Происшествия
Путин ужесточил наказание за «пьяные» ДТПГазета.Ru 09:54
Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за "пьяные" ДТП, передает РИА "Новости". Документ размещен на интернет-портале правовой информации. Согласно поправкам, которые внесут в статью 264 УК РФ, максимальное наказание увеличится до 15 лет лишения свободы.
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В Госдуме одобрили ужесточение наказаний за «пьяные» ДТП
Новости Кировского района Санкт-Петербурга14 июня в 08:40
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