Политика

Путин уволил двух генералов из дела ГолуноваLenta.ru 06:44

Об увольнении Девяткина и Пучкова перед президентом ходатайствовал глава МВД Владимир Колокольцев, сообщивший о данном решении 11 июня в своем заявлении о деле журналиста Ивана Голунова, которого в тот же день освободили от уголовного преследования в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.
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с чего всё началось
"Освободить от занимаемой дoлжности: генерал-майора полиции Девяткина Юрия Владимирoвича - начальника управления по контролю за оборотом наркoтиков Главного управления МВД РФ по г. Москве; генерал-майора пoлиции Пучкова Андрея Павлoвича - начальника управления внутренних дел по Западному административнoму округу Главного управления МВД РФ по г. Москве", - говорится в указе
 президента РФ.
ТАСС06:40

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Путин уволил двух генералов МВД в связи с делом Голунова

РБК07:25

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Путин уволил двух генералов полиции в связи с делом Голунова

RT на русском06:44

Путин освободил от должностей двух генералов из-за дела Голунова

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Путин уволил двух генералов полиции из-за дела журналиста Голунова

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Путин уволил генералов после скандала с делом Голунова

Lenta.ru08:06

Путин уволил двух генералов МВД за дело Голунова

Ведомости06:43
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 12:21, Ашберн
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Под Петербургом убили жену экс-вратаря сборной России по хоккею

Портал 47 news пишет, что погибшая женшина — жена российского хоккеиста Максима Соколова, выступавшего за СКА и «Аванагард», а также в составе олимпийской сборной России на Олимпиаде в Турине.
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Таганский суд Москвы оштрафовал Вячеслава Стеблина, участника несогласованной акции в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова, на 150 тыс. руб. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.
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Прокуратура Кубани установила личность похожего на Цапка человека

Сфотографированный в Сочи после ДТП 4 июня человек, похожий на умершего главаря кущёвской банды Сергея Цапка, оказался вором в федеральном розыске.
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Армия и оружие

Украинские военные подошли вплотную к Донецку

Обновлено вчера в 13:32
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Под Геленджиком установили макет легкого космического самолета

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Роза Сябитова пожаловалась на депрессию и непонимание

Популярная телеведущая Роза Сябитова пожаловалась на то, что стала заложницей собственного образа.
Обновлено в 07:28
Происшествия

Атакованный в Оманском заливе танкер затонул

Атакованный в Оманском заливе у побережья ОАЭ танкер Front Altair норвежской компании Frontline затонул.
Обновлено в 04:58
Происшествия

Суд оставил сроки наказания Кокорину и Мамаеву без изменения. Приговор вступил в силу

Мосгорсуд в четверг оставил без изменения сроки наказания футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, приговор вступил в силу, передает корреспондент ТАСС.
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Происшествия

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Американец в одиночку вступил в схватку с медведицей, чтобы спасти от зверя свою собаку.
Обновлено в 10:48
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В «Фобосе» опровергли прогноз о похолодании в Москве до +1

Ведущий научный сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец опроверг информацию о том, что в ближайшие дни в Московском регионе может похолодать до +1 градуса.
Обновлено в 04:17
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Соловьев ответил на слова Дуды о превосходстве поляков над русскими

Ведущий Владимир Соловьев отреагировал на слова президента Польши Анджея Дуды о том, что он считает поляков более смелыми, чем русские, сообщает "Взгляд".
Обновлено в 04:41
Общество

Песков рассказал о последствиях дела Голунова для МВД

12 июня журналистка Анна Луганская пришла на церемонию вручения госпремий в Кремль (она сопровождала отца, пианиста Николая Луганского, который стал одним из лауреатов) в футболке с надписью «Я Мы Иван Голунов».
Обновлено в 11:53
Происшествия

Прекращено уголовное дело журналиста Ивана Голунова

Уголовное преследование специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова прекращено. Об этом объявил глава МВД Владимир Колокольцев.
Обновлено 11 июня в 10:29
Происшествия

Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота

Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 06:39
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Мать спасла жизнь сыну, вовремя заметив покраснение на руке

Обновлено в 03:20
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Пришельцы придумали способ вторжения: ученые выявили икру гуманоидов в металлической оболочке

Исследователи опасаются, что появившиеся на свет гуманоиды смогут завладеть не только водными пространством, но и сушей.
Обновлено в 07:41
Технологии

Дуров объяснил, почему кибератака на Telegram велась из Китая

Позже в официальном твиттере Telegram появилось сообщение, в котором утверждалось, что мессенджер стал жертвой DDoS-атаки - это хакерская атака, целью которой является доведение системы до отказа в работе.
Обновлено в 03:21
Происшествия

В Белоруссии приведен в исполнение очередной смертный приговор

В 2018 году в Белоруссии было вынесено два смертных приговора, а четыре ранее вынесенных были приведены в исполнение.
Обновлено в 09:21
Происшествия

В Новосибирской области девушку убило молнией

Обновлено в 06:28
Здоровье

Амбулаторные онкологические центры появятся в Приморье

Информатизация затронет каждое медицинское учреждение в Приморье, все учреждения здравоохранения будут оснащены компьютерной техникой.
Обновлено в 03:59
Финансы

Международные резервы России превысили $500 млрд

Объём международных резервов России по состоянию на 7 июня составил $502,7 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.
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В случае, если поисковик повторно откажется от подключения к реестру запрещенной информации, а также если не начнет фильтрацию запрещенного контента, депутаты предлагают установить штрафы для граждан в размере от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, для должностных лиц - от 100 тысяч до 500 тысяч рублей, для юрлиц - от 1,5 миллиона рублей до 5 миллионов.
Обновлено в 12:07
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Для автомобилистов могут ввести экспресс-тесты на наркотики

В России могут повсеместно ввести тест на наркотики для водителей. Слюну водителя проверят на экспресс-тесте.
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Экономика

Кудрин заговорил о жестких мерах для индексации пенсий

России придется тратить средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) для индексации пенсий выше уровня инфляции после 2020 года.
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Медведев потребовал объяснить промедления в финансировании нацпроектов

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев потребовал от руководства Минфина объяснить, почему происходит медленное финансирование национальных проектов.
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«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию: текстовая онлайн-трансляция матча Хачанов — Берреттини в Штутгарте.
Обновлено в 09:01
Общество

При раскопках на Вайнера археологи нашли старинные монеты, ножи и кольца. Фото

На улице Вайнера, где собираются строить «Эрмитаж-Урал», археологи нашли много старинных вещей при раскопках.
Обновлено в 12:04
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Дело журналиста Ивана ГолуноваБольше новостей по теме
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