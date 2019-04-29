Политика
Путин в Кремле вручает медали «Герой Труда»РИА Новости 07:02
Президент России Владимир Путин вручает в Кремле медали "Герой Труда Российской Федерации", среди награждаемых - артист Василий Лановой и председатель реготделения "Союза писателей России" – "Союза писателей Адыгеи" Исхак Машбашев. Звание "Героя Труда России" было установлено в марте 2013 года.
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Политика
Путин приветствовал слова Зеленского о паспортах
Президент России Владимир Путин отреагировал на слова победившего во второму туре президентских выборов на Украине Владимира Зеленского о том, что украинская сторона будет предоставлять гражданство всем, "кто готов бороться за свободу".
Обновлено в 09:24
Политика
Штаб Зеленского обвинил российские СМИ в сотрудничестве с Порошенко
Штаб победившего на выборах президента Украины Владимира Зеленского обвинил российские СМИ в сотрудничестве с окружением действующего главы государства Петра Порошенко, не указав, о каких конкретно СМИ идет речь.
Обновлено в 09:19
Армия и оружие
Россия стала ежедневно бомбить террористов в Сирии
Россия четвертый день подряд наносит удары по северо-западным регионам Сирии. Об этом сообщают местные военные источники.
Обновлено в 07:06
Здоровье
Врачи дефицитных специальностей в Кузбассе получат по миллиону рублей
По одному миллиону рублей получат врачи дефицитных специальностей в Кузбассе из средств областного бюджета, такую же сумму получат работники среднего медперсонала, пришедшие работать в фельдшерско-акушерские пункты, сообщил журналистам глава региона Сергей Цивилев на пресс-конференции, посвященной 200 дням подготовки к 300-летию Кузбасса.
Обновлено в 02:13
Шоу-бизнес
Элину Быстрицкую проводили в последний путь аплодисментами
Актрису проводили в последний путь аплодисментами поклонники, близкие и коллеги, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 07:14
Транспорт
Водителей предупредили о новом виде штрафа за превышение
На основе математического расчета система делает вывод о превышении скорости на участке и вписывает штраф.
Обновлено в 05:38
Общество
Глава Кузбасса раскритиковал голодавших медсестер
Глава Кемеровской области Сергей Цивилёв высказался, что акции протеста, митинги и забастовки, создают деструктивный информационный фон и порочат честь региона.
Обновлено в 06:08
Музыка
Победу дочери Алсу на «Голосе» прокомментировала представитель певицы
Напомним, что первый канал устроил проверку результатов голосования в финале шоу, после победы дочки певицы Алсу Микеллы Абрамовой.
Обновлено в 03:24
Политика
МВД подготовит новые жесткие меры для снижения смертности на дорогах
По словам главы МВД, в ведомстве рассчитывают, что «комплекс уже принятых и готовящихся мер позволит существенно сократить смертность на дорогах».
Обновлено в 08:52
Технологии
Партнер Интерпола проверит итоги шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 04:46
Общество
Концертное агентство из Германии подало в суд на Лободу
Обновлено в 08:41
Футбол
Источник: Рассказов вернется в общую группу «Спартака» летом
Защитник московского футбольного клуба "Спартак" Николай Рассказов из-за травмы выбыл до конца сезона, футболист будет работать в общей группе на летних сборах команды, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 10:02
Кино
В «Игре престолов» обнаружили плагиат русских народных сказок
Обновлено в 07:42
Политика
Сванидзе: Лукашенко предложили пост премьера Союзного государства
Белорусскому президенту Александру Лукашенко будет предложен пост премьер-министра Союзного государства России и Белоруссии.
