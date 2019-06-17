Происшествия
Путин ужесточил наказание за ДТП в нетрезвом видеРБК 10:10
24 апреля Путин подписал закон об ужесточении наказания для водителей, оставивших место аварии. Теперь за такое нарушение предусмотрено наказание в виде лишения прав на срок до двух лет, а также штраф в 30 тыс. руб.
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Игры
Игроки «Гвинт: Ведьмак. Карточная игра» скоро попадут в Новиград
Город Новиград хорошо знаком всем поклонникам серии «Ведьмак», и на карточных полях «Гвинт» раскроются его самые тёмные стороны.
Обновлено в 11:58
Общество
Меньше половины россиян заявили о планах детей учиться в вузах
Только 47% опрошенных родителей заявили, что их дети в 2019 году планируют пойти учиться в высшие учебные заведения, следует из исследования сервиса Superjob, передает «РИА Новости».
Обновлено в 21:07
Технологии
Airbus представил узкофюзеляжный самолет A321XLR
Европейский концерн Airbus представил дальнемагистральный узкофюзеляжный самолет Xtra Long Range (А321XLR).
Обновлено в 09:30
Политика
СМИ узнали причину смерти бывшего президента Египта Мухаммеда Мурси
Бывший президент Египта Мухаммед Мурси скончался в результате сердечного приступа, сообщило государственное телевидение страны со ссылкой на источники в медицинских кругах.
Обновлено в 19:10
Общество
Антитабачные кампании сокращают курение не хуже, чем налоги на табак
Антитабачные кампании сокращают курение не хуже, чем налоги на табак Влияние общественной атмосферы на изменение потребления «вредных продуктов» и в целом «индустрии греха» сравнимо с влиянием налогов на потребление табака, алкоголя, продуктов с высоким содержанием сахара, предполагается в работе американских экономистов из Университета Чикаго и бизнес-школы Wharton.
Обновлено в 18:38
Армия и оружие
Во время учений НАТО в Польше загорелся полигон
Во время учений Североатлантического альянса в Польше произошел пожар на Дравском полигоне.
Обновлено в 12:47
Шоу-бизнес
Бари Алибасов выписан из больницы
Обновлено в 07:45
Общество
Невольный учитель: Бутина преподает в тюрьме основы демократии США
Российская гражданка Мария Бутина в новой тюрьме начала официально преподавать четыре предмета.
Обновлено в 17:01
Энергетика
Азербайджанский газ впервые поступил в Европу
Азербайджанский газ по Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP) поступил в Европу, сообщает азербайджанская нефтегазовая компания Socar.
Обновлено в 07:42
Происшествия
Экс-главу Свердловской железной дороги нашли мертвым
Умер экс-глава Свердловской железной дороги Алексей Миронов, сообщили РИА Новости в пресс-службе СвЖД.
Обновлено в 11:51
Общество
BadComedian и Kinodanz заключили мировое соглашение
Российский блогер BadComedian (Евгений Баженов) и кинокомпания Kinodanz заключили мировое соглашение, детали сделки не разглашаются, сообщил РИА Новости продюсер кинокомпании Евгений Мелентьев.
Обновлено в 14:14
Происшествия
В Петербурге за участие в пикете задержали 16-летнего школьника
В Петербурге 17 июня полицейские задержали 16-летнего школьника, вышедшего на пикет у здания городского комитета по образованию, передает издание «Сноб».
Обновлено в 13:26
Происшествия
Убийство несовершеннолетней россиянки в Испании подтвердилось
Тело 13-летней девочки из России обнаружили поздно вечером 16 июня. Она проживала на территории Испании уже год с матерью и братом.
Обновлено в 16:18
Гаджеты
В Израиле создали программу для взлома всех iPhone
Израильская компания Cellebrite создала программу для взлома iPhone и iPad, работающих на операционных системах от iOS 7 до iOS 12.3.
Обновлено в 10:43
Политика
Макрон: Франция выступает против выхода России из Совета Европы
Франция хотела бы, чтобы Россия осталась в рядах Совета Европы.
Обновлено в 13:18
Футбол
Ургант назвал любимую команду РПЛ
Обновлено в 20:58
Экономика
Кудрин не исключил возможность «социального взрыва»
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин не исключил "социального взрыва", если уровень бедности в России не замедлит рост.
Обновлено в 15:10
Политика
Орешкин объяснил необходимость в 12 заместителях
Отвечая на вопрос журналистов, есть ли необходимость назначать 12 заместителей, глава ведомства заявил, что это объясняется особенностью работы Минэкономразвития, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 11:53
Политика
В Минприроды определились с местом выпуска косаток из «китовой тюрьмы»
Косаток и белух, которые находятся в «китовой тюрьме» в Средней бухте в Приморье, планируют выпустить в летне-осенний сезон в Охотское море.
Обновлено в 20:14
Происшествия
Появилось видео с места стрельбы на параде в Торонто
Ранее сообщалось, что неизвестные открыли стрельбу во время праздничного парада в честь победы баскетбольной команды «Торонто Рэпторс» в НБА.
Обновлено в 18:25
Общество
«Все идет по плану»: строительство нового аэропорта на Камчатке обещают начать в сентябре
Обновлено в 18:56
Культура
У популярной певицы в США во время выступления треснул костюм
Популярная американская хип-хоп исполнительница Карди Би попала в неловкую ситуацию после того, как во время выступления у нее порвался комбинезон.
Обновлено в 19:45
Теннис
Медведев признался, что в детстве ненавидел Федерера
Российский теннисист Даниил Медведев признался, что в детстве его раздражали частые победы швейцарца Роджера Федерера.
Обновлено в 16:39
Общество
В России узаконят пригодное для жизни «ветхое жилье»
Правительство планирует узаконить понятие «ветхое жилье», которое не создает угрозу для жизни и здоровья граждан.
Обновлено в 18:38