Происшествия
Путин ужесточил наказание за ДТП в нетрезвом видеРБК 10:10
24 апреля Путин подписал закон об ужесточении наказания для водителей, оставивших место аварии. Теперь за такое нарушение предусмотрено наказание в виде лишения прав на срок до двух лет, а также штраф в 30 тыс. руб.
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Общество
ООН назвала год падения численности населения России ниже 100 млн
Число жителей в России через 59 лет сократится до 100 млн человек. Это следует из демографического доклада ООН, рассчитанного до 2100 года.
Обновлено в 14:36
Происшествия
В Boeing извинились перед семьями жертв крушений самолетов 737 MАX
Вице-президент по маркетингу Boeing Commercial Airplanes Рэнди Тинсет принес извинения семьям людей, погибших при крушении самолетов Boeing 737 МАХ авиакомпаний Lion Air и Ethiopian Airlines, передает Associated Press.
Обновлено в 05:16
Музыка
У лидера группы Megadeth нашли рак горла
Обновлено в 14:23
Общество
Школьник получил 0 баллов за ЕГЭ из-за проблем с ручкой
В Астрахани у выпускника гимназии № 3 Артема Ярового возникли серьезные проблемы с ЕГЭ из-за гелевой ручки, сообщает "Вести.Ru".
Обновлено в 09:29
Футбол
Сульшер считает Погба ключевым игроком «МЮ» на ближайший сезон
Главный тренер Оле-Гуннар Сульшер отводит Погба ключевую роль в игре команды в следующем сезоне.
Обновлено в 06:37
Авто
Названа дата выхода нового поколения Volkswagen Golf
Немецкий автопроизводитель сообщил о примерной дате выхода нового поколения популярного хэтчбэка.
Обновлено в 09:55
Экономика
Лондонский арбитраж поддержал Аветисяна в споре с Baring Vostok
Трибунал Лондонского международного третейского суда признал за Finvision Артема Аветисяна право на исполнение колл-опциона на 10% банка «Восточный», сообщил РБК со ссылкой на документ с решением.
Обновлено в 10:05
Здоровье
В Саратове мышиной лихорадкой заболели 762 человека
Число зарегистрированных больных геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛСП) в Саратове достигло 762 человек.
Обновлено в 07:40
Общество
ФАС возбудила дело против Burger King из-за неэтичной рекламы
Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дело в отношении Burger King из-за неэтичных рекламных слоганов.
Обновлено в 03:22
Наука
Алмазные детекторы могут помочь в поиске темной материи
Статья с описание алмазной "ловушки" появилась в журнале Physical Review D. Темная материя – это неопознанное вещество, "темная лошадка", которую невозможно увидеть и очень сложно поймать.
Обновлено в 12:44
Экономика
Кудрин назвал главную проблему российской экономики
Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что экономика страны находится в состоянии застоя, поскольку власти в течение шести лет не использовали шансы на изменения, сообщает корреспондент The Moscow Post.
Обновлено в 10:31
Политика
Зеленский поставил условия встречи в «нормандском формате»
Президент Украины Владимир Зеленский после встречи в Париже с французским лидером Эммануэлем Макроном заявил, что Киев не будет вести прямые переговоры с ДНР и ЛНР - все вопросы по урегулированию войны в Донбассе будут обсуждаться в рамках Минского процесса и "нормандского формата".
Обновлено в 14:45
Происшествия
В Испании найдена мертвой 13-летняя девочка из России
Тело девочки без признаков жизни нашли в доме, где она проживала с матерью и 15-летним братом.
Обновлено в 10:21
Происшествия
Над зданием муниципалитета в Швеции подняли флаг СССР
Неизвестные вывесили флаг Советского Союза над зданием муниципалитета в шведской коммуне Тэбю в понедельник, 17 июня.
Обновлено в 10:15
Футбол
Гацкан продлил контракт с «Ростовом»
35-летний игрок сборной Молдовы продлил контракт с ростовским клубом на год. Гацкан выступает за «Ростов» с 2008 года.
Обновлено в 13:35
Кино
Цискаридзе посоветовал учителям изучить «Гарри Поттера»
Российский артист балета и ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе дал совет учителям о том, как им найти общий язык с учениками.
Обновлено в 13:01
Происшествия
Российские военные сделали сальто на Lada Vesta во время разворота
На опубликованных в Сети кадрах видно, как автомобиль Lada Vesta сдает назад, быстро проезжает дорожные ограничители и выполняет резкий разворот на 180 градусов.
Обновлено в 05:14
Общество
Кейт Миддлтон вновь сделала выбор в пользу платья-пальто
Исключение было сделано лишь в 2015 и 2018 годах, когда Миддлтон была в декрете.
Обновлено в 13:05
Происшествия
В Белгороде рабочие завода вступились за арестованного гендиректора
В новом видео утверждается, что несмотря на простой завода с января 2019 года, Майоров частично выплатил деньги сотрудниками, а рабочие просили помочь «погасить задолженность, а не посадить генерального директора».
Обновлено в 12:51
Футбол
«Дижон» объявил о подписании 12-летнего Месси
"Дижон" объявил о подписании 12-летнего футболиста из академии "Версаля".
Обновлено в 14:48
Футбол
Адвокат: Кокорина и Мамаева отправят в колонию
Представляющий интересы полузащитника «Краснодара» адвокат сообщил о примерных сроках этапирования футболистов из «Бутырки» в колонию.
Обновлено в 15:01
Здоровье
Специалисты рассказали о правильной подготовке к беременности
Специалисты издания "Московский комсомолец" узнали, как правильно подготовиться к такому важному периоду.
Обновлено в 13:24
Происшествия
Бывший глава Свердловской железной дороги найден мертвым
Скончался бывший глава Свердловской железной дороги Алексей Миронов, который был фигурантом в деле о коррупции.
Обновлено в 12:46
Общество
BadComedian и Kinodanz заключили мировое соглашение
Обновлено в 14:14
Экономика
«Россети» предложили повысить тариф ФСК в четыре раза
По оценке господина Ливинского, в 2019 году объем перекрестного субсидирования в тарифах на передачу электрической энергии увеличился на 10%, до 195,9 млрд руб. Он объясняет этот рост переходом крупных потребителей из "котловой" схемы ценообразования на прямые договоры с магистральными сетями (в тарифах которых отсутствует перекрестное субсидирование).
Обновлено вчера в 18:31
Происшествия
Союз журналистов просит СК разобраться с делами по «сценарию Голунова»
В открытом обращении говорится, что журналист и студент стали фигурантами дел, аналогичных ситуации с Иваном Голуновым На сайте Союза журналистов России опубликовано открытое письмо, адресованное председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину.
Обновлено в 13:17