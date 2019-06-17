Происшествия

Путин ужесточил наказание за «пьяные» ДТПГазета.Ru 09:54

Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за "пьяные" ДТП, передает РИА "Новости". Документ размещен на интернет-портале правовой информации. Согласно поправкам, которые внесут в статью 264 УК РФ, максимальное наказание увеличится до 15 лет лишения свободы.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Путин подписал закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП

RT на русском09:53

Путин ужесточил уголовное наказание за «пьяные» ДТП

Известия10:13

Путин ужесточил наказание за «пьяные» ДТП

Газета.Ru09:54

Путин подписал закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП

Ведомости10:24

Путин подписал закон об ужесточении ответственности за «пьяные» ДТП

РИА Новости09:43

В Госдуме одобрили ужесточение наказаний за «пьяные» ДТП

Новости Кировского района Санкт-Петербурга14 июня в 08:40

Совфед одобрил закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП

Грани14 июня в 08:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 10:49, Ашберн
Шоу-бизнес

Бари Алибасова выписали из больницы

Обновлено в 07:56
Энергетика

Медведев потребовал разобраться с сообщениями о росте цен на бензин

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил своему заместителю Дмитрию Козаку разобраться с сообщениями о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири.
Обновлено в 07:51
Происшествия

Бывший глава Свердловской железной дороги найден застреленным в Москве

В Москве найден мертвым бывший глава СвЖД Алексей Миронов, сообщает Ура.ру.
Обновлено в 10:27
Общество

Недостаточно бедных россиян захотели лишить господдержки

Например, чиновники из Ивановской области сообщили о категории «ленивых» бедных, которые не умеют или не хотят использовать дополнительное имущество для улучшения уровня жизни — продать, сдать в аренду или выращивать продукты питания, если это земельный участок.
Обновлено в 01:15
Шоу-бизнес

Пугачева купила место на кладбище

Алла Пугачева приобрела участок земли на кладбище рядом с захоронением брата, сообщает издание "Дни.ру".
Обновлено в 05:19
Политика

Зеленский назвал красивых женщин брендом Украины

Обновлено в 09:50
Происшествия

Российские военные сделали сальто на Lada Vesta во время разворота

На опубликованных в Сети кадрах видно, как автомобиль Lada Vesta сдает назад, быстро проезжает дорожные ограничители и выполняет резкий разворот на 180 градусов.
Обновлено в 05:14
Общество

«Магнит» начал принимать алюминиевую и пластиковую тару

Обновлено в 07:35
Политика

В Иране заявили о раскрытии шпионской киберсети ЦРУ

Иран раскрыл шпионскую киберсеть ЦРУ и уничтожил её, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Али Шамхани.
Обновлено в 10:07
Общество

Названо число работающих пенсионеров в России

По состоянию на 1 января 2019 года доля работающих пенсионеров составляла 20,4 процента от общего числа пенсионеров в стране.
Обновлено в 08:20
Шоу-бизнес

Екатерина Климова подала на развод

По данным портала, Климова подала на развод еще 27 мая. Как отмечается, причина расставании пары пока неизвестна.
Обновлено в 00:42
Здоровье

Семья в Подмосковье заразилась клещевым энцефалитом, выпив молока

В Подмосковье семья заразилась клещевым энцефалитом после употребления сырого козьего молока, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Обновлено вчера в 02:09
Авто

Mitsubishi сертифицировал в России семиместный Outlander

Напомним, что Mitsubishi Outlander представлен в России только в пятиместном варианте, который обновился в прошлом году.
Обновлено в 07:12
Политика

Александр Усс прокомментировал ситуацию в лесной отрасли края

Прозвучало, что 45-47 миллиардов рублей от лесной отрасли края украдены и распределены по карманам чиновников.
Обновлено в 05:34
Общество

Илон Маск объявил об удалении своего аккаунта в Twitter

Основатель SpaceX и Tesla Motors Илон Маск заявил, что решил удалить аккаунт в Twitter, и сообщил об этом на своей странице в соцсети.
Обновлено в 04:12
Общество

Burger King накажут за рекламные слоганы

В отношении сети ресторанов быстрого питания Burger King возбудили дело по факту массовой рассылки по электронной почте неоднозначных рекламных слоганов, сообщается на сайте столичного УФАС России.
Обновлено в 02:49
Происшествия

В парижской пиццерии посетительницу напоили моющим средством

В пиццерии в самом центре Парижа посетительнице принесли в графине вместо заказанного напитка средство для мытья посуды.
Обновлено в 09:55
Игры

Известная феминистка Анита Саркисян предложила помощь CD Projekt RED

После Е3 2019 польская студия CD Projekt RED опубликовала различные материалы касательно Cyberpunk 2077, которые вызвали недовольство в определенных кругах.
Обновлено в 03:22
Игры

CDPR раскрыла характеристики ПК, на котором запускали Cyberpunk 2077 на E3 2019

Обычным посетителям на E3 2019 показали только CGI-трейлер Cyberpunk 2077, но журналистам и крупным блогерам разработчики продемонстрировали новое геймплейное демо игры.
Обновлено в 09:42
Шоу-бизнес

Жена Гогена Солнцева оставила мужа без элитного алкоголя

Пожилая супруга Гогена Солнцева оставила его без элитного алкоголя.
Обновлено в 02:50
Здоровье

Названы регионы России с наибольшей распространенностью рака

В министерстве здравоохранения Российской Федерации определили, в каких регионах страны зафиксированы самые высокие показатели распространенности злокачественных новообразований по результатам 2018 года, передает RT.
Обновлено в 04:21
Религия

МЧС России захотело собственный храм

В российском МЧС захотели собственный храм, который бы стал главным храмом ведомства.
Обновлено в 08:14
Политика

В ДНР назвали имена причастных к убийству Захарченко

Спецслужбы самопровозглашенной Донецкой народной республики установили имена ряда причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко, говорится в сюжете программы "Вести недели" телеканала "Россия".
Обновлено вчера в 15:17
Здоровье

Дикие боли: осетинка 23 года жила с забытым в животе зажимом

У жителя Хабаровска из головы достали строительный дюбель Всё это время она мучилась от диких болей в животе и жила на обезболивающих.
Обновлено в 08:36
Происшествия

СК возбудил дело о домогательствах сотрудника полиции к подчиненным

Следственный комитет Челябинской области возбудил уголовное дело против заместителя начальника отдела полиции «Чебаркульский» Рифа Биктимирова из-за домогательств к подчиненным, передает «РИА Новости».
Обновлено в 08:43
Происшествия

Жертвами ДТП в Ставропольском крае стали два человека

В результате дорожно-транспортного происшествия в Ставропольском крае погибли два человека, ещё десять получили травмы.
Обновлено вчера в 23:41
Происшествия

Губернатор прокомментировал ситуацию в Чемодановке

Иван Белозерцев прокомментировал сегодняшнюю ситуацию в Чемодановке.
Обновлено в 09:33
Происшествия

Сотни цыган из Чемодановки принудительно переместили под Волгоград

Около 900 цыган, проживавших в пензенских сёлах Чемодановка и Лопатки в принудительном порядке перемещены в Волгоградскую область.
Обновлено в 10:35
Хоккей

Дочернее предприятие «Норникеля» купило 40 процентов акций «Йокерита»

Компания «Норникель Харьявалта Ою» приобрела 40 процентов акций. Остальной пакет принадлежит президенту «Йокерита» Яри Курри.
Обновлено в 08:51
Спорт

Спортсмены Чувашии массово нарушали антидопинговые правила

В ходе проведенной проверки с июня 2017 по июнь 2019 года выявлены многочисленные случаи нарушения антидопинговых правил (использование запрещенного метода) спортсменами Республики Чувашия, сообщает официальный сайт РУСАДА.
Обновлено в 08:15
Как работают Яндекс.Новости?
Главное