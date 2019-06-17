Происшествия
Путин подписал закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТПRT на русском 13:15
Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении уголовной ответственности за ДТП для нетрезвых водителей. Согласно поправкам, увеличены сроки лишения свободы, если был нанесён тяжкий вред здоровью или авария привела к гибели человека.
Читать в источнике
Оценить188
Подробнее о событии
Показать все источники
У нетрезвых водителей машины отберут? Ярославцы включились в дискуссию о наказании за пьяное вождение
Ярославский регион. Северный край15 июня в 10:35
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 13:57, Вашингтон
Происшествия
В Испании найдена мертвой 13-летняя девочка из России
Тело девочки без признаков жизни нашли в доме, где она проживала с матерью и 15-летним братом.
Обновлено в 10:21
Происшествия
Из Чемодановки уехали все цыгане
Обновлено в 12:31
Происшествия
На российской трассе нанесли 40-километровую сплошную линию
Автомобилисты пожаловались в соцсетях на недавно нанесенную разметку трассы Воронеж — Нововоронеж, где на протяжении почти 40 километров нет ни одного места для обгонов и разворотов.
Обновлено в 11:58
Общество
Блогер Хованский стал помощником депутата Госдумы
Обновлено в 03:44
Экономика
Средний размер ипотечного кредита в РФ в I квартале вырос на 17%
Средний размер ипотечного кредита в России увеличился в январе - марте 2019 года на 17,3% (на 350,6 тыс. руб.) по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 2,38 млн руб. Такие данные, основанные на информации от 4 тыс. российских кредиторов, представило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) в понедельник.
Обновлено в 05:33
Происшествия
В Ижевске полицейский получил семь лет за подброс наркотиков
Суд назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Обновлено в 10:33
Шоу-бизнес
Екатерина Климова разводится с мужем Гелой Месхи
Сайт Starhit сообщает о том, что Екатерина Климова разводится с мужем Гелой Месхи.
Обновлено в 02:36
Политика
Зеленский назвал условия возвращения к «нормандскому формату»
Условием для возобновления переговоров в «нормандском формате» с участием Украины, России, Франции и Германии является прекращение огня в Донбассе.
Обновлено в 12:15
Гаджеты
Xiaomi представила телевизоры Mi TV 4S и Mi TV 4A в России
Xiaomi только что представила в России 55- и 43-дюймовые смарт-телевизор Mi TV 4S, а также более простой 32-дюймовый Mi TV 4A, работающие под управлением ОС Android TV.
Обновлено в 13:55
Авто
Land Rover нашел в России Discovery с пробегом 1 000 000 километров
Компания Land Rover показала 29-летний внедорожник Discovery с пробегом 1 000 153 километра.
Обновлено в 12:25
Космос
Посмотрите на Tabletop Whale — полный атлас орбит всех объектов в Солнечной системе 🔥
В Tabletop Whale, помимо Солнца и всех планет, вошли орбиты более 18 тыс. астероидов в Солнечной системе.
Обновлено в 08:42
Музыка
Путин: выступить на конкурсе Чайковского - заветная мечта музыкантов из разных стран
"Россия всегда славилась богатейшими традициями музыкального искусства и знаменитыми исполнительскими школами, и потому прикоснуться к нашему великому культурному наследию, выступить на этом престижном конкурсе - заветная мечта многих музыкантов из разных стран", - говорится в приветствии.
Обновлено в 12:44
Политика
Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер в зале суда
О смерти Мурси со ссылкой на государственное телевидение Египта сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 12:24
Общество
Грудинина окончательно засудили
Обновлено в 10:28
Политика
Миллионные протесты прошли в Гонконге
Около двух миллионов граждан Гонконга в минувшее воскресенье прошли маршем протеста против расширения власти КНР в бывшей британской колонии, сообщил телеканал ABC.
Обновлено в 00:31
Экономика
Кудрин назвал главную проблему российской экономики
Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что экономика страны находится в состоянии застоя, поскольку власти в течение шести лет не использовали шансы на изменения, сообщает корреспондент The Moscow Post.
Обновлено в 10:31
Политика
Украина предупредила ЕС о возможности газового кризиса
Украина предупредила страны Евросоюза о необходимости подготовиться к газовому кризису из-за того, что существует неуверенность в перспективах заключения нового транзитного договора с Россией до конца срока действия текущей сделки.
Обновлено в 12:06
Шоу-бизнес
Ксения Собчак обиделась на Светлану Бондарчук из-за фото
Вне всяких сомнений, Ксению Собчак и Светлану Бондарчук практически все поклонники и даже самые пронырливые репортеры считали чуть ли не лучшими подругами, а сами они довольно часто вместе появлялись на всевозможных светских раутах и вечеринках, оказывали рядом на празднованиях дней рождений общих друзей и вообще, между ними царила атмосфера полного взаимопонимания.
Обновлено в 07:45
Шоу-бизнес
Бари Алибасов выписан из больницы
Продюсер Бари Алибасов выписан из НИИ имени Склифосовского, сообщил его сын Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 07:45
Политика
Дания может изменить свою позицию по «Северному потоку -2»
Известное англоязычное финансовое издание Bloomberg заявило, что Дания в ближайшее время может пересмотреть свою позицию по поводу строительства газопровода «Северный поток - 2». Об этом сообщает ФАН.
Обновлено в 07:10
Футбол
Бывший нападающий «Зенита» Долгов находится на просмотре в «Рубине»
Футболист находится на просмотре в казанской команде, сообщает официальный твиттер «Рубина». Долгов — воспитанник академии «Зенита».
Обновлено в 12:23
Общество
Телеведущий Киселев выплатит архитектору 2,5 миллиона рублей
Обновлено в 10:49
Кино
Умер французский актер Морис Бенишу из «Амели»
Французский актёр и режиссёр Морис Бенишу скончался 15 июня в возрасте 76 лет, сообщает AFP.
Обновлено в 12:41
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбрать клубнику
Обновлено в 03:00
Авто
Toyota Land Cruiser лишат двигателей V8
Внедорожник Toyota Land Cruiser следующего поколения лишат восьмицилиндровых двигателей.
Обновлено в 09:48
Происшествия
На границе Китая и КНДР произошло землетрясение
Обновлено в 12:03