Путин уволил двух генералов МВД за дело ГолуноваВедомости 06:43

с чего всё началось

Президент Владимир Путин уволил двух генералов МВД за дело журналиста Ивана Голунова, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин уволил двух генералов МВД за дело Голунова

Шоу-бизнес Шепелев признался в проблемах в воспитании сына После смерти Жанны Фриске Дмитрий Шепелев в одиночку воспитывает сына Платона.

Экономика Парламент Великобритании предложил блокировать выход компаний на биржу Парламентарии из комитета по международным отношениям палаты общин опубликовали доклад, в котором призвали предоставить Совету национальной безопасности королевства право блокировать размещение на Лондонской бирже акций иностранных компаний, деятельность которых может угрожать безопасности страны.

Происшествия Известный ведущий MTV впал в кому Бывший ведущий телеканала MTV Россия Михаил Рольник отравился и впал в кому в Москве, сообщает Telegram-канал Baza.

Происшествия В Оманском заливе атакованы два танкера 6. В прошлом месяце Иран обвинили в атаках на танкеры ОАЭ 13 мая Саудовская Аравия сообщала, что два ее нефтяных танкера были повреждены в результате диверсии.

Экономика Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов.

Политика Новак заявил о готовности России продлить контракт с Украиной на газ Глава Минэнерго России Александр Новак после переговоров с заместителем председателя Еврокомиссии по вопросам энергосоюза Марошем Шефчовичем заявил о готовности России продлить на действующих условиях контракт на транзит газа через Украину.

Шоу-бизнес Орнеллу Мути приговорили к шести месяцам тюрьмы Знаменитая итальянская актриса Орнелла Мути окончательно приговорена к шести месяцам тюремного заключения за предоставление фальшивой медицинской справки в 2010 году.

Происшествия Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.

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Происшествия Суд оставил в силе сроки наказания Мамаеву и Кокорину Мосгорсуд оставил в силе сроки наказания Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому, осужденным в мае за две драки в центре Москвы.

Шоу-бизнес Пелагея пришла на прощание с Алексеем Сафиулиным Несколько дней назад скончался певец Алексей Сафиулин, известный своим участием в вокальном шоу «Голос» и своей дружбой с певицей Пелагеей.

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Технологии «Вымпелком» зафиксировал проблемы с доступом абонентов к сервисам Mail.ru Group Компания "Вымпелком" (бренд "Билайн") зафиксировала снижение скорости подключения своих абонентов к сервисам Mail.ru Group: "ВКонтакте", "Одноклассникам", "Юле", Delivery Club и другим.

Происшествия Прокуратура Кубани установила личность похожего на Цапка человека Сфотографированный в Сочи после ДТП 4 июня человек, похожий на умершего главаря кущёвской банды Сергея Цапка, оказался вором в федеральном розыске.

Финансы Международные резервы России установили пятилетний рекорд Под международными резервами понимаются высоколиквидные финансовые активы в распоряжении ЦБ и правительства, включая иностранную валюту, счета в золоте, выпущенные нерезидентами ценные бумаги.

Энергетика «Нафтогаз» ответил на предложение о мировом соглашении с «Газпромом» Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко на своей странице в Facebook сообщил, что компания не получала предложение мирового соглашения по арбитражным разбирательствам с «Газпромом».

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Футбол Мбаппе стал самым дорогим футболистом в мире Французский нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе признан самым дорогим футболистом в мире.