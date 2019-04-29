Политика

Путин в Кремле вручает медали «Герой Труда»РИА Новости 07:02

Президент России Владимир Путин вручает в Кремле медали "Герой Труда Российской Федерации", среди награждаемых - артист Василий Лановой и председатель реготделения "Союза писателей России" – "Союза писателей Адыгеи" Исхак Машбашев. Звание "Героя Труда России" было установлено в марте 2013 года.
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Путин поговорил с представителем консервного завода в Приморье

РИА Новости10:15

Путин вручил медали Героев Труда пятерым россиянам

РБК08:19

Путин вручит золотые медали Героям Труда России

News.ruвчера в 09:06

Путин вручил звёзды Героев Труда пятерым россиянам

Life.ru07:16

Путин вручил медали Героям Труда

ТАСС06:59

Владимир Путин вручил медали Героям Труда

Коммерсантъ08:07

Путин в понедельник в Кремле наградит Героев Труда

МИР 24вчера в 08:52
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Политика

Путин приветствовал слова Зеленского о паспортах

Президент России Владимир Путин отреагировал на слова победившего во второму туре президентских выборов на Украине Владимира Зеленского о том, что украинская сторона будет предоставлять гражданство всем, "кто готов бороться за свободу".
Обновлено в 09:24
Политика

Штаб Зеленского обвинил российские СМИ в сотрудничестве с Порошенко

Штаб победившего на выборах президента Украины Владимира Зеленского обвинил российские СМИ в сотрудничестве с окружением действующего главы государства Петра Порошенко, не указав, о каких конкретно СМИ идет речь.
Обновлено в 09:19
Армия и оружие

Россия стала ежедневно бомбить террористов в Сирии

Россия четвертый день подряд наносит удары по северо-западным регионам Сирии. Об этом сообщают местные военные источники.
Обновлено в 07:06
Здоровье

Врачи дефицитных специальностей в Кузбассе получат по миллиону рублей

По одному миллиону рублей получат врачи дефицитных специальностей в Кузбассе из средств областного бюджета, такую же сумму получат работники среднего медперсонала, пришедшие работать в фельдшерско-акушерские пункты, сообщил журналистам глава региона Сергей Цивилев на пресс-конференции, посвященной 200 дням подготовки к 300-летию Кузбасса.
Обновлено в 02:13
Шоу-бизнес

Элину Быстрицкую проводили в последний путь аплодисментами

Актрису проводили в последний путь аплодисментами поклонники, близкие и коллеги, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 07:14
Транспорт

Водителей предупредили о новом виде штрафа за превышение

На основе математического расчета система делает вывод о превышении скорости на участке и вписывает штраф.
Обновлено в 05:38
Общество

Глава Кузбасса раскритиковал голодавших медсестер

Глава Кемеровской области Сергей Цивилёв высказался, что акции протеста, митинги и забастовки, создают деструктивный информационный фон и порочат честь региона.
Обновлено в 06:08
Музыка

Победу дочери Алсу на «Голосе» прокомментировала представитель певицы

Напомним, что первый канал устроил проверку результатов голосования в финале шоу, после победы дочки певицы Алсу Микеллы Абрамовой.
Обновлено в 03:24
Политика

МВД подготовит новые жесткие меры для снижения смертности на дорогах

По словам главы МВД, в ведомстве рассчитывают, что «комплекс уже принятых и готовящихся мер позволит существенно сократить смертность на дорогах».
Обновлено в 08:52
Происшествия

Суд вынес приговор второму напавшему на школу в Перми подростку

Обновлено в 03:00
Технологии

Партнер Интерпола проверит итоги шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 04:46
Общество

Концертное агентство из Германии подало в суд на Лободу

Обновлено в 08:41
Футбол

Источник: Рассказов вернется в общую группу «Спартака» летом

Защитник московского футбольного клуба "Спартак" Николай Рассказов из-за травмы выбыл до конца сезона, футболист будет работать в общей группе на летних сборах команды, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 10:02
Кино

В «Игре престолов» обнаружили плагиат русских народных сказок

Обновлено в 07:42
Политика

Сванидзе: Лукашенко предложили пост премьера Союзного государства

Белорусскому президенту Александру Лукашенко будет предложен пост премьер-министра Союзного государства России и Белоруссии.
Обновлено в 07:29
Футбол

