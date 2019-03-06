Путин: в России разоблачили почти 600 шпионов за годURA.Ru 07:06

Мы видим, что зарубежные разведки стремятся наращивать свою активность на российском направлении, всеми путями ищут доступ к сведениям политического, экономического, научного, технологического характера.Тем надежнее должна быть ваша работа.

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Путин: в России разоблачили почти 600 шпионов за год

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