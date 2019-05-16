Политика

Путин: в Иркутске наблюдается высокая криминализация лесной отраслиРидус 11:46

В Иркутске проблема криминализации лесной отрасли стоит более остро, чем в других регионах страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе общения с журналистами на медиафоруме ОНФ в Сочи.
Читать в источнике

Подробнее о событии

В. Путин: «В Иркутске с точки зрения криминального лесопользования проблема стоит особенно остро»

Иркутск Сегодня11:18

Путин пообещал расследовать вырубку леса в Иркутской области

РБК10:57

Проблема криминального лесопользования в Иркутской области стоит наиболее остро, - Путин

РЕН ТВ10:41

Путин призвал навести порядок в лесной отрасли

ТАСС10:18

Путин: в лесной отрасли воровство ужасное

News.ru10:01

Путин заявил об «ужасном» воровстве в лесной отрасли

Коммерсантъ10:36

Президент обратил внимание на проблему криминального лесопользования в Иркутской области

Твой Иркутск11:50
Показать все источники
Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 22:08, Ашберн
Политика

Мадуро впервые встретился с представителями контактной группы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро впервые встретился с представителями Международной контактной группы, обсудил с ними санкции США, следует из записи и видео в Twitter главы государства.
Обновлено в 20:55
Политика

США отменили льготный режим торговли с Турцией

Президент США Дональд Трамп распорядился отменить льготный режим торговли с Турцией, в рамках которого некоторые товары могли беспошлинно ввозиться в страну.
Обновлено в 21:59
Шоу-бизнес

Старшая дочь Анны Хилькевич едва не погибла по вине няни

Обновлено в 09:14
Экономика

65% российских семей не могут откладывать деньги

Как показал опрос «Левада-центра», две трети российских семей не имеют возможности откладывать деньги на «черный день».
Обновлено в 05:35
Происшествия

В Калифорнии разбился истребитель F-16

Истребитель F-16 потерпел крушение в Калифорнии возле базы ВВС, сообщило местное отделение телеканала ABC.
Обновлено в 19:37
Авто

Aurus признан автомобилем года в номинации «Прорыв»

Прорывом года признан президентский лимузин Aurus. Новинкой года назвали KIA Ceed. Любимой маркой в массовом сегменте стал Volkswagen.
Обновлено в 14:17
Происшествия

У резиденции патриарха Кирилла повесили баннер «Извинись за Екб»

Обновлено в 13:40
Музыка

Валерий Меладзе прокомментировал результаты проверки голосования в шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 13:14
Политика

США ввели санкции против чеченского спецотряда

Санкции введены Минфином США в рамках «закона Магнитского».
Обновлено в 14:07
Политика

Помпео оценил переговоры с Путиным

Государственный секретарь США Майк Помпео в интервью Fox News Radio заявил, что положительно оценивает переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.
Обновлено в 21:19
Общество

Начальник оперативного управления МВД уйдет в отставку

Глава оперативного управления МВД, бывший начальник московского главка Анатолий Якунин заявил, что уходит в отставку.
Обновлено в 20:19
Здоровье

Врач дал рекомендации москвичам, страдающим гипертонией

Врач-кардиолог поликлиники № 180 столичного департамента здравоохранения Николай Серебряков дал рекомендации горожанам, страдающим артериальной гипертонией.
Обновлено в 01:52
Шоу-бизнес

Бывшая жена 88-летнего актера Краско заявила о беременности

Бывшая супруга российского актера Ивана Краско - Наталья Вяль - заявила о беременности.
Обновлено в 14:29
Музыка

Лазарев сообщил о проблемах с шеей из-за кондиционеров на Евровидении

Артист признался, что его продуло - слишком мощные кондиционеры спровоцировали у него проблемы с шеей.
Обновлено в 19:06
Происшествия

Во Владивостоке сотрудница банка похитила 28 млн рублей

Следствие полагает, что, действуя подобным образом в течение ноября 2018 года, кассиру удалось похитить свыше 28 миллионов рублей.
Обновлено в 21:15
Шоу-бизнес

«Бил ногами по голове»: звезда «Дома-2» рассказала о зверствах любовника

Звезду "Дома-2" зверски избивал избранник. Виктория Комиссарова до сих пор боится выходит на улицу одна – мужчина ее преследует.
Обновлено в 13:33
Происшествия

Первое судебное заседание по делу «Зимней вишни» началось в Кемерово

Обновлено в 03:33
Политика

Предприниматель Игорь Коломойский вернулся на Украину

Обновлено вчера в 23:10
Авто

Составлен рейтинг самых надежных автомобилей

Обновлено вчера в 00:46
Происшествия

В Турции перевернулся грузовик с нелегальными мигрантами

По его данным, грузовик, который перевозил нелегальных иммигрантов, перевернулся на дороге.
Обновлено в 19:05
Политика

Назначена дата инаугурации Зеленского

Верховная рада назначила инаугурацию избранного президента Владимира Зеленского на 20 мая, передает РИА Новости.
Обновлено в 04:16
Происшествия

В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова

Подмосковные следователи закончили масштабную работу по расследованию резонансного уголовного дела о гибели популярного актера театра и кино Дмитрия Марьянова.
Обновлено в 11:14
Общество

Кинолог рассказал, как правильно выбрать щенка

Обновлено в 20:29
Происшествия

Самолет из Казахстана совершил аварийную посадку в Шереметьево

Обновлено в 15:33
Политика

Boeing обновил программное обеспечение для лайнеров 737 MAX

Компания Boeing сообщила о завершении обновления программного обеспечения для системы MCAS (коррекция маневрирования) на лайнерах 737 MAX 8. Предполагается, что именно сбой в этой системе вызвал крушение двух самолетов данной модификации.
Обновлено в 21:01
Здоровье

Минздрав предложил меры по борьбе со «школьными» заболеваниями

Минздрав предлагает повысить доступность диспансерного наблюдения для детей, страдающих хроническими заболеваниями, обусловленными факторами внутришкольной среды.
Обновлено в 05:01
Игры

В Epic Games Store открылся предзаказ Detroit: Become Human, Heavy Rain и Beyond: Two Souls

Как раз к началу Epic Mega Sale Сегодня, 16 мая, в магазине Epic Games Store началась дебютная распродажа Epic Mega Sale, охватывающая весь представленный ассортимент.
Обновлено в 13:00
Армия и оружие

Военные нашли более 10 тысяч останков фронтовиков

Обновлено в 16:06
Политика

Путин 16 мая примет участие в пленарном заседании медиафорума ОНФ

Обновлено вчера в 15:52
Общество

К протестующим в сквере в Екатеринбурге приехали краповые береты

Одетые в военный камуфляж люди приехали к скверу у театра Драмы в Екатеринбурге, где четвертый день подряд идут акции протеста, сообщает 16 мая корреспондент ИА Красная Весна.
Обновлено в 11:47
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное