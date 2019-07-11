Политика
Путин уволил губернатора Севастополя ОвсянниковаВедомости 12:23
Президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.
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Президент своим указом принял отставку Овсянникова по собственному желанию и назначил врио губернатора Михаила Развожаева.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельRT на русском 17:38
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 18:02, Вашингтон
Политика
В офисе президента Украины прошли обыски
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины провело обыски в офисе президента Украины Владимира Зеленского.
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Происшествия
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Главу счетной палаты края Татьяну Давыденко отправили в отставку
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Космос
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Происшествия
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Блогеры с YouTube-канала FullMag нашли списанный Hummer H1 и решили устроить ему финальную проверку на прочность, выстрелив в упор из танка.
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В Петербурге в возрасте 49 лет скончался актер и режиссер Малого драматического театра Олег Дмитриев.
Обновлено в 11:11
Авто
Компания Bugatti выпустила двухсотый Chiron
Автомобильная компания Bugatti выпустила двухсотый гиперкар Bugatti Chiron, который получит более эксклюзивное исполнение кузова.
Обновлено в 12:22
Экономика
Минтруд собрался увеличить прожиточный минимум в РФ на 4%
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Обновлено в 12:36
Интернет
В работе Twitter произошел сбой
На странице, информирующей о работе сервиса, Twitter подтверждает, что произошел сбой. На данный момент компания изучает эту проблему.
Обновлено в 15:24
Политика
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Свен Феликс Келлерхофф, журналист и ведущий редактор исторического раздела немецкой газеты DieWelt, заявил, что памятник Победы на Прохоровском поле должен быть немедленно снесен.
Обновлено 09 июля в 21:16
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9 августа Huawei представит EMUI 10
Анонсируют ли ее на мероприятии — пока точно неизвестно, а вот что известно точно: 9 августа, в первый день конференции, Huawei представит EMUI 10.
Обновлено в 02:46
Кино
Rambler Group выступила инвестором и сопродюсером киносериала «Бендер»
Rambler Group Александра Мамута инвестирует сериал о приключениях Остапа Бендера.
Обновлено в 06:31
Происшествия
Стюардессу убили в отеле возле аэропорта в Москве
Обновлено вчера в 08:50
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Обновлено в 16:17
Экономика
Медведев ликвидировал госпрограмму развития пенсионной системы
Премьер-министр России Дмитрий Медведев исключил неутвержденную программу развития пенсионной системы из перечня госпрограмм, соответствующий документ опубликован 9 июля на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено вчера в 00:52
Общество
Названы сроки исчезновения самых массовых российских профессий
Профессии водителя и продавца, наиболее распространенные в России, исчезнут через 10 лет.
Обновлено в 15:03
Наука
Древнейшие человеческие останки найдены в Греции
Фрагмент был найден еще в конце 1970-х в пещере Апидима и после раскопок был передан музею в Афинах, однако только недавно привлек внимание ученых.
Обновлено в 07:37
Армия и оружие
Пентагон назвал приоритетные направления военной модернизации США
Приоритетными направлениями военной модернизации США является развитие ядерных и гиперзвуковых вооружений, космических систем и искусственного интеллекта, об этом заявил кандидат на пост главы комитета начальников штабов ВС США Марк Милли.
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Экономика
ЦБ назвал варианты комиссии за оплату через QR-код
Тариф за прием платежа с помощью QR-кодов в Системе быстрых платежей может составить от 0,2% до 0,7% от общей суммы.
Обновлено в 17:17
Энергетика
Компанию «Нафтогаз» обязали снизить цену на газ для населения Украины
Правительство Украины обязало компанию «Нафтогаз» снизить цену на газ для населения. Об этом сообщается на сайте украинского кабмина.
Обновлено в 11:04
Технологии
Amazon за шесть лет потратит более $700 млн на переподготовку 100 тыс. сотрудников в США
Крупнейший в мире онлайн-ретейлер Amazon решил выделить более $700 млн на переподготовку 100 тыс. сотрудников в США до 2025 года, говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте компании.
Обновлено в 13:51
Политика
«Всемирный конгресс украинцев» признан нежелательным в России
«По результатам изучения поступивших материалов 11.07.2019 в Генпрокуратуре РФ принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности международной неправительственной организации Ukrainian World Congress («Всемирный конгресс украинцев») (Канада)», — сказано в сообщении Генпрокуратуры России.
Обновлено в 13:57
Энергетика
ОПЕК в июне исполнила сделку по сокращению добычи нефти на 122%
Саудовская Аравия и Нигерия в июне суммарно нарастили добычу почти на 300 тыс. б / с. При этом соглашение стран ОПЕК + о сокращении добычи нефти по-прежнему перевыполняется - в июне она была исполнена на 122%, следует из отчета ОПЕК.
Обновлено в 08:01
Происшествия
Под Нижним Новгородом четыре человека погибли в ДТП с фурой
Трое пассажиров и водитель легкового автомобиля погибли при столкновении с фурой в Нижегородской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
Обновлено в 16:03