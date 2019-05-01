Политика
Путин уволил главу московского ГИБДДMOS.news вчера в 23:09
1 мая президент России Владимир Путин уволил начальника управления ГИБДД по Москве Виктора Коваленко. Генерал-майор полиции занимал должность с 19 марта 2015 года. Имя преемника Коваленко пока не названо.
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В.Путин освободил от должности начальника столичного управления ГИБДД В.Коваленко
Агентство Москвавчера в 10:35
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