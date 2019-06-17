Происшествия
Путин ужесточил наказание за ДТП в нетрезвом видеРБК 10:10
24 апреля Путин подписал закон об ужесточении наказания для водителей, оставивших место аварии. Теперь за такое нарушение предусмотрено наказание в виде лишения прав на срок до двух лет, а также штраф в 30 тыс. руб.
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У нетрезвых водителей машины отберут? Ярославцы включились в дискуссию о наказании за пьяное вождение
Ярославский регион. Северный край15 июня в 10:35
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