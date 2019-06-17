Происшествия

Путин ужесточил наказание за ДТП в нетрезвом видеРБК 10:10

24 апреля Путин подписал закон об ужесточении наказания для водителей, оставивших место аварии. Теперь за такое нарушение предусмотрено наказание в виде лишения прав на срок до двух лет, а также штраф в 30 тыс. руб.
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Путин ужесточил наказание за ДТП в нетрезвом виде

РБК10:10

Путин подписал закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП

RT на русском13:15

Путин ужесточил уголовное наказание за «пьяные» ДТП

Известия10:13

Путин ужесточил уголовное наказание за «пьяные» ДТП

Газета.Ru12:54

Президент РФ подписал закон о «пьяных» ДТП. Как он будет действовать?

Государственная Дума РФ10:08

Путин подписал закон об ужесточении ответственности за «пьяные» ДТП

РИА Новости09:43

Эксперт полагает, что ужесточение наказания за ДТП незначительно уменьшит их число

ТАСС11:33
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Игры

Игроки «Гвинт: Ведьмак. Карточная игра» скоро попадут в Новиград

Город Новиград хорошо знаком всем поклонникам серии «Ведьмак», и на карточных полях «Гвинт» раскроются его самые тёмные стороны.
Обновлено в 11:58
Общество

Меньше половины россиян заявили о планах детей учиться в вузах

Только 47% опрошенных родителей заявили, что их дети в 2019 году планируют пойти учиться в высшие учебные заведения, следует из исследования сервиса Superjob, передает «РИА Новости».
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Технологии

Airbus представил узкофюзеляжный самолет A321XLR

Европейский концерн Airbus представил дальнемагистральный узкофюзеляжный самолет Xtra Long Range (А321XLR).
Обновлено в 09:30
Политика

СМИ узнали причину смерти бывшего президента Египта Мухаммеда Мурси

Бывший президент Египта Мухаммед Мурси скончался в результате сердечного приступа, сообщило государственное телевидение страны со ссылкой на источники в медицинских кругах.
Обновлено в 19:10
Общество

Антитабачные кампании сокращают курение не хуже, чем налоги на табак

Антитабачные кампании сокращают курение не хуже, чем налоги на табак Влияние общественной атмосферы на изменение потребления «вредных продуктов» и в целом «индустрии греха» сравнимо с влиянием налогов на потребление табака, алкоголя, продуктов с высоким содержанием сахара, предполагается в работе американских экономистов из Университета Чикаго и бизнес-школы Wharton.
Обновлено в 18:38
Общество

Компания Boeing на авиасалоне в Ле-Бурже не получила ни одного заказа

Обновлено в 20:16
Армия и оружие

Во время учений НАТО в Польше загорелся полигон

Во время учений Североатлантического альянса в Польше произошел пожар на Дравском полигоне.
Обновлено в 12:47
Наука

Российские физики сделали большой шаг к созданию «плащей-невидимок»

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Шоу-бизнес

Бари Алибасов выписан из больницы

Обновлено в 07:45
Общество

Невольный учитель: Бутина преподает в тюрьме основы демократии США

Российская гражданка Мария Бутина в новой тюрьме начала официально преподавать четыре предмета.
Обновлено в 17:01
Происшествия

Власти передадут бизнесмену брошенный цыганами в Чемодановке скот

Обновлено в 19:50
Авто

Renault огласила комплектации и стоимость нового кроссовера Arkana

Обновлено в 09:15
Энергетика

Азербайджанский газ впервые поступил в Европу

Азербайджанский газ по Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP) поступил в Европу, сообщает азербайджанская нефтегазовая компания Socar.
Обновлено в 07:42
Происшествия

Экс-главу Свердловской железной дороги нашли мертвым

Умер экс-глава Свердловской железной дороги Алексей Миронов, сообщили РИА Новости в пресс-службе СвЖД.
Обновлено в 11:51
Общество

BadComedian и Kinodanz заключили мировое соглашение

Российский блогер BadComedian (Евгений Баженов) и кинокомпания Kinodanz заключили мировое соглашение, детали сделки не разглашаются, сообщил РИА Новости продюсер кинокомпании Евгений Мелентьев.
Обновлено в 14:14
Происшествия

В Петербурге за участие в пикете задержали 16-летнего школьника

В Петербурге 17 июня полицейские задержали 16-летнего школьника, вышедшего на пикет у здания городского комитета по образованию, передает издание «Сноб».
Обновлено в 13:26
Происшествия

Убийство несовершеннолетней россиянки в Испании подтвердилось

Тело 13-летней девочки из России обнаружили поздно вечером 16 июня. Она проживала на территории Испании уже год с матерью и братом.
Обновлено в 16:18
Гаджеты

В Израиле создали программу для взлома всех iPhone

Израильская компания Cellebrite создала программу для взлома iPhone и iPad, работающих на операционных системах от iOS 7 до iOS 12.3.
Обновлено в 10:43
Политика

Макрон: Франция выступает против выхода России из Совета Европы

Франция хотела бы, чтобы Россия осталась в рядах Совета Европы.
Обновлено в 13:18
Футбол

Ургант назвал любимую команду РПЛ

Обновлено в 20:58
Экономика

Кудрин не исключил возможность «социального взрыва»

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин не исключил "социального взрыва", если уровень бедности в России не замедлит рост.
Обновлено в 15:10
Политика

Орешкин объяснил необходимость в 12 заместителях

Отвечая на вопрос журналистов, есть ли необходимость назначать 12 заместителей, глава ведомства заявил, что это объясняется особенностью работы Минэкономразвития, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 11:53
Политика

В Минприроды определились с местом выпуска косаток из «китовой тюрьмы»

Косаток и белух, которые находятся в «китовой тюрьме» в Средней бухте в Приморье, планируют выпустить в летне-осенний сезон в Охотское море.
Обновлено в 20:14
Происшествия

Появилось видео с места стрельбы на параде в Торонто

Ранее сообщалось, что неизвестные открыли стрельбу во время праздничного парада в честь победы баскетбольной команды «Торонто Рэпторс» в НБА.
Обновлено в 18:25
Общество

«Все идет по плану»: строительство нового аэропорта на Камчатке обещают начать в сентябре

Обновлено в 18:56
Культура

У популярной певицы в США во время выступления треснул костюм

Популярная американская хип-хоп исполнительница Карди Би попала в неловкую ситуацию после того, как во время выступления у нее порвался комбинезон.
Обновлено в 19:45
Армия и оружие

Пентагон отправит на Ближний Восток 1000 военнослужащих

Обновлено в 20:05
Общество

Суд оставил в силе решение о разделе имущества Грудинина с женой

Обновлено в 09:27
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Медведев признался, что в детстве ненавидел Федерера

Российский теннисист Даниил Медведев признался, что в детстве его раздражали частые победы швейцарца Роджера Федерера.
Обновлено в 16:39
Общество

В России узаконят пригодное для жизни «ветхое жилье»

Правительство планирует узаконить понятие «ветхое жилье», которое не создает угрозу для жизни и здоровья граждан.
Обновлено в 18:38
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