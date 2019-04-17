Политика
Путин уволил главу Управления Кремля по приграничному сотрудничествуГазета.Ru 10:48
Российский президент Владимир Путин уволил Олега Говоруна с должности главы Управления Кремля по приграничному сотрудничеству, сообщает ТАСС со ссылкой на указ. Отмечается, что на место Говоруна уже назначили Алексея Филатова. Говорун в прошлом был министр регионального развития России.
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Путин сменил начальника управления президента по приграничному сотрудничеству
Rambler News Service10:43
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 16:15, Ашберн
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Умер корреспондент Первого канала Илья Костин
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