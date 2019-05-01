Путин уволил главу ГИБДД по МосквеГазета.Ru 10:24

Президент России Владимир Путин освободил от занимаемой должности начальника управления ГИБДД по Москве Виктора Коваленко, передает ТАСС со ссылкой на текст указа. Коваленко занимал должность начальника управления ГИБДД Главного управления МВД России по городу Москве с 19 марта 2015 года.

Политика Пушков назвал отставку министра обороны Британии провалом Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что глава Минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон «полностью провалился».

Футбол Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ Икер Касильяс в среду утром был доставлен в больницу с сердечным приступом и прооперирован, сообщает официальный сайт португальского телеканала TVI.

Футбол Каррагер: «Месси более совершенный игрок, чем Роналду» Месси часто сравнивают с Криштиану Роналду, но Лионель все же на другом уровне. Он более расслабленный и более совершенный, цельный игрок.

Музыка Алсу не планировала ехать на «Евровидение» ещё до скандала с «Голосом» Певица Алсу не планировала участвовать в конкурсе "Евровидение-2019", который пройдет в Израиле, до скандала с "Голосом".

Авто Криштиану Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду пополнил свой автопарк самым дорогоим автомобилем в мире - Bugatti La Voiture Noire.

Экономика Суд одобрил соглашение между главой Tesla и регулятором США Суд в Нью-Йорке утвердил условия мирового соглашения между главой Tesla Илоном Маском и Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), сообщает Reuters .

Шоу-бизнес Глюкоза похвасталась стройной фигурой в купальнике Знаменитость позирует возле пальм в раздельном белом купальнике, демонстрируя свою стройную фигуру.

Экономика Путин подписал закон об ипотечных каникулах Президент России Владимир Путин подписал закон об «ипотечных каникулах» для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Политика Украина протестует против упрощения получения гражданства России В МИД Украины потребовали отменить указ, который 1 мая подписал российской лидер Владимир Путин об упрощении получения российского гражданства для отдельных категорий украинского населения.

Армия и оружие Террористы в апреле 12 раз пытались атаковать авиабазу Хмеймим Террористы с начала апреля 12 раз пытались обстрелять авиабазу Хмеймим, а также позиции сирийских правительственных войск в провинции Латакия.

Здоровье Роспотребнадзор напомнил, как защититься от клещей Роспотребнадзор с 1 по 15 мая запустил горячую линию по профилактике заболеваний, передающихся с укусом клещей, а также дал на своем сайте рекомендации, как защититься от заражения клещевым вирусным энцефалитом.

Шоу-бизнес В РПЦ отказались расторгать церковный брак Петросяна и Степаненко В РПЦ отказали комику Евгению Петросяну в расторжении брака с юмористкой Еленой Степаненко.

Происшествия МИД попросил Париж расследовать атаку полиции на журналистку из России Ведомство утверждает, что корреспондент Виктория Иванова, несмотря на наличие специальной маркировки сотрудника СМИ на одежде, подверглась нападению со стороны сотрудников правоохранительных органов во время работы на первомайских демонстрациях в Париже.

Спорт Появилось видео, как 16-летняя Загитова едет за рулем автомобиля Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала видео, на котором она управляет машину в деревенской местности.

Политика Отель в Чехии отказал россиянам из-за Крыма Еще в 2014 году отель Brioni Boutique Hotel отказался обслуживать россиян в знак протеста против воссоединения Крыма с Россией.

Хоккей Сборная России уступила Швеции в матче Еврохоккейтура Встреча, проходившая в рамках последнего этапа Еврохоккейтура, завершилась победой сборной Швеции со счётом 6:4.

Авто В РФ в апреле снизились цены на автомобили с пробегом В апреле 2019 года средняя цена автомобиля с пробегом в России составила 752 тыс. рублей.

Гаджеты Флагман Redmi с Snapdragon 855 получил название Redmi X Официальное изображение, распространенное в Сети указывает на то, что флагман Redmi с Snapdragon 855 получил название Redmi X. Впрочем, свежая утечка раскрывает и внешность аппарата, причем смартфон еще и сфотографирован вживую на фоне экрана, возможно ноутбука, где и изображен рендер.

Армия и оружие Семь кораблей НАТО вошли в Балтику Семь боевых кораблей Первой постоянной противоминной группы НАТО вошли в акваторию Балтийского моря.

Происшествия В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю В Краснодаре полиция проводит проверку после публикации в соцсетях видео, на котором заведующая детским садом заставляет ребенка целовать землю на глазах у других воспитанников.