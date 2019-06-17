Происшествия

Путин ужесточил наказание за ДТП в нетрезвом видеРБК 10:10

24 апреля Путин подписал закон об ужесточении наказания для водителей, оставивших место аварии. Теперь за такое нарушение предусмотрено наказание в виде лишения прав на срок до двух лет, а также штраф в 30 тыс. руб.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Путин ужесточил уголовное наказание за «пьяные» ДТП

Газета.Ru12:54

Путин подписал закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП

RT на русском13:15

Путин подписал закон об ужесточении ответственности за «пьяные» ДТП

РИА Новости09:43

Путин ужесточил наказание за ДТП в нетрезвом виде

РБК10:10

Президент РФ подписал закон о «пьяных» ДТП. Как он будет действовать?

Государственная Дума РФ10:08

Путин ужесточил уголовное наказание за «пьяные» ДТП

Известия10:13

Эксперт полагает, что ужесточение наказания за ДТП незначительно уменьшит их число

ТАСС11:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 15:26, Вашингтон
Общество

ООН назвала год падения численности населения России ниже 100 млн

Число жителей в России через 59 лет сократится до 100 млн человек. Это следует из демографического доклада ООН, рассчитанного до 2100 года.
Обновлено в 14:36
Происшествия

В Boeing извинились перед семьями жертв крушений самолетов 737 MАX

Вице-президент по маркетингу Boeing Commercial Airplanes Рэнди Тинсет принес извинения семьям людей, погибших при крушении самолетов Boeing 737 МАХ авиакомпаний Lion Air и Ethiopian Airlines, передает Associated Press.
Обновлено в 05:16
Музыка

У лидера группы Megadeth нашли рак горла

Обновлено в 14:23
Общество

Школьник получил 0 баллов за ЕГЭ из-за проблем с ручкой

В Астрахани у выпускника гимназии № 3 Артема Ярового возникли серьезные проблемы с ЕГЭ из-за гелевой ручки, сообщает "Вести.Ru".
Обновлено в 09:29
Футбол

Сульшер считает Погба ключевым игроком «МЮ» на ближайший сезон

Главный тренер Оле-Гуннар Сульшер отводит Погба ключевую роль в игре команды в следующем сезоне.
Обновлено в 06:37
Авто

Названа дата выхода нового поколения Volkswagen Golf

Немецкий автопроизводитель сообщил о примерной дате выхода нового поколения популярного хэтчбэка.
Обновлено в 09:55
Экономика

Лондонский арбитраж поддержал Аветисяна в споре с Baring Vostok

Трибунал Лондонского международного третейского суда признал за Finvision Артема Аветисяна право на исполнение колл-опциона на 10% банка «Восточный», сообщил РБК со ссылкой на документ с решением.
Обновлено в 10:05
Здоровье

В Саратове мышиной лихорадкой заболели 762 человека

Число зарегистрированных больных геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛСП) в Саратове достигло 762 человек.
Обновлено в 07:40
Общество

ФАС возбудила дело против Burger King из-за неэтичной рекламы

Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дело в отношении Burger King из-за неэтичных рекламных слоганов.
Обновлено в 03:22
Наука

Алмазные детекторы могут помочь в поиске темной материи

Статья с описание алмазной "ловушки" появилась в журнале Physical Review D. Темная материя – это неопознанное вещество, "темная лошадка", которую невозможно увидеть и очень сложно поймать.
Обновлено в 12:44
Экономика

Кудрин назвал главную проблему российской экономики

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что экономика страны находится в состоянии застоя, поскольку власти в течение шести лет не использовали шансы на изменения, сообщает корреспондент The Moscow Post.
Обновлено в 10:31
Политика

Зеленский поставил условия встречи в «нормандском формате»

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи в Париже с французским лидером Эммануэлем Макроном заявил, что Киев не будет вести прямые переговоры с ДНР и ЛНР - все вопросы по урегулированию войны в Донбассе будут обсуждаться в рамках Минского процесса и "нормандского формата".
Обновлено в 14:45
Происшествия

Обманувший Алибасовых с котом мошенник вернул часть денег

Обновлено в 07:29
Происшествия

В Испании найдена мертвой 13-летняя девочка из России

Тело девочки без признаков жизни нашли в доме, где она проживала с матерью и 15-летним братом.
Обновлено в 10:21
Происшествия

Над зданием муниципалитета в Швеции подняли флаг СССР

Неизвестные вывесили флаг Советского Союза над зданием муниципалитета в шведской коммуне Тэбю в понедельник, 17 июня.
Обновлено в 10:15
Футбол

Гацкан продлил контракт с «Ростовом»

35-летний игрок сборной Молдовы продлил контракт с ростовским клубом на год. Гацкан выступает за «Ростов» с 2008 года.
Обновлено в 13:35
Кино

Цискаридзе посоветовал учителям изучить «Гарри Поттера»

Российский артист балета и ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе дал совет учителям о том, как им найти общий язык с учениками.
Обновлено в 13:01
Происшествия

В Швейцарии десять пассажиров самолета пострадали из-за турбулентности

Обновлено в 13:46
Происшествия

Российские военные сделали сальто на Lada Vesta во время разворота

На опубликованных в Сети кадрах видно, как автомобиль Lada Vesta сдает назад, быстро проезжает дорожные ограничители и выполняет резкий разворот на 180 градусов.
Обновлено в 05:14
Общество

Кейт Миддлтон вновь сделала выбор в пользу платья-пальто

Исключение было сделано лишь в 2015 и 2018 годах, когда Миддлтон была в декрете.
Обновлено в 13:05
Происшествия

В Белгороде рабочие завода вступились за арестованного гендиректора

В новом видео утверждается, что несмотря на простой завода с января 2019 года, Майоров частично выплатил деньги сотрудниками, а рабочие просили помочь «погасить задолженность, а не посадить генерального директора».
Обновлено в 12:51
Футбол

«Дижон» объявил о подписании 12-летнего Месси

"Дижон" объявил о подписании 12-летнего футболиста из академии "Версаля".
Обновлено в 14:48
Футбол

Адвокат: Кокорина и Мамаева отправят в колонию

Представляющий интересы полузащитника «Краснодара» адвокат сообщил о примерных сроках этапирования футболистов из «Бутырки» в колонию.
Обновлено в 15:01
Здоровье

Специалисты рассказали о правильной подготовке к беременности

Специалисты издания "Московский комсомолец" узнали, как правильно подготовиться к такому важному периоду.
Обновлено в 13:24
Происшествия

Бывший глава Свердловской железной дороги найден мертвым

Скончался бывший глава Свердловской железной дороги Алексей Миронов, который был фигурантом в деле о коррупции.
Обновлено в 12:46
Общество

BadComedian и Kinodanz заключили мировое соглашение

Обновлено в 14:14
Происшествия

Западные СМИ рассказали историю о «человеке-мотыльке» над Чернобылем

Обновлено в 14:58
Экономика

«Россети» предложили повысить тариф ФСК в четыре раза

По оценке господина Ливинского, в 2019 году объем перекрестного субсидирования в тарифах на передачу электрической энергии увеличился на 10%, до 195,9 млрд руб. Он объясняет этот рост переходом крупных потребителей из "котловой" схемы ценообразования на прямые договоры с магистральными сетями (в тарифах которых отсутствует перекрестное субсидирование).
Обновлено вчера в 18:31
Происшествия

Союз журналистов просит СК разобраться с делами по «сценарию Голунова»

В открытом обращении говорится, что журналист и студент стали фигурантами дел, аналогичных ситуации с Иваном Голуновым На сайте Союза журналистов России опубликовано открытое письмо, адресованное председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину.
Обновлено в 13:17
Происшествия

Лжекосметолог, изуродовавшая лица 19 пациенток, сядет на 5,5 лет

Обновлено в 09:33
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное