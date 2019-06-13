Путин уволил двух генералов из дела ГолуноваLenta.ru 06:44

с чего всё началось

Об увольнении Девяткина и Пучкова перед президентом ходатайствовал глава МВД Владимир Колокольцев, сообщивший о данном решении 11 июня в своем заявлении о деле журналиста Ивана Голунова, которого в тот же день освободили от уголовного преследования в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.

Путин уволил двух генералов из дела Голунова

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