «Грифона»

Российская газетавчера в 17:57

Путин похвалил спектакль «Грифон», который посмотрел в Крыму

ТАССвчера в 17:07

Путин посмотрел спектакль об истории Севастополя в Крыму

Газета.Ruвчера в 16:17

Путин посмотрел спектакль «Грифон» в Севастополе

РИА Новостивчера в 15:33

Афиша с Анной Сорокиной 10-11 августа

Вести.Севастополь09 августа в 10:55
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 00:52, Вашингтон
Армия и оружие

Гиперзвуковой «Кинжал» впервые показали широкой публике

Обновлено вчера в 12:42
Происшествия

В Германии 15 футболистов пострадали от удара молнии

От удара молнии на юге Германии пострадали 15 футболистов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщения местной прессы.
Обновлено вчера в 09:19
Общество

Джиджи и Беллу Хадид ограбили в Греции

Американских супермоделей Джиджи и Беллу Хадид ограбили в Греции, сообщает TMZ.
Обновлено в 00:38
Экономика

Bloomberg опубликовал рейтинг богатейших семей мира

25 богатейших семей мира в сумме владеют капиталом на $1,4 трлн, говорится в ежегодном рейтинге Bloomberg.
Обновлено вчера в 18:49
Общество

Митинг на проспекте Сахарова собрал рекордные 50 000 человек

С утра сторонники Алексея Навального провели согласованный митинг в Хабаровске, на него пришло от 300 до 500 человек.
Обновлено вчера в 10:28
Происшествия

В США миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой

Обновлено вчера в 12:20
Общество

Пострадавшими от паводка в Иркутской области признаны 45 тыс. человек

Обновлено в 00:30
Культура

Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли

Менеджер актера Анатолия Пашинина Юлия Павлова опровергла слухи о том, что артисту, воевавшему в Донбассе, не предлагают работу на Украине.
Обновлено вчера в 11:15
Происшествия

Число жертв супертайфуна «Лекима» в Китае увеличилось до 28 человек

Число погибших в результате тайфуна "Лекима" выросло до 28 человек, 20 человек числятся пропавшими без вести, сообщает в воскресенье агентство Xinhua со ссылкой на местные власти.
Обновлено вчера в 22:10
Технологии

Huawei презентовала платформу смешанной реальности Cyberverse

Производитель телекоммуникационного оборудования компания Huawei презентовала платформу сервисов смешанной VR и AR (виртуальной и дополненной) реальности Cyberverse, которая помогает людям ориентироваться в пространстве и узнавать больше информации об окружающем мире.
Обновлено вчера в 23:09
Политика

Синоптик оценил вероятность применения климатического оружия в России

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец опроверг предположения о том, что непогода в России связана с климатическими атаками со стороны США.
Обновлено вчера в 09:47
Авто

Премиальный внедорожник на базе Toyota Crown ставит рекорды продаж

Напомним, модель создана на базе "четырехдверки" Toyota Crown предыдущего поколения. Hongqi HS7 появился в автосалонах только 12 июля.
Обновлено вчера в 14:11
Политика

Путин на мотоцикле приехал на байк-шоу «Ночных волков» в Крыму

Российский лидер Владимир Путин на мотоцикле "Урал" приехал на байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе, которое было организовано мотоклубом "Ночные волки".
Обновлено вчера в 11:59
Футбол

«Ювентус» намерен расстаться с шестью футболистами

Главный тренер туринского "Ювентуса" Маурицио Сарри прокомментировал возможный уход нападающего Пауло Дибалы.
Обновлено вчера в 22:48
Авто

Новый гиперкар LMP1 получит задние крылья в стиле Alfa Romeo BAT

Круглый дизайн напоминает колеса Alfa Romeo 4C, что подводит нас к следующему предположению: учитывая заднюю часть, вдохновленную BAT, и обода 4C, возможно, Glickenhaus и Alfa Romeo объединились для создания LMP1 Hypercar.
Обновлено вчера в 08:54
Происшествия

В ООН осудили приведший к гибели сотрудников организации взрыв в Ливии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил подрыв машины в Ливии, в результате которого погибли трое сотрудников организации.
Обновлено вчера в 16:37
Культура

«Семнадцать мгновений весны» длятся 46 лет

Ровно 46 лет назад начался показ многосерийного фильма Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгновений весны».
Обновлено вчера в 17:00
Игры

GTA 5 запустили на самых низких настройках графики

Автором ролика сообщается, что он вместе со своей девушкой планировал переработать одну из кат-сцен из игры GTA 5 в программе Blender так, чтобы подогнать игру под 3D-графику при низкой детализации.
Обновлено в 00:41
Происшествия

Пять сотрудников «Росатома» погибли на испытаниях в Северодвинске

Пять сотрудников «Росатома» погибли во время происшествия на военном полигоне в Северодвинске 8 августа.
Обновлено 09 августа в 17:19
Общество

Росрыболовство разрабатывает новые правила любительской рыбалки

В России вскоре будут введены различные ограничения для рыбаков-любителей. Для них разрабатываются новые правила.
Обновлено 09 августа в 17:25
Кино

Universal Pictures отменила премьеру фильма после стрельбы в США

Universal Pictures отменила премьеру фильма после стрельбы в США Премьера фильма "Охота" (The Hunt) была запланирована на 27 сентября.
Обновлено в 00:28
Здоровье

Доктор Мясников рассказал о диагностике болезней по походке

Доктор Александр Мясников рассказал о диагностике болезней по походке и скорости ходьбы.
Обновлено вчера в 08:44
Армия и оружие

Ким Чен Ын понаблюдал за испытанием нового оружия

Лидер КНДР Ким Чен Ын присутствовал при испытании "нового оружия", сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 18:53
Экономика

Россияне чаще вносят наличные через банкоматы, чем снимают

Жители России в четыре раза чаще используют банкоматы для внесения денег, чем для их снятия.
Обновлено вчера в 23:31
Армия и оружие

В бундестаге отвергли угрозы США вывести войска из Германии

Обновлено вчера в 06:56
Здоровье

Диетолог назвал идеальный завтрак для похудения

Малина и клубника содержат клетчатку, которая приводит к потере веса. Диетолог рассказал, что малина и клубника помогают при похудении.
Обновлено вчера в 13:34
Армия и оружие

Джулиан Рёпке: Эрдоган обманул Путина с поставками российских С-400

Немецкий журналист Джулиан Рёпке опубликовал материал, в котором ссылается на тот факт, что отношения Москвы и Турции кардинальным образом изменились после начала поставок российских ЗРС С-400 в Турцию.
Обновлено вчера в 18:42
Общество

Умерла руководитель группы выпуска «Коммерсанта» Анна Афанасьева

Руководитель группы выпуска газеты "Коммерсант" Анна Афанасьева скончалась после болезни, сообщается на сайте издания.
Обновлено вчера в 11:53
Происшествия

В МЧС заявили о продолжении пожара на военном полигоне под Ачинском

Обновлено вчера в 02:45
Происшествия

Tesla загорелась после аварии на МКАД и попала на видео

Электромобиль Tesla столкнулся с эвакуатором «ГАЗель» на МКАД и загорелся. Очевидец поделился кадрами с места происшествия в Instagram.
Обновлено вчера в 16:36
Как работают Яндекс.Новости?
Главное