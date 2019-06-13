Путин уволил двух генералов МВД в связи с делом ГолуноваРБК 07:25

с чего всё началось

Президент России Владимир Путин освободил от занимаемых должностей двух генералов МВД, об увольнении которых ходатайствовал глава МВД Владимир Колокольцев после прекращения уголовного преследования спецкора «Медузы» Ивана Голунова, сообщается на сайте Кремля.

Путин уволил двух генералов МВД в связи с делом Голунова

Энергетика «Нафтогаз» ответил на предложение о мировом соглашении с «Газпромом» Украина не получала от России предложений о мировом соглашении по газовому спору, заявил 13 июня исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко.

Шоу-бизнес Сергей Зверев в прямом эфире назвал причину ухода в монастырь Российский стилист Сергей Зверев рассказал о том, что его сын Сергей Зверев-младший ушел в монастырь.

Происшествия В Москве горит Измайловский кремль На востоке Москвы горит музейный комплекс Измайловского кремля.

Общество СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова ФБК сообщал, что мужчина и члены его семьи владеют несколькими объектами недвижимости в Москве.

Шоу-бизнес Орнеллу Мути приговорили к шести месяцам тюрьмы Знаменитая итальянская актриса Орнелла Мути окончательно приговорена к шести месяцам тюремного заключения за предоставление фальшивой медицинской справки в 2010 году.

Происшествия Жену экс-хоккеиста Максима Соколова убили в Ленинградской области Жена бывшего вратаря хоккейного клуба СКА Максима Соколова убита в Ленинградской области.

Кино В Сети появился трейлер сиквела «Сияния» Первый трейлер художественного фильма «Доктор Сон», являющегося сиквелом кинокартины «Сияние» (1980 год) режиссера Стэнли Кубрика, был опубликован в четверг, 13 июня, на YouTube-канале кинокомпании Warner Bros.

Происшествия Депутат Рашкин попросил генпрокурора проверить данные об угрозах Голунову Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин попросил генпрокурора Юрия Чайку проверить сообщения об угрозах спецкору «Медузы» Ивану Голунову.

Происшествия Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.

Шоу-бизнес Пелагея пришла на прощание с Алексеем Сафиулиным Несколько дней назад скончался певец Алексей Сафиулин, известный своим участием в вокальном шоу «Голос» и своей дружбой с певицей Пелагеей.

Политика В Турции выразили обеспокоенность из-за письма Пентагона по С-400 Министр обороны Турции Хулуси Акар выразил по телефону и.о. главы Пентагона Патрику Шанахану обеспокоенность по поводу его письма в связи с закупкой Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400, говорится в сообщении турецкого минобороны.

Происшествия Атакованный в Оманском заливе танкер затонул Атакованный в Оманском заливе у побережья ОАЭ танкер Front Altair норвежской компании Frontline затонул.

Шоу-бизнес Фотография юного Максима Галкина с братом попала в Сеть На фанатской странице Аллы Пугачевой в Instagram был выложен архивный снимок Максима Галкина, на котором ему около пяти лет.

Происшествия В Петербурге посетители парка застряли на аттракционах из-за сбоя В Санкт-Петербурге посетители парка «Диво остров» на Крестовском острове застряли на аттракционах из-за отключившегося электричества.

Экономика Кудрин заговорил о жестких мерах для индексации пенсий России придется тратить средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) для индексации пенсий выше уровня инфляции после 2020 года.

Технологии Mail.ru Group отключилась от «Вымпелкома» Mail.ru Group 10 июня в одностороннем порядке отключила упрощенную маршрутизацию — прямые каналы движения трафика между оператором и социальной сетью, что привело к ухудшению качества связи с сервисами Mail.ru Group, заявил «Вымпелком» на своей официальной странице «ВКонтакте».

Происшествия Известный ведущий MTV впал в кому Бывший ведущий телеканала MTV Россия Михаил Рольник отравился и впал в кому в Москве, сообщает Telegram-канал Baza.

Спорт Сборная России вышла на чемпионат Европы-2020 Сборная России сумела переиграть команду Италии в отборочной встрече чемпионата Европы 2020 года. Встреча завершилась со счетом 30:23.

Происшествия Трагедия в Раменском: появились данные экспертизы тела Исаенковой По подозрению в убийстве Исаенковой был задержан глава Раменского района Андрей Кулаков.