Путин уволил девять генералов силовых ведомствРИА Новости 09:10

с чего всё началось

Владимир Путин отправил в отставку девять генералов силовых ведомств, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Общество «Росконтроль» оценил качество и безопасность стиральных порошков Напротив, в чёрный список организации попал порошок AOS/«Я родился», который не соответствуют требованиям безопасности по индексу токсичности.

Кино Умер народный артист РСФСР Сергей Юрский На 84-м году жизни скончался народный артист РСФСР Сергей Юрский.

Политика Меркель заявила о достигнутом по «Северному потоку-2» соглашении «Что касается Газовой директивы, мы достигли соглашения, и это стало возможным благодаря тому, что Германия и Франция тесно сотрудничали», — сказала канцлер в ходе пресс-конференции.

Транспорт Дорожные камеры начнут штрафовать за выезд на «вафельницу» с 1 марта С 1 марта 2019 года комплексы фотовидеофиксации начнут штрафовать водителей за выезд на разметку «вафельница» на запрещающий сигнал светофора.

Авто Opel показал тизер с оптикой новой Opel Corsa Компания Opel опубликовала первый тизер хэтчбека Corsa шестого поколения, дающий представление о новой передней оптике автомобиля.

Авто Новый Toyota RAV4 получил внедорожную версию Помимо специальной подвески, в оснащение внедорожного RAV4 вошли облегченные 18-дюймовые колеса с покрышками Falken Wildpeak A/T Trail, светодиодные противотуманные фары, полный привод с динамическим контролем тяги на каждом из задних колес, переключатель режимов движения Multi-Terrain Select c системами помощи на подъеме и спуске.

Наука Опровергнут известный миф о похмелье Ученые экспериментально проверили известное утверждение, что похмелья можно избежать, правильно чередуя напитки.

Общество Oxxxymiron прокомментировал скандал вокруг рекламы Reebok Рэпер Oxxxymiron прокомментировал в Twitter скандал с рекламной кампанией Reebok, которая опубликовала в соцсетях постеры с неоднозначными призывами к женщинам.

Наука Рыбы впервые прошли зеркальный тест Зеркальный тест успешно проходят люди (примерно с возраста 15 месяцев), обезьяны, дельфины, слоны и некоторые птицы.

Авто Mazda представила юбилейный MX-5 Mazda MX-5 30th Anniversary Edition выкрашена в оранжевый цвет под названием Racing Orange.

Авто Представлен Subaru Legacy нового поколения Компания Subaru представила на автосалоне в Чикаго седан Legacy нового поколения.

Гаджеты Смартфоны на Android были уязвимы перед вредоносными файлами PNG Как сообщают разработчики, взломать устройства на этих версиях платформы можно было с помощью файла PNG.

Экономика Visa работает над сервисом выдачи наличных на кассах магазинов Ранее издание РБК сообщило, что Visa направила письмо в российские банки с предписанием к апрелю 2019 года обеспечить техническую поддержку сервиса по снятию наличных с ее карт в кассах магазинов.

Происшествия Ульяновских суворовцев с эхинококкозом отправили на лечение в Москву Заразившихся эхинококкозом курсантов Суворовского училища из Ульяновска направили на лечение в Москву.

Политика Россия отказалась направлять наблюдателей на выборы на Украине Россия не будет направлять своих представителей по наблюдению за выборами на Украине в составе миссии БДИПЧ ОБСЕ (Бюро по демократическим институтам и правам человека организации по безопасности и сотрудничеству в Европе), сообщает МИД РФ.

Авто Bugatti выпустил юбилейный Chiron Sport В честь круглой даты производитель премиальных спортивных автомобилей решил выпустить особую версию суперкара Chiron Sport, которую назвал 110 ans Bugatti.

Экономика МТС может уйти с Нью-Йоркской биржи МТС планирует увеличить объем торгов на ней и начинает консультации с инвесторами, сообщает оператор.

Финансы Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% Банк России на заседании в пятницу, 8 февраля, принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75% годовых.

Авто Renault выпустит в 2019 году пикап Dacia Duster Компания Renault запустит производство пикапа Dacia на базе кроссовера Duster нового поколения уже в 2019 году.

Кино Вуди Аллен подал иск против Amazon на 68 миллионов 83-летний американский режиссер Вуди Аллен подал в суд на компанию Amazon Studios, которая расторгла с ним контракт на съемки трех фильмов и отказалась заниматься прокатом уже готовой картины.