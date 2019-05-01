Политика

Путин уволил главу московского ГИБДДMOS.news вчера в 23:09

1 мая президент России Владимир Путин уволил начальника управления ГИБДД по Москве Виктора Коваленко. Генерал-майор полиции занимал должность с 19 марта 2015 года. Имя преемника Коваленко пока не названо.
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В.Путин освободил от должности начальника столичного управления ГИБДД В.Коваленко

Агентство Москвавчера в 10:35

Путин уволил главу МВД Ингушетии и начальника столичной ГИБДД

Вести.Ruвчера в 10:39

Владимир Путин уволил главу МВД Ингушетии и начальника московской ГИБДД

Коммерсантъвчера в 10:36

Путин освободил от должности главу ГИБДД по Москве

РИА Новостивчера в 11:00

Путин освободил от должности начальника управления ГИБДД по Москве Коваленко

ТАССвчера в 10:30

Путин освободил от должности главу столичного управления ГИБДД Виктора Коваленко

РИАМОвчера в 10:28

Путин освободил от должности начальника УГИБДД по Москве Коваленко

Москва 24вчера в 10:24
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Обновлено вчера в 17:04
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Кого и где российские хирурги бесплатно оперируют во время отпуска

Десятки хирургов-волонтеров берут отпуск не ради отдыха, а чтобы делать бесплатные операции детям и взрослым.
Обновлено в 01:00
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Захарова прокомментировала увольнение министра обороны Великобритании

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала решение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй уволить главу Минобороны страны Гэвина Уильямсона.
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Армия и оружие

Минобороны РФ опровергло сообщения о гибели четырех военных в Сирии

Публикации о гибели четырех российских военных в Сирии не соответствуют действительности, в последнее время в стране не погиб ни один военнослужащий из РФ.
Обновлено вчера в 23:48
Общество

Король Таиланда женился на начальнице своей охраны

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что женился на своей возлюбленной, генерале Сутхиде Вачиралонгкорн, передает Reuters.
Обновлено вчера в 11:55
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Оператор «Игры престолов» оправдался за слишком темные сцены битвы

Обновлено вчера в 13:18
Общество

Британские СМИ восхитились участницами конкурса «Краса Росгвардии»

Обновлено вчера в 04:14
Общество

Португалия с 2020 года планирует отказаться от целлофановых пакетов

В скором времени туристы, приезжая в Португалию и отправляясь в магазин, не смогут пользоваться целлофановыми пакетами или одноразовыми пищевыми контейнерами.
Обновлено вчера в 18:35
Хоккей

Гол Тарасенко не спас «Сент-Луис» от проигрыша «Далласу» Радулова

Ранее сообщалось, что Тарасенко вошел в историю "Сент-Луиса".
Обновлено в 00:19
Армия и оружие

Пентагон: США нуждаются в ядерном оружии для сдерживания России

Помощник замглавы Пентагона Дэвид Трахтенберг сообщил на слушаниях в конгрессе, что США нуждаются в ядерном оружии малой мощности, чтобы сдерживать Россию.
Обновлено вчера в 18:38
Футбол

Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ

Обновлено вчера в 11:13
Футбол

ЦСКА может продать Фернандеса в случае непопадания в Лигу чемпионов

Московский ЦСКА рассмотрит варианты продажи защитника Марио Фернандеса в случае непопадания в Лигу чемпионов на следующий сезон, сообщает портал "Евро-футбол".
Обновлено вчера в 19:18
Шоу-бизнес

Звезда сериала «Физрук» Татьяна Храмова ждет ребенка

Известность пришла к Татьяне Храмовой после сыгранной роли в сериале «Физрук».
Обновлено вчера в 19:01
Политика

Число убийств евреев на почве антисемитизма выросло в 2018 году

За последний год произошел рост проявлений антисемитизма: количество серьезных случаев насилия в мире увеличилось на 13% с 342 до 387 случаев.
Обновлено вчера в 06:05
Политика