Обновлено в 07:29
Футбол
Колосков: Кокорин и Мамаев не те фигуры, чтобы устраивать показательный суд
Почётный президент РФС Вячеслав Колосков в интервью RT поделился впечатлениями от судебных разбирательств по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Обновлено в 10:21
Экономика
Названы сроки строительства СПГ–хаба в Мурманской области
В случае реализации проектов по перевалке СПГ в российских морских портах, расположенных в акватории северного морского пути, к 2024 году будет обеспечен грузооборот СПГ и газового конденсата в объеме 41,4 млн т. Предварительная оценка инвестиционного проекта — 70,094 млрд рублей.
Обновлено в 08:06
Гаджеты
Moto RAZR 2019 появился на официальных изображениях Motorola
Модель Moto RAZR 2019 появилась на официальных изображениях компании, а сами фото появились в Сети.
Обновлено вчера в 04:51
Политика
Помпео: Россия продолжит вмешиваться в выборы в США
Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Россия вмешивалась в американские выборы и продолжит делать это в будущем.
Обновлено в 09:42
Шоу-бизнес
Андрей Аршавин развлекся с двумя девушками в баре
Видео, снятое одной из посетительниц заведения, попало в Сеть. Минувшие выходные Андрей Аршавин провел в компании сразу двух девушек.
Обновлено в 07:30
Политика
Климкин назвал советское наследие причиной несчастья украинцев
Глава украинского МИД Павел Климкин прокомментировал Всемирный доклад ООН о счастье, в котором Украина оказалась среди самых несчастных стран — на 133 месте из 156 возможных.
Обновлено в 10:40
Культура
99,5% от сборов: фильм «Мстители: Финал» бьёт рекорды в России
Новинка Marvel дошла до экранов после переноса на четыре дня Картина "Мстители: Финал" собрала 99,5% всех сборов и предварительных продаж в России 29 апреля, свидетельствуют данные государственной системы учёта продаж билетов в кино (ЕАИС).
Обновлено в 08:21
Происшествия
Актер Артем Ткачук ранен ножом в Неаполе
Актер украинского происхождения Артем Ткачук получили ножевое ранение в Неаполе, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 07:51
Политика
В Норвегии заподозрили Россию в подготовке боевых китов
Эксперты в Норвегии заподозрили российскую армию в подготовке специально обученных китов после того, как норвежские рыбаки нашли белуху с прикрепленным к ней российским оборудованием.
Обновлено в 06:35
Политика
Первый штраф по закону об оскорблении власти обжаловали
Житель Новгородской области Юрий Картыжев, который получил первый в России штраф по закону о неуважении к власти в размере 30 тысяч рублей, обжаловал его.
Обновлено в 09:51
Общество
В Госдуме предложили сократить рабочую неделю в зимнее время
Депутат отметил, что предложение по сокращению рабочего дня необходимо обсуждать с профессиональным сообществом, потому что в этом вопросе нельзя руководствоваться популистскими мотивами.
Обновлено вчера в 20:08
Кино
Опубликован трейлер четвертой серии финального сезона «Игры престолов»
Четвертая серия выйдет в ночь на 6 мая. Напомним, премьера восьмого сезона «Игры престолов» состоялась 14 апреля 2019 года на канале HBO.
Обновлено в 07:26
Интернет
Apple объяснила удаление приложений для родительского контроля
Приложения с функцией родительского контроля, которые высчитывали время ежедневного пользования iPhone и iPad, чтобы помочь бороться с так называемой iPhone-зависимостью, Apple удалила, потому что они ставили под угрозу конфиденциальность и безопасность клиентов.
Обновлено в 10:02
Происшествия
Школьник в Москве получил ранение из пневматики на репетиции спектакля
В Москве во время репетиции спектакля мальчик получил ранение из пневматического пистолета, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по столице.
Обновлено в 06:01
Шоу-бизнес
Монахиня озвучила неожиданную версию смерти Фриске и Началовой
Ничуть не меньше поклонников шокировала внезапная смерть Юлии Началовой, скончавшейся в марте из-за натертой мозоли, которая перешла в гангрену ноги на фоне подагры и диабета 38-летней артистки.
Обновлено в 10:02