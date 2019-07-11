Политика

Путин уволил губернатора Севастополя ОвсянниковаВедомости 12:23

Президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.
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Дмитрий Песков
Президент своим указом принял отставку Овсянникова по собственному желанию и назначил врио губернатора Михаила Развожаева.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельRT на русском 17:38

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