Зеленский высказался о квартире жены в Крыму

«Недвижимость в Крыму была приобретена Еленой Зеленской, женой Владимира Зеленского, в апреле 2013 года, до незаконной аннексии Крыма, в полном соответствии с действующим законодательством Украины», — приводит телеканал 360 заявление пресс-службы.
Обновлено вчера в 12:46
Происшествия

Источники сообщили о гибели двух человек при протестах в Венесуэле

Обновлено вчера в 22:38
Общество

Доходы главы Якутии в 2018 году выросли на 700 тысяч рублей

Доходы главы Якутии Айсена Николаева в 2018 году больше на 700 тысяч рублей, чем в 2017 году, сообщается на официальном правительства региона.
Обновлено в 00:42
Шоу-бизнес

Полина Гагарина опубликовала фото в бикини и со шпагатом в воздухе

Разглядывая фотографии, опубликованные на официальной страничке Гагариной в социальной сети Instagram, подписчики отметили, что она находится в прекрасной форме, а некоторые из них даже посоветовали артистке побольше кушать.
Обновлено вчера в 10:28
Гаджеты

Флагман Redmi с Snapdragon 855 получил название Redmi X

Обновлено вчера в 13:06
Шоу-бизнес

Самбурская заявила, что Первый канал вырезал из эфира ее выступление

Певица и актриса Анастасия Самбурская заявила, что Первый канал не показал ее выступление на премии "Шансон года", которую вручали 20 апреля в Кремлевском дворце.
Обновлено вчера в 21:07
Авто

Эксперты назвали пункты ПДД, которые водитель должен знать наизусть

Одним из самых больших пунктов в ПДД является 2.7 – «Водителю запрещается».
Обновлено вчера в 21:00
Политика

Зеленский определился с главой администрации

Избранный президент Украины Владимир Зеленский определился с тем, кто станет главой его администрации.
Обновлено вчера в 22:40
Политика

Путин дал чиновникам полгода на продажу зарубежных активов

Сегодня президент России Владимир Путин подписал закон, который дает чиновникам шесть месяцев на отчуждение иностранных финансовых активов, полученных в наследство.
Обновлено вчера в 13:29
Экономика

Россию покинули тысячи миллионеров

За 2018 год Россию покинули семь тысяч долларовых миллионеров, такие данные приводятся в исследовании Global Wealth Migration Review консалтинговой компании New World Wealth.
Обновлено 30 апреля в 13:55
Политика

Украина выразила протест против упрощения получения гражданства РФ

Киев выразил Москве официальный протест по поводу упрощения процедуры получения паспортов РФ гражданами Украины, проживающими на отдельных территориях Донбасса.
Обновлено вчера в 16:50
Кино

Дубль «Миллиарда» и худший уик-энд с 2012 года

Общий сбор последнего апрельского уик-энда (25 - 28 апреля) составил 304,6 млн рублей ($4.72 млн), уменьшившись по сравнению с финансовым показателем недельной давности на 46,2% в нашей национальной валюте и на 46,6% - в долларах.
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Алсу не планировала ехать на «Евровидение» ещё до скандала с «Голосом»

Обновлено вчера в 14:32
Общество

Майский переполох: чего стоит опасаться знакам зодиака в праздники

Майские праздники — дни, которые с нетерпением ждут как взрослые, так и дети.
Обновлено 30 апреля в 17:30
Происшествия

В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю

Заведующая детским садом в Краснодаре, которая заставила ребенка целовать землю, будет уволена, сообщил директор городского департамента образования Алексей Некрасов.
Обновлено вчера в 19:00
Происшествия

2 мая 2019 года исполняется пять лет со дня страшной трагедии в Одессе

Сегодня, 2 мая 2019 года, исполняется пять лет со дня трагедии в Одессе.
Обновлено в 00:32
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