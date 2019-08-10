Постановку показали на новой сцене Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический». Владимир Путин посмотрел спектакль «Грифон», который показали на новой сцене Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический» в Крыму. Постановкой глава государства остался доволен.

Происшествия В Германии 15 футболистов пострадали от удара молнии От удара молнии на юге Германии пострадали 15 футболистов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщения местной прессы.

Общество Джиджи и Беллу Хадид ограбили в Греции Американских супермоделей Джиджи и Беллу Хадид ограбили в Греции, сообщает TMZ.

Экономика Bloomberg опубликовал рейтинг богатейших семей мира 25 богатейших семей мира в сумме владеют капиталом на $1,4 трлн, говорится в ежегодном рейтинге Bloomberg.

Общество Митинг на проспекте Сахарова собрал рекордные 50 000 человек С утра сторонники Алексея Навального провели согласованный митинг в Хабаровске, на него пришло от 300 до 500 человек.

Культура Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли Менеджер актера Анатолия Пашинина Юлия Павлова опровергла слухи о том, что артисту, воевавшему в Донбассе, не предлагают работу на Украине.

Происшествия Число жертв супертайфуна «Лекима» в Китае увеличилось до 28 человек Число погибших в результате тайфуна "Лекима" выросло до 28 человек, 20 человек числятся пропавшими без вести, сообщает в воскресенье агентство Xinhua со ссылкой на местные власти.

Технологии Huawei презентовала платформу смешанной реальности Cyberverse Производитель телекоммуникационного оборудования компания Huawei презентовала платформу сервисов смешанной VR и AR (виртуальной и дополненной) реальности Cyberverse, которая помогает людям ориентироваться в пространстве и узнавать больше информации об окружающем мире.

Политика Синоптик оценил вероятность применения климатического оружия в России Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец опроверг предположения о том, что непогода в России связана с климатическими атаками со стороны США.

Авто Премиальный внедорожник на базе Toyota Crown ставит рекорды продаж Напомним, модель создана на базе "четырехдверки" Toyota Crown предыдущего поколения. Hongqi HS7 появился в автосалонах только 12 июля.

Политика Путин на мотоцикле приехал на байк-шоу «Ночных волков» в Крыму Российский лидер Владимир Путин на мотоцикле "Урал" приехал на байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе, которое было организовано мотоклубом "Ночные волки".

Футбол «Ювентус» намерен расстаться с шестью футболистами Главный тренер туринского "Ювентуса" Маурицио Сарри прокомментировал возможный уход нападающего Пауло Дибалы.

Авто Новый гиперкар LMP1 получит задние крылья в стиле Alfa Romeo BAT Круглый дизайн напоминает колеса Alfa Romeo 4C, что подводит нас к следующему предположению: учитывая заднюю часть, вдохновленную BAT, и обода 4C, возможно, Glickenhaus и Alfa Romeo объединились для создания LMP1 Hypercar.

Происшествия В ООН осудили приведший к гибели сотрудников организации взрыв в Ливии Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил подрыв машины в Ливии, в результате которого погибли трое сотрудников организации.

Культура «Семнадцать мгновений весны» длятся 46 лет Ровно 46 лет назад начался показ многосерийного фильма Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгновений весны».

Игры GTA 5 запустили на самых низких настройках графики Автором ролика сообщается, что он вместе со своей девушкой планировал переработать одну из кат-сцен из игры GTA 5 в программе Blender так, чтобы подогнать игру под 3D-графику при низкой детализации.

Происшествия Пять сотрудников «Росатома» погибли на испытаниях в Северодвинске Пять сотрудников «Росатома» погибли во время происшествия на военном полигоне в Северодвинске 8 августа.

Общество Росрыболовство разрабатывает новые правила любительской рыбалки В России вскоре будут введены различные ограничения для рыбаков-любителей. Для них разрабатываются новые правила.

Кино Universal Pictures отменила премьеру фильма после стрельбы в США Universal Pictures отменила премьеру фильма после стрельбы в США Премьера фильма "Охота" (The Hunt) была запланирована на 27 сентября.

Здоровье Доктор Мясников рассказал о диагностике болезней по походке Доктор Александр Мясников рассказал о диагностике болезней по походке и скорости ходьбы.

Армия и оружие Ким Чен Ын понаблюдал за испытанием нового оружия Лидер КНДР Ким Чен Ын присутствовал при испытании "нового оружия", сообщает РИА "Новости".

Экономика Россияне чаще вносят наличные через банкоматы, чем снимают Жители России в четыре раза чаще используют банкоматы для внесения денег, чем для их снятия.

Здоровье Диетолог назвал идеальный завтрак для похудения Малина и клубника содержат клетчатку, которая приводит к потере веса. Диетолог рассказал, что малина и клубника помогают при похудении.

Армия и оружие Джулиан Рёпке: Эрдоган обманул Путина с поставками российских С-400 Немецкий журналист Джулиан Рёпке опубликовал материал, в котором ссылается на тот факт, что отношения Москвы и Турции кардинальным образом изменились после начала поставок российских ЗРС С-400 в Турцию.

Общество Умерла руководитель группы выпуска «Коммерсанта» Анна Афанасьева Руководитель группы выпуска газеты "Коммерсант" Анна Афанасьева скончалась после болезни, сообщается на сайте издания.