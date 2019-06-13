Политика
Путин уволил двух генералов из дела ГолуноваLenta.ru 06:44
Об увольнении Девяткина и Пучкова перед президентом ходатайствовал глава МВД Владимир Колокольцев, сообщивший о данном решении 11 июня в своем заявлении о деле журналиста Ивана Голунова, которого в тот же день освободили от уголовного преследования в связи с недоказанностью вины.
Читать в источнике
Оценить188
с чего всё началось
"Освободить от занимаемой дoлжности: генерал-майора полиции Девяткина Юрия Владимирoвича - начальника управления по контролю за оборотом наркoтиков Главного управления МВД РФ по г. Москве; генерал-майора пoлиции Пучкова Андрея Павлoвича - начальника управления внутренних дел по Западному административнoму округу Главного управления МВД РФ по г. Москве", - говорится в указе президента РФ.ТАСС06:40
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 07:44, Ашберн
Политика
Соловьев ответил на слова Дуды о превосходстве поляков над русскими
Ведущий Владимир Соловьев отреагировал на слова президента Польши Анджея Дуды о том, что он считает поляков более смелыми, чем русские, сообщает "Взгляд".
Обновлено в 04:41
Наука
Состав нефти исследовали с помощью растворения в воде
Авторы работы доказали, что при повышении температуры и давления получить водный раствор нефти возможно, и провели анализ ее состава.
Обновлено 11 июня в 06:31
Происшествия
В новой Москве столкнулись автобус и легковушка
Обновлено в 07:12
Происшествия
Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота
Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 06:39
Экономика
Больше половины россиян покупают товары только по акции
Доля россиян, покупающих товары только по акциям, по итогам 2018 г. достигла рекордных 50,6%, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование компании Ipsos Comcon.
Обновлено в 03:39
Происшествия
Бари Алибасов остается в реанимации
Обновлено в 03:14
Происшествия
В Белоруссии казнили убийцу трех человек
В Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор в отношении Александра Жильникова, признанного виновным в убийстве трех человек.
Обновлено в 06:49
Общество
Синоптики предупредили москвичей о похолодании до 1 градуса
В ночь на пятницу, 14 июня, в Московском регионе температура воздуха местами опустится до 1 градуса тепла, сообщается на сайте центра погоды «Фобос».
Обновлено вчера в 23:08
Происшествия
Атакованный в Оманском заливе танкер затонул
Обновлено в 04:58
Транспорт
В московском метро произошел сбой в работе билетных автоматов
Московский метрополитен информирует пассажиров о сбое в работе автоматов по продаже билетов, систему восстанавливают, сообщили в пресс-службе метро.
Обновлено в 02:43
Происшествия
Свердловская больница выплатит миллион рублей ослепшей пациентке
Свердловская больница выплатит один миллион рублей пациентке, ослепшей на один глаз.
Обновлено в 06:05
Финансы
ЦБ предписал банку «Восточный» досоздать резервы еще на 5 млрд рублей
По словам представителя фонда, финансовое положение банка "приближается к критическому", поскольку ЦБ дополнительно предписал доначислить резервы в размере 5 млрд рублей на покрытие плохих кредитов, в основном, связанных с корпоративным портфелем Юниаструм банка.
Обновлено в 06:05
Происшествия
В Новосибирской области девушку убило молнией
Молния в селе Новотырышкино Новосибирской области убила 17-летнюю девушку в четверг, сообщил журналистам представитель СУСК РФ по региону.
Обновлено в 06:28
Происшествия
Россия требует от Эстонии 720 тысяч евро за задержанное судно
Россия требует от Эстонии залог в размере 720 тысяч евро за задержанное в мае за лов рыбы в исключительной экономической зоне РФ судна Roxen.
Обновлено в 04:48
Общество
В России введут новые экспресс-тесты на алкоголь и наркотики
В России введут новые экспресс-тесты на алкоголь и наркотики ГИБДД РФ корректирует механизм освидетельствования водителей на состояние опьянения.
Обновлено вчера в 18:02
Общество
Эротику в чернобыльской зоне отчуждения раскритиковали в сети
Instagram-модели опубликовали откровенные фото, сделанные в чернобыльской зоне отчуждения.
Обновлено вчера в 13:07
Политика
Украина отказалась направлять военные корабли в Керченский пролив
Киев не намерен совершать проход военных кораблей через Керченский пролив.
Обновлено в 05:52
Шоу-бизнес
Виторган едет в Сочи к Собчак и Богомолову
По данным портала, в настоящее время на фестивале находится бывшая жена Виторгана Ксения Собчак и ее "возлюбленный" режиссер Константин Богомолов.
Обновлено вчера в 18:47
Футбол
«Манчестер Юнайтед» и «Челси» сыграют в первом туре нового сезона АПЛ
В первом матче сыграют "Ливерпуль" и вышедший из Чемпионшипа "Норвич". https: / / twitter.com / premierleague / status / 1139079970272268288 Действующий чемпион Англии "Манчестер Сити" встретится в первом туре с "Вест Хэмом", "Тоттенхэм" сыграет с "Астон Виллой", а "Арсенал" примет на своём поле "Ньюкасл".
Обновлено в 05:58
Кино
Умерла американская актриса Сильвия Майлз
Обновлено в 07:09
Общество
Скончался советник губернатора Петербурга, экс-глава Водоканала
В последние годы Кармазинов был спецпредставителем губернатора Санкт-Петербурга, а затем, с декабря 2018 года, — советником губернатора на общественных началах по взаимодействию с организациями жилищно-коммунального хозяйства.
Обновлено в 06:30
Футбол
«Нант» хочет арендовать Ханни у «Спартака»
Обновлено в 04:44
Происшествия
26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве
Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено вчера в 11:30
Экономика
Курс доллара поднимется до 90 рублей
С 15%-й вероятностью по национальной валюте ударит риск значительного роста в сегменте розничного кредитования в рублях.
Обновлено в 02:44
Происшествия
Вратарь сборной России Андрей Лунев объяснил дебош во Внуково
Вратарь «Зенита» и сборной России Андрей Лунев прокомментировал инцидент с своим участием у стойки регистрации в московском аэропорту Внуково, который привел к задержанию футболиста.
Обновлено вчера в 16:07
Политика
Медведев заявил о медленном расходовании средств по линии нацпроектов
Завтра премьер-министр Дмитрий Медведев ждет от министерства финансов и ответственных исполнителей доклады, почему бюджетные средства, выделяемые на национальные проекты, расходуются недопустимо медленно и что делается для исправления ситуации.
Обновлено в 06:17