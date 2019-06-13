Политика

Путин уволил двух генералов из дела ГолуноваLenta.ru 06:44

Об увольнении Девяткина и Пучкова перед президентом ходатайствовал глава МВД Владимир Колокольцев, сообщивший о данном решении 11 июня в своем заявлении о деле журналиста Ивана Голунова, которого в тот же день освободили от уголовного преследования в связи с недоказанностью вины.
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"Освободить от занимаемой дoлжности: генерал-майора полиции Девяткина Юрия Владимирoвича - начальника управления по контролю за оборотом наркoтиков Главного управления МВД РФ по г. Москве; генерал-майора пoлиции Пучкова Андрея Павлoвича - начальника управления внутренних дел по Западному административнoму округу Главного управления МВД РФ по г. Москве", - говорится в указе
 президента РФ.
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