Колосков: Кокорин и Мамаев не те фигуры, чтобы устраивать показательный суд

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков в интервью RT поделился впечатлениями от судебных разбирательств по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Обновлено в 10:21
Экономика

Названы сроки строительства СПГ–хаба в Мурманской области

В случае реализации проектов по перевалке СПГ в российских морских портах, расположенных в акватории северного морского пути, к 2024 году будет обеспечен грузооборот СПГ и газового конденсата в объеме 41,4 млн т. Предварительная оценка инвестиционного проекта — 70,094 млрд рублей.
Обновлено в 08:06
Гаджеты

Moto RAZR 2019 появился на официальных изображениях Motorola

Модель Moto RAZR 2019 появилась на официальных изображениях компании, а сами фото появились в Сети.
Обновлено вчера в 04:51
Политика

Помпео: Россия продолжит вмешиваться в выборы в США

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Россия вмешивалась в американские выборы и продолжит делать это в будущем.
Обновлено в 09:42
Шоу-бизнес

Андрей Аршавин развлекся с двумя девушками в баре

Видео, снятое одной из посетительниц заведения, попало в Сеть. Минувшие выходные Андрей Аршавин провел в компании сразу двух девушек.
Обновлено в 07:30
Политика

Климкин назвал советское наследие причиной несчастья украинцев

Глава украинского МИД Павел Климкин прокомментировал Всемирный доклад ООН о счастье, в котором Украина оказалась среди самых несчастных стран — на 133 месте из 156 возможных.
Обновлено в 10:40
Культура

99,5% от сборов: фильм «Мстители: Финал» бьёт рекорды в России

Новинка Marvel дошла до экранов после переноса на четыре дня Картина "Мстители: Финал" собрала 99,5% всех сборов и предварительных продаж в России 29 апреля, свидетельствуют данные государственной системы учёта продаж билетов в кино (ЕАИС).
Обновлено в 08:21
Происшествия

Актер Артем Ткачук ранен ножом в Неаполе

Актер украинского происхождения Артем Ткачук получили ножевое ранение в Неаполе, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 07:51
Политика

В Норвегии заподозрили Россию в подготовке боевых китов

Эксперты в Норвегии заподозрили российскую армию в подготовке специально обученных китов после того, как норвежские рыбаки нашли белуху с прикрепленным к ней российским оборудованием.
Обновлено в 06:35
Политика

Первый штраф по закону об оскорблении власти обжаловали

Житель Новгородской области Юрий Картыжев, который получил первый в России штраф по закону о неуважении к власти в размере 30 тысяч рублей, обжаловал его.
Обновлено в 09:51
Общество

В Госдуме предложили сократить рабочую неделю в зимнее время

Депутат отметил, что предложение по сокращению рабочего дня необходимо обсуждать с профессиональным сообществом, потому что в этом вопросе нельзя руководствоваться популистскими мотивами.
Обновлено вчера в 20:08
Кино

Опубликован трейлер четвертой серии финального сезона «Игры престолов»

Четвертая серия выйдет в ночь на 6 мая. Напомним, премьера восьмого сезона «Игры престолов» состоялась 14 апреля 2019 года на канале HBO.
Обновлено в 07:26
Интернет

Apple объяснила удаление приложений для родительского контроля

Приложения с функцией родительского контроля, которые высчитывали время ежедневного пользования iPhone и iPad, чтобы помочь бороться с так называемой iPhone-зависимостью, Apple удалила, потому что они ставили под угрозу конфиденциальность и безопасность клиентов.
Обновлено в 10:02
Происшествия

Школьник в Москве получил ранение из пневматики на репетиции спектакля

В Москве во время репетиции спектакля мальчик получил ранение из пневматического пистолета, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по столице.
Обновлено в 06:01
Шоу-бизнес

Монахиня озвучила неожиданную версию смерти Фриске и Началовой

Ничуть не меньше поклонников шокировала внезапная смерть Юлии Началовой, скончавшейся в марте из-за натертой мозоли, которая перешла в гангрену ноги на фоне подагры и диабета 38-летней артистки.
Обновлено в 10:02
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Василий Лановой
Актёр
Советский и российский актёр театра и кино, мастер художественного слова, общественный деятель, педагог. С 1957 года - артист Государственного академического театра им. Е. Вахтангова.
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