Путин уволил двух генералов из дела ГолуноваLenta.ru 06:44

с чего всё началось

Об увольнении Девяткина и Пучкова перед президентом ходатайствовал глава МВД Владимир Колокольцев, сообщивший о данном решении 11 июня в своем заявлении о деле журналиста Ивана Голунова, которого в тот же день освободили от уголовного преследования в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.

Путин уволил двух генералов из дела Голунова

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Общество Песков рассказал о последствиях дела Голунова для МВД 12 июня журналистка Анна Луганская пришла на церемонию вручения госпремий в Кремль (она сопровождала отца, пианиста Николая Луганского, который стал одним из лауреатов) в футболке с надписью «Я Мы Иван Голунов».

Происшествия Прекращено уголовное дело журналиста Ивана Голунова Уголовное преследование специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова прекращено. Об этом объявил глава МВД Владимир Колокольцев.

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