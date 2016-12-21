Политика

Путин уволил трех генералов РосгвардииКапитал страны 12:41

Издание «Коммерсантъ» опубликовало информацию о том, что президент РФ Владимир Путин отдал распоряжение об отставке одновременно трех генералов Росгвардии. Известно, что на пост одного из генералов утвержден сотрудник ФСБ.
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с чего всё началось

Кадры Виктора Золотова передали выходцу из ФСБ

Первым из них являлся выходец из ФСБ Олег Плохой, ставший заместителем директора Росгвардии Виктора Золотова.
Коммерсантъ07:48

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Трех генералов Росгвардии заменили сотрудниками ФСБ

Газета.Ru11:00

Из Росгвардии ушли три генерала

URA.Ru10:22

СМИ: В Росгвардии «наводят порядок» чекисты

Росбалт09:04

«Коммерсантъ» узнал об уходе трех генералов из Росгвардии. Кадровое управление возглавил выходец из ФСБ

Дождь09:37

Из Росгвардии уволили трех генералов

РБК09:20

В Росгвардии началась замена военных на сотрудников ФСБ

Lenta.ru09:49

«Коммерсантъ» узнал об уходе из Росгвардии трех генералов

Ведомости08:38
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 15:16, Вашингтон
Политика

На Украине пиццерия вывесила табличку с оскорблением русскоязычных

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Банк "Открытие" (находится под контролем ЦБ РФ) является крупнейшим владельцем ОВК с долей 24,3%. Вместе с тем, представитель банка "Открытие" отмечал, что банк не планирует приобретать принадлежащие "Открытие холдингу" акции ОВК.
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В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили о задержании в районе Ормузского пролива британского нефтяного танкера Stena Impero.
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Президент России Владимир Путин объяснил, почему серьезно ограничивать рост цен на топливо нельзя.
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Число отравившихся едой из столичных вендинговых автоматов сети Healthy food увеличилось до 75.
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Саммиты ШОС и БРИКС переносят из Челябинска в Петербург

Саммиты ШОС и БРИКС 2020 года пройдут в Петербурге, а не в Челябинске.
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Шнуров обвинил Собчак в том, что рифмы за нее писал Богомолов

Константин Богомолов поделился совместным видео с Ксенией Собчак В Большом Завидове Тверской области 20-й фестиваль «Нашествие» пройдет с 18 по 21 июля.
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Энергетика

Дания одобрила газопровод в Польшу

Первое одобрение от Датского агентства по охране окружающей среды получил проект по доставке норвежского газа в Польшу Baltic Pipe.
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Политика

СБУ обвинила «Мотор Сич» в финансировании ДНР

В Службе безопасности Украины (СБУ) заявили, что группа компаний «Мотор Сич» на протяжении двух лет финансировала деятельность самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
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Кинокомпания Universal Pictures разместила в YouTube трейлер фильма "Кошки". Картину сняли по знаменитому мюзиклу Эндрю Ллойда Уэббера.
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Совет Евросоюза призвал Россию признать ответственность за крушение Boeing 777 над Донбассом в 2014 году.
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Президент Украины Владимир Зеленский оттолкнул министра обороны страны Степана Полторака во врем разговора с чиновниками.
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Усыновившая детей московская гей-пара уехала из России

Живущая в Москве и воспитывающая детей гомосексуальная пара уехала из России и может не вернуться домой из-за уголовного дела против сотрудников соцзащиты, допустивших усыновление.
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Знаменитая отечественная актриса Инна Чурикова находится в тяжёлом состоянии в реанимации.
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Российский вратарь «Сьона» Антон Митрюшкин вышел в стартовом составе своей команды на матч 1-го тура чемпионата Швейцарии против «Базеля».
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Политика

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Зеленский подтвердил готовность обменять Вышинского на Сенцова

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов обменять руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на украинца Олега Сенцова.
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Что касается советника президента Потураева, то в 2014 году он призывал к массовым публичным казням жителей Донбасса, не поддержавших государственный переворот.
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