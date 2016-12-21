Политика
Путин уволил трех генералов РосгвардииКапитал страны 12:41
Издание «Коммерсантъ» опубликовало информацию о том, что президент РФ Владимир Путин отдал распоряжение об отставке одновременно трех генералов Росгвардии. Известно, что на пост одного из генералов утвержден сотрудник ФСБ.
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Первым из них являлся выходец из ФСБ Олег Плохой, ставший заместителем директора Росгвардии Виктора Золотова.Коммерсантъ07:48
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