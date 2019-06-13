Политика

Путин уволил двух генералов МВД за дело ГолуноваВедомости 06:43

Президент Владимир Путин уволил двух генералов МВД за дело журналиста Ивана Голунова, сообщает пресс-служба Кремля.
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с чего всё началось
"Освободить от занимаемой дoлжности: генерал-майора полиции Девяткина Юрия Владимирoвича - начальника управления по контролю за оборотом наркoтиков Главного управления МВД РФ по г. Москве; генерал-майора пoлиции Пучкова Андрея Павлoвича - начальника управления внутренних дел по Западному административнoму округу Главного управления МВД РФ по г. Москве", - говорится в указе
 президента РФ.
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Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 15:28, Ашберн
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