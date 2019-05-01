Политика
Путин уволил главу ГИБДД по МосквеГазета.Ru 10:24
Президент России Владимир Путин освободил от занимаемой должности начальника управления ГИБДД по Москве Виктора Коваленко, передает ТАСС со ссылкой на текст указа. Коваленко занимал должность начальника управления ГИБДД Главного управления МВД России по городу Москве с 19 марта 2015 года.
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В.Путин освободил от должности начальника столичного управления ГИБДД В.Коваленко
Агентство Москва10:35